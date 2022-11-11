Цена вопроса

Основной тенденцией развития мирового автопрома была глобализация. В итоге исторически автомобильная промышленность России была также ориентирована на интеграцию в мировые цепочки поставки. Однако сейчас на фоне санкционных ограничений и начавшегося ухода с рынка зарубежных компаний российский авторынок пойдет в сторону максимальной технологической независимости и локализации. В целом это касается не только России — по пути технологической независимости двинутся многие развивающиеся страны с более или менее емким автомобильным рынком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Бабанский

Фото: Пресс-служба SBS Consulting Дмитрий Бабанский

Фото: Пресс-служба SBS Consulting

В краткосрочной перспективе это дает негативный эффект. Так, следствием переориентации «внутрь» станет дефицит автомобилей из-за перестройки цепочек поставок, поиска альтернативных поставщиков и так далее. Также будет заметен разрыв в предложении: оно сконцентрируется в наиболее бюджетном классе и премиальном сегменте. В среднем ценовом сегменте спрос может быть частично удовлетворен за счет импортной продукции.

Кроме того, вследствие нарушений производственных цепочек отдельным краткосрочным шоком будет снижение качества на фоне роста цен. Нивелирование данного шока может быть сопряжено как с развитием национальных поставщиков компонентов (приоритетная в долгосрочной перспективе модель), так и с развитием параллельного импорта или переориентацией на новых поставщиков.

С технологической точки зрения при переходе к технологической независимости целесообразно сосредоточиться на развитии перспективной продукции — электро- и водородомобилей, автомобилей на СПГ и т. д. Однако с точки зрения локализации все-таки не получится сфокусироваться на одном направлении. Необходимо как дорабатывать компоненты для автомобилей (двигатели внутреннего сгорания, КПП, АБС и прочее необходимые в краткосрочном периоде), так и развивать перспективные технологии, которые будут определять конкурентоспособность российской продукции через восемь-десять лет.

Целесообразность локализации зависит от нескольких факторов, в числе которых наличие спроса, достаточного для окупаемости проекта. При этом стоит учитывать, что потребительский спрос на автомобили в краткосрочной перспективе будет слабым, поскольку реальные доходы населения не увеличиваются, закредитованность растет и стоимость автокредитов также довольно высокая. В таких условиях можно ожидать роста рынка каршеринга, так как стоимость владения личным автомобилем увеличилась, что делает каршеринг более привлекательным решением проблемы передвижения.

Также для локализации важно учесть доступность технологий для трансфера (какова вероятность освоить их в краткосрочной перспективе), наличие альтернативных поставщиков (как сложно найти нового поставщика соответствующего компонента) и критичность конкретного компонента для конечной продукции. В сегментах, где проекты локализации являются окупаемыми, достаточно поддержать частную инициативу: дать налоговые вычеты, льготные займы, поддержать спрос. В остальных сегментах решение о поддержке должно быть принято на основе критичности технологии.

В случае же если санкции будут сняты и иностранные производители решат вернуться, то, полагаю, условия для них будут более жесткими: должны быть требования по интеграции российских производителей компонентов, созданию R&D-центров, передаче интеллектуальных прав и прочее — ближе к китайскому пути.

Дмитрий Бабанский, руководитель проектов SBS Consulting