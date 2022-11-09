Страховщиков направили на ремонт

Страховщики обязаны предоставить направление на ремонт фактически в любом случае, кроме желания потерпевшего получить страховую выплату. Также страхователь может требовать возмещения убытков, если сделал ремонт самостоятельно. К таким заключениям пришел Верховный суд (ВС РФ). Страховщики считают, что пояснения «выглядят категоричными» и осложняют их отношения с клиентами. Юристы добавляют, что ключевых проблем сегмента рекомендации при этом не решают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Пленум ВС РФ принял постановление о применении судами законодательства об ОСАГО (есть в распоряжении “Ъ”). Так, страховщик будет обязан предоставить натуральное возмещение, если на этом настаивает потерпевший, поскольку он может принудить компанию произвести ремонт, следует из постановления. Пленум также зафиксировал, что нарушение станцией технического обслуживания (СТО) страховщика сроков ремонта, наличие разногласий между СТО и страховщиком и т. д. не освобождают его от обязанности обеспечить натуральное возмещение, а в случае ненадлежащего качества услуги выдать направление на ремонт повторно. При этом потерпевший может требовать страховую выплату вместо натурального возмещения или возмещение убытков, если самостоятельно произвел ремонт, заключил ВС РФ.

По закону об ОСАГО приоритетной формой возмещения выступает натуральная, однако в судебной практике зачастую страховщики получали возможность по различным причинам, в частности, из-за отсутствия запчастей, не ремонтировать авто потерпевшего. Такая ситуация стала одной из причин появления разъяснений ВС РФ.

Старший директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина считает, что постановление уточняет нюансы урегулирования убытков и возмещения вреда по ОСАГО, которые ранее либо не были раскрыты, либо допускали злоупотребления — процесс урегулирования убытков должен стать более четким. Плюсом для потерпевшего выглядит возможность альтернативного выбора способа защиты своих гражданских прав, поскольку каждая ситуация индивидуальна, добавляет юрист адвокатского бюро «Сфера защиты» Андрей Лямзин.

Однако страховщики отнеслись к разъяснениям настороженно. Так, гендиректор «Совкомбанк Страхования» Игорь Лаппи считает, что на страховщика возлагается «чрезмерная обязанность по организации ремонта любого транспортного средства любого года выпуска в любой точке России». Руководитель управления урегулирования убытков по автострахованию компании «Абсолют Страхование» Юлия Федотова подчеркивает, что в текущих реалиях организация восстановительного ремонта затруднена из-за введенных международных санкций — нарушена логистика поставки запчастей, отсутствуют необходимые комплектующие, что не позволяет страховщику исполнить свои обязательства в объеме и сроке, установленном законом об ОСАГО.

Учитывая, что позиция ВС РФ выступает ориентиром для судов низших инстанций, страховщиков рискуют столкнуть с валом исков о понуждении провести ремонт, «несмотря на объективную невозможность этого», поясняет заместитель гендиректора «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов. Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Пархоменко полагает, что само по себе требование осуществить ремонт как способ защиты права «представляется неэффективным и чрезмерно длительным», учитывая объективные сложности с исполнением судебных решений о понуждении совершить конкретные действия.

В то же время юристы отмечают, что разъяснений ВС недостаточно. По мнению адвоката МКА «Аронов и партнеры» Ирины Кузнецовой, «существенных изменений в отношениях страховщиков и потребителей ждать не стоит». При общении представителей страховщика и СТО с водителями выстроена такая система, при которой 90% автолюбителей соглашаются на предложенные условия (под давлением, из-за сообщения не полностью достоверной информации о правах, непонимания своих прав водителями).

Впрочем, управляющий партнер ООО «Юридическая компания "Шаги"» Андрей Шарков считает, что после разъяснений ВС страховщикам «будет сложнее практиковать недобросовестное поведение».

Юлия Пославская, Екатерина Волкова, Иван Буранов