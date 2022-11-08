Водителям добавят маршруты

Стремление расширить аудиторию вынуждает крупнейших агрегаторов такси предлагать пользователям новые услуги. Так, «Яндекс Go» запустил специальный тариф для поездок между городами. Аналогичный проект в 2023 году начнет реализовывать и «Ситимобил». Эксперты считают, что таким образом сервисы могут потеснить местных региональных игроков, которые занимаются трансфером пассажиров между регионами. В то же время для мотивации водителей такси на поездки между городами могут быть необходимы льготы на обслуживание автомобилей, полагают игроки рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Пользователи «Яндекс Go» с 8 ноября могут заказывать поездки на такси из одного города в другой по новому тарифу «Межгород», рассказал “Ъ” представитель сервиса. На первом этапе для поездок доступны направления Ростов-на-Дону—Шахты, Уфа—Стерлитамак, Анапа—Новороссийск и Уссурийск—Владивосток. Представитель сервиса объясняет, что пользователи активно ездят по этим маршрутам. По его словам, в планах «Яндекс Go» расширение географии действия тарифа «Межгород». Поездка включает бесплатное ожидание в пути в течение десяти минут для одной или нескольких остановок по дороге, говорят в компании.

Внедрение междугородного тарифа в 2023 году рассматривает и «Ситимобил». Управляющий директор компании Анатолий Малышев сообщил “Ъ”, что в следующем году у сервиса запланирована региональная экспансия в 83 города. В то же время, по его мнению, перед запуском нового тарифа необходимо разработать дополнительные бонусы и льготы для водителей — например, на шиномонтаж, ремонт, мойку и т. д. Это будет мотивировать их на поездки на большие расстояния, считает господин Малышев.

Руководитель центра компетенций МЕФТ Станислав Швагерус отмечает, что междугородные поездки на такси не новое явление, однако ранее агрегаторы не вводили для них отдельных тарифов. В сервисе заказа такси «Максим» говорят, что агрегатор всегда предоставлял возможность заказывать поездки по междугородным маршрутам. Таких заказов много, некоторые водители специализируются именно на поездках между городами, добавили в компании.

Сервисы каршеринга также развивают возможность междугородных поездок, но в более ограниченном формате. В «Яндекс Драйве» действует междугородный тариф между Москвой и Санкт-Петербургом. Пользователи сервиса могут ездить между другими городами, но завершить поездку нужно в том населенном пункте, где был взят автомобиль. В «Делимобиле» для междугородных поездок действуют регулярные маршруты Самара—Казань и обратно, Москва—Санкт-Петербург и обратно, а также Тула—Москва и обратно. В среднем пользователи «Делимобиля» совершают около 200 междугородных поездок в месяц, отмечают в компании.

За счет развития междугородных перевозок сервисы такси смогут привлечь новых клиентов, которые ранее могли отказаться от подобных поездок из-за высоких цен на них, считает аналитик сектора технологий, медиа и телекоммуникаций Владимир Беспалов. Господин Швагерус отмечает, что междугородный тариф для поездок на такси может быть востребован, например, на юге страны, где сегодня закрыто большинство аэропортов, а также для туристов городов Золотого кольца, которые прилетают в аэропорты Московского авиаузла. Сейчас подобные услуги трансфера предоставляют местные игроки, отмечает эксперт.

Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова считает, что развитие крупными сервисами такси междугородных поездок повысит прозрачность на этом рынке. В полной мере безопасность поездок не обеспечивал и, например, популярный сервис поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar, говорит Станислав Швагерус. По словам эксперта, несмотря на невысокую стоимость и простоту организации поездок, со стороны BlaBlaCar периодически возникали проблемы и к сохранности платежей пользователей сервиса.

Алина Савицкая