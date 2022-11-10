Проигранные сажения

Высокий интерес к посадке декоративных растений на приусадебных участках и ограничение европейских поставок из-за санкций привели к дефициту в российской рознице посадочного материала по отдельным категориям. На замещение позиций за счет развития параллельного импорта и продвижение отечественных культур, говорят участники рынка, уйдет три-пять лет. Причем проблема коснется не только граждан, но и властей городов, которые из-за нехватки материала будут вынуждены сократить программы озеленения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В розничных сетях сформировался дефицит некоторых декоративных и садовых растений. Коммерческий директор OBI Елена Матвеева указывает, что речь идет о некоторых лилейных культурах, отдельных хвойных и сортовых растениях. Нехватка наблюдается в условиях высокого спроса: в минувшем сезоне покупатели чаще сажали декоративные растения, чем культурные. «Долгое время в России дача была вотчиной старшего поколения, привыкшего к огородам и заготовкам, сейчас форматом чаще интересуется молодое поколение»,— рассуждает эксперт.

В «Максидоме» указывают, что некоторые декоративные растений исчезают из-за санкций. В сети отмечают, что пока удается находить аналоги и альтернативы большинству позиций, но в будущем выбор, прежде всего экзотических сортов, может сократиться. По подсчетам ритейлера, из ЕС завозилось 70% комнатных цветов. Руководитель направления онлайн-платформы Flowwow Даниил Смирнов говорит, что часть магазинов сталкивается с отказом зарубежных поставщиков везти некоторые товары даже под заказ.

Запрет на ввоз в Россию посадочного материала содержался в пятом пакете санкций ЕС. Это стало проблемой для российских цветоводов и садоводов, которые, по словам гендиректора исследовательской компании «Технологии роста» Тамары Решетниковой, традиционно занимались размножением растений, а не их селекцией. Она приводит в качестве примера туи, 90% которых закупались в ЕС саженцами, а в России доращивались и продавались в рознице. Саженцы с закрытой корневой системой называет дефицитной категорией и президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников. По его словам, до санкций значительная доля импортировалась из Польши, быстро организовать альтернативные логистические маршруты для поставщиков непросто. «Для транспортировки требуются специальный транспорт, рефрижераторы, везти их два месяца в Россию через Турцию и Казахстан не получится»,— соглашается госпожа Решетникова.

На этом фоне спрос и цены на саженцы в российских питомниках выросли, но технически быстро заполнить нишу производители не могут, отмечает Алексей Ситников. Туи, действительно, пользуются у садоводов высоким спросом: по данным OBI, они в минувшем сезоне находились на пятом месте по популярности среди садовых растений, уступая петуниям, розам, примуле и пеларгонии. Даниил Смирнов добавляет, что туи, сосны и нобилисы за год подорожали в полтора-два раза.

Елена Матвеева предполагает, что на импортозамещение дефицитных позиций растений потребуется три-пять лет. Это связано с производственным циклом: с момента выгонки семян до момента достижения размера для розничной продажи проходит около двух лет, добавляют в «Максидоме». В сети поясняют, что для реализации плодово-ягодные саженцы нужно сертифицировать, но далеко не все производители готовы вкладываться в эту работу. По мнению госпожи Матвеевой, частично нехватка культур будет нивелироваться через возрождение российских сортов сирени и рябины. Хотя господин Ситников рассчитывает, что дефицит будет преодолен скорее через развитие альтернативных логистических каналов.

Нехватка луковиц и саженцев, по мнению госпожи Решетниковой, серьезная проблема не только для дачников, но и для бизнеса. По ее словам, с нехваткой посадочного материала сталкиваются интенсивные сады, тепличные комплексы. В качестве примера эксперт приводит тюльпаны: «Сейчас 50% их оборота обеспечивают российские компании, но выращивают они голландские луковицы, которые нужно сажать уже сейчас». На данный момент луковицы завозятся через параллельный импорт, из-за чего их стоимость выросла минимум на 30–35%, добавляет эксперт. С учетом роста других затрат цветок в рознице может подорожать в полтора раза, отмечает госпожа Решетникова. Еще одной потенциальной проблемой эксперт называет озеленение городов, для которого нужны сорта растений, устойчивые к внешней среде: «Объем городских программ из-за нехватки материала в ближайшее время может сократиться».

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев