Интерпол отказался от бизнесмена

Как стало известно “Ъ”, Интерпол удалил из своей разыскной базы данные владельца Вологодского завода строительных конструкций Алексея Железова. Это случилось после того, как комиссия по контролю за файлами международной полицейской организации после четырехдневного разбирательства признала розыск бизнесмена противоречащим внутренним правилам Интерпола. Это решение последовало через два года после того, как итальянские власти отказались экстрадировать бизнесмена в Россию. Причем тогда местная прокуратура не стала поддерживать запрос Генпрокуратуры РФ, посчитав, что в описанных в нем действиях отсутствует признаки хищения 3,1 млрд руб. из рухнувшего банка «Северный кредит», которое инкриминируется владельцу предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Имя Алексея Железова исключено из разыскной базы Интерпола

Фото: Администрация Череповецкого района Имя Алексея Железова исключено из разыскной базы Интерпола

Фото: Администрация Череповецкого района

Для того чтобы решить вопрос о снятии с розыска Алексея Железова, комиссия по контролю за файлами Интерпола вынесла его на октябрьскую сессию международной полицейской организации. После тщательного изучения документов, предоставленных защитой бизнесмена, комиссия установила, что данные, предоставленные ранее российской стороной в Интерпол, не соответствуют правилам Интерпола, которые регулируют процедуру объявления какого-либо лица в розыск. Решение комиссии было направлено в генеральный секретариат организации, где с ним согласились. После этого 27 октября данные бизнесмена из разыскных файлов Интерпола были удалены. Также генсекретариат проинформировал о своем решении и все национальные центральные бюро организации, отметив, что любое международное полицейское сотрудничество по каналам Интерпола, касающееся господина Железова, не будет соответствовать уставу и правилам международной полицейской организации. Помимо этого, генеральный секретариат также призвал все национальные бюро обновить свои базы. А 3 ноября управление по правовым вопросам Интерпола уведомило адвокатов господина Железова о принятом решении.

Напомним, что Алексей Железов, имеющий вид на жительство в Италии, в марте 2020 года был объявлен в международный розыск, после чего вологодский суд его заочно арестовал. Владельцу местного завода строительных конструкций инкриминируются четыре эпизода хищения и отмывания средств банка «Северный кредит». Расследование этого дела началось после того, как заявление в правоохранительные органы написал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Действия бизнесмена следственными органами были квалифицированы как мошенничество, совершенное в составе организованной группы, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализация преступных доходов в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). По версии следствия, господин Железов и его предполагаемые сообщники якобы похитили из «Северного кредита» 3,1 млрд руб., а с целью прикрытия преступлений совершили затем ряд мнимых сделок. Причем всем обвиняемым, кроме Алексея Железова, было предъявлено также и обвинение в создании организованного преступного сообщества или участии в нем (ст. 210 УК РФ).

В июне 2020 года бизнесмен был задержан в своем доме под Турином, где он проживал уже более двух лет. Но в ноябре того же года Италия отказалась его экстрадировать. Причем во время судебного рассмотрении вопроса о выдаче представитель местной прокуратуры отказался поддержать российский запрос, подчеркнув, что, изучив поступившие из Генпрокуратуры РФ материалы, не нашел в них признаков совершения господином Железовым какого-либо преступления.

Также во время того заседания защита обвиняемого отмечала, что и направление документов в Интерпол было незаконным. Адвокаты обращали внимание суда, что их клиент не скрывался от российских правоохранительных органов, а следователь по его делу, а также консульство РФ были поставлены в известность о его месте пребывания.

Российский адвокат бизнесмена Алексей Кирсанов назвал в беседе с “Ъ” решение Интерпола «справедливым». Как отметил господин Кирсанов, «комиссия по контролю за файлами после всестороннего анализа представленных адвокатами документов пришла к единственному законному выводу — о нарушении процедуры международного розыска Алексея Железова, на основании чего и потребовала удалить его из базы разыскиваемых лиц, чего давно добивалась его защита».

Владислав Трифонов