Лидеры косовских сербов отлучили себя от власти

Президент Сербии Александр Вучич назвал «тектоническим сдвигом» решение лидеров косовских сербов выйти из органов власти Косово и обозначил два условия для их возвращения. Первое — формирование в Косово Сообщества сербских муниципалитетов, второе — отказ Приштины от запрета на использование в Косово выданных в Сербии автомобильных номеров. Впрочем, региональные эксперты считают, что за демаршем косовских сербов, который был бы невозможен без согласия сербского президента, стоит его попытка затормозить реализацию франко-немецкого плана, предусматривающего членство Косово в международных организациях, включая ООН. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сербские флаги в Косово

Фото: Laura Hasani, Reuters Сербские флаги в Косово

Фото: Laura Hasani, Reuters

«Речь идет о крупных политических тектонических сдвигах. Впервые за десять лет сербы приняли решение выйти из приштинских органов власти»,— объявил в воскресенье вечером президент Сербии Александр Вучич в интервью телеканалу Pink. Там же он озвучил и два условия для возвращения сербских представителей в косовскую власть: формирование в Косово Сообщества сербских муниципалитетов и отмена решения косовского правительства о запрете использования местными сербами номерных знаков, выданных в Сербии.

Выйти из органов власти Косово лидеры косовских сербов пригрозили 3 ноября, когда стало известно об увольнении начальника сектора «Север» полиции Ненада Джурича, серба по национальности, который отказался выполнять вступившее в силу 1 ноября решение Приштины о поэтапном запрете использования сербских номеров. Но поскольку подобные угрозы косовские сербы за последние годы высказывали не раз, серьезно их вначале не восприняли.

Тем не менее в субботу решение было принято, и за выходные в отставку подали министр в правительстве Косово Горан Ракич, который является лидером ведущей партии косовских сербов «Сербский список», все десять депутатов-сербов парламента Косово, мэры четырех городов на севере, где проживают преимущественно сербы, а также их представители в местных судах, прокуратуре, полиции. А в воскресенье в одном из этих городов — Северной Митровице — «Сербский список» провел митинг протеста. «Цель — показать Европе и миру наше единство и то, что нашей единственной державой является Сербия, а президентом — Александр Вучич»,— заявили организаторы.

Косовский президент Вьоса Османи и премьер Альбин Курти осудили решение местных сербов покинуть органы власти и обвинили Белград «в попытке дестабилизации Косово».

Серьезную озабоченность новым обострением выразили США и Евросоюз. «Последние события ставят под угрозу годы упорной работы в рамках диалога между Белградом и Приштиной»,— резюмировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

В многочисленных телефонных разговорах с лидерами Сербии и Косово в минувшие выходные представители США и ЕС фактически сформулировали требование, касающееся пути выхода из нынешнего кризиса. По их мнению, косовские сербы должны вернуться в органы власти Косово, а Приштина — отложить реализацию решения о запрете выданных в Сербии номерных знаков и немедленно начать формирование Сообщества сербских муниципалитетов.

Стремление США и ЕС как можно скорее погасить новый очаг напряженности между Белградом и Приштиной объяснимо. В последнее время американским и европейским посредникам удалось не только реанимировать сербско-косовский диалог, но и обозначить направление и даже временные рамки нормализации отношений между Белградом и Приштиной. Так, все чаще, хотя и неофициально, в качестве срока выхода на договоренности по Косово называется дата 24 февраля 2023 года, символически приуроченная к годовщине ввода российских войск на Украину. А как основа для договоренности рассматривается франко-германский план по Косово.

Впервые об этом плане упомянул в октябре Александр Вучич. По его словам, суть плана состоит в том, чтобы Сербия, не признавая официально Косово, не блокировала его вступление в международные организации, в том числе и в ООН, а взамен «получила возможность скорого вступления в ЕС и значительную экономическую выгоду». Потом и в Приштине подтвердили, что план не предусматривает признания Косово Сербией, но включает его признание пятью странами ЕС, которые до сих пор этого не сделали,— Испанией, Грецией, Кипром, Румынией и Словакией.

Александр Вучич в октябре заявил, что франко-немецкий план для Белграда неприемлем, но «отбросить его просто так нельзя».

Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич высказался на днях более определенно: «Отправная точка плана состоит в том, что независимость Косово — решенный вопрос, для нас это неприемлемо».

Сербские эксперты полагают, что нынешнее обострение отношений с Приштиной может быть использовано Белградом для того, чтобы по крайней мере затормозить реализацию плана Франции и Германии. «Выводом косовских сербов из органов власти на севере Косово Александр Вучич заложил мину под франко-немецкий план»,— убежден белградский политолог Огнен Гогич. С ним согласен и комментатор сербского издания Danas Воин Радованович. «Номерные знаки — лишь повод для решения сербов, которые, по их же словам, сплочены вокруг "Сербского списка" и президента Вучича,— считает сербский эксперт.— Более глубокая причина этого поступка, который был бы невозможен без одобрения Вучича,— франко-немецкий план урегулирования между Косово и Сербией».

Косвенным подтверждением этого тезиса может служить и то, что 3 ноября в Берлине состоялся саммит ЕС—Балканы, который Германия и Франция активно использовали для продвижения своего плана. Спустя два дня сербы объявили о выходе из органов власти Косово.