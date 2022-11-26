Сегодня исполняется 50 лет главе Республики Крым Сергею Аксенову

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Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Сергей Аксенов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Его поздравляет заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова:

— Дорогой Сергей Валерьевич! От всего сердца поздравляю Вас с юбилеем! 50 лет — знаковая дата, но Человек проверяется не годами, а испытаниями, а их на Вашу долю выпало немало. Каждый раз нужно было принимать решения, которые никто до этого не принимал, брать ответственность и ставить на кон все. Возвращение Крыма в Россию, перестройка всей системы — решение задач, о которых не прочитаешь в учебниках, но о которых обязательно напишут после. Еще хочу сказать Вам, Сергей Валерьевич, спасибо за спасение детей, которым Вы помогаете, за неравнодушие, за внутреннюю силу, за верность Родине, за правду, за умение бороться и побеждать. И пусть впереди будет еще больше побед! А семье — мира и добра.

Сегодня исполняется 43 года губернатору Новгородской области Андрею Никитину

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Никитин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет министр культуры РФ Ольга Любимова:

— Уважаемый Андрей Сергеевич! Примите мои искренние поздравления с Днем рождения! Умение стратегически мыслить и с успехом претворять в жизнь новые идеи и смелые инициативы — качества, которые помогают Вам достигать самых высоких результатов. Благодаря Вашему профессионализму и уникальному управленческому опыту за те годы, что Вы возглавляете Новгородскую область, регион достиг высоких показателей в социально-экономической сфере. Важно, что в числе Ваших приоритетов — решение ключевых задач государственной культурной политики. В регионе произошло множество преобразований в сфере культуры: модернизируется инфраструктура учреждений, реализуется национальный проект «Культура», проходят яркие, масштабные событийные мероприятия. Уверена, что Ваша активная жизненная позиция, целеустремленность и преданность избранному делу будут и в дальнейшем способствовать развитию и процветанию Новгородской области. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов на благо России!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»