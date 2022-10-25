Военным разрешат не нести гражданскую ответственность

Мобилизованные граждане смогут досрочно прекратить действие полиса ОСАГО, вернув остаток премии за неиспользованный период страховки. Это следует из проекта указания Банка России, размещенного для общественного обсуждения. Чтобы воспользоваться опцией, автовладельцу нужно направить заявление страховщику. Независимые эксперты предлагают замораживать ОСАГО автоматически в день призыва.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отправка мобилизованных граждан для прохождения военной службы (город Дзержинск)

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Отправка мобилизованных граждан для прохождения военной службы (город Дзержинск)

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Банк России опубликовал проект поправок к правилам обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев, вводящий новое основание для досрочного прекращения действия договора ОСАГО страхователем (.pdf). До сих пор существовало три подобных основания: отзыв лицензии у страховой компании, замена собственника автомобиля и «иные случаи, предусмотренные законодательством» (например, смерть страхователя или собственника машины). Теперь в перечень добавляют «призыв на военную службу по мобилизации в вооруженные силы РФ». Обсуждение проекта продлится до 10 ноября.

В ЦБ рассказали, что подать заявление о прекращении ОСАГО можно будет как в офисе страховщика, так и онлайн — через личный кабинет на сайте компании (вне зависимости от того, каким образом был приобретен полис). «Досрочно отказаться от ОСАГО за мобилизованного сможет и другой человек по нотариальной доверенности, в которой будет прописано право досрочного расторжения договора»,— пояснили в ЦБ.

Досрочное прекращение действия полиса означает, что автовладельцу возвращается часть уплаченной премии (стоимости страховки).

Напомним, по действующим правилам 23% премии невозвратные — они предназначены для РВД (расходы на ведение дела) и отчислений в компенсационные фонды. Таким образом, к примеру, если водитель приобрел полис ОСАГО за 6 тыс. руб. 24 октября, а уже 25 октября его призвали и он подал заявление на возврат, страховщик вернет только 4,6 тыс. руб., подсчитал “Ъ”. Если же полис был заключен 60 дней назад (24 августа), то возвращаемый остаток премии составит уже 3,86 тыс. руб.

Новым основанием для досрочного прекращения ОСАГО, скорее всего, воспользуются мобилизованные страхователи, которые являются одновременно единственным допущенным к управлению автомобилем лицом, а также те, кто по каким-то причинам не хочет (или не может) оформить доверенность другому лицу на внесение изменений в свой договор, предполагают в Российском союзе автостраховщиков (РСА). В союзе отметили, что многие договоры подразумевают управление транспортным средством несколькими водителями, поэтому расторжение ОСАГО в связи с мобилизацией может не заинтересовать таких автовладельцев, поскольку в этом случае придется получать новый полис. «В любом случае расторжение договора по новому предлагаемому основанию будет являться правом, а не обязанностью страхователя»,— заметили в РСА.

«Мы поддерживаем инициативу ЦБ, она поможет упростить процедуру досрочного расторжения договора ОСАГО и возврата части уплаченной страховой премии в случае мобилизации застрахованного»,— заявили “Ъ” в пресс-службе «Альфастрахования».

Руководитель центра управления страховым портфелем по ОСАГО Страхового дома ВСК Татьяна Кудрявцева называет предложение ЦБ «своевременным и актуальным».

«Дополнительная защита мобилизованных является важной задачей государства,— говорит она.— Безусловно, вопросы правоприменения данных норм еще необходимо проработать, но процессу уже дан старт. И мы готовы активно участвовать, чтобы подобный сервис был максимально быстрым и комфортным для таких граждан»

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин предлагает ввести для мобилизованных граждан каникулы: полис ОСАГО со дня призыва в армию автоматически замораживается и пролонгируется впоследствии на тот срок, в течение которого автовладелец находится в рядах вооруженных сил. «Это позволит не только поддержать человека, но и сохранить клиентов страховщиков,— пояснил “Ъ” господин Шапарин.— Потому что те, кто полис расторгнет, заново его, скорее всего, уже заключать не будут, так как тарифы растут, запчасти дорожают, выплаты по ОСАГО покрывают все меньше убытков». В начале октября НАС обращался с премьеру Михаилу Мишустину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой инициировать законопроект о подобных каникулах.

Ранее, напомним, власти ввели ряд других льгот для мобилизованных. В конце сентября, к примеру, Федеральная служба судебных приставов заявила о приостановке исполнительных производств в отношении должников—участников боевых действий. ЦБ, в свою очередь, рекомендовал кредитным организациям обеспечить мобилизованных заемщиков каникулами и реструктуризациями, причем без начисления штрафов и ухудшения кредитной истории, о чем “Ъ” рассказывал ранее.

Иван Буранов