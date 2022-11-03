Экс-депутату возвращают активы

Структуры Алексея Богачева могут лишиться доли в застройщике «Савеловского Сити», земельных участков в элитных районах Подмосковья и почти 500 млн руб. в рамках дела о банкротстве экс-депутата Госдумы Ильдара Самиева. Его основной кредитор в суде оспаривает сделки по передаче этих активов, чтобы вернуть имущество в конкурсную массу и выставить на торги. Земля может вызвать интерес инвесторов, но есть риски обременений, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Москвы 2 ноября удовлетворил заявление арбитражного управляющего Ильдара Самиева и признал недействительной сделку купли-продажи 37,5% в кипрской Selby Holdings Ltd., владеющей застройщиком ООО «Бизнес Парк "Савеловский"». Сообщение опубликовано в реестре сведений о банкротствах. В 2018 году эту долю приобрела Labini Investments Ltd. Алексея Богачева, чье состояние Forbes оценивал $700 млн. Теперь в ЕГРЮЛ будет внесена запись об участии господина Самиева в капитале «Бизнес Парк "Савеловский"» с долей 37,5%, следует из материалов. “Ъ” обратился в банк «Система» Алексея Богачева, но не получил ответа. Связаться с Ильдаром Самиевым не удалось.

Экс-депутат Госдумы Ильдар Самиев признан банкротом летом 2021 года. Основной кредитор — Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсный управляющий М2М Прайвет-банка с долгом около 5,5 млрд руб. Ранее господина Самиева называли совладельцем Optima Development, планировавшей построить в Москве торгцентры Oz Mall, инвестором элитного жилого комплекса Knightsbridge Private Park в Хамовниках. В 2017 году в его отношении возбудили уголовное дело по подозрению в мошенничестве с недвижимостью в Подмосковье.

«Бизнес Парк "Савеловский"» — проектная компания MR Group, вела строительство комплекса «Савеловский Сити» в Бутырском районе Москвы, следует из данных «Наш.Дом.РФ». Всего построено шесть домов общей площадью более 86 тыс. кв. м. В MR Group “Ъ” не ответили.

Доля в «Савеловском Сити» — не единственный актив Алексея Богачева, которого он может лишиться в ходе банкротства Ильдара Самиева. В середине октября суд также признал недействительными сделки по продаже должником трех участков в подмосковной деревне Жуковка общей площадью 3,5 га, которые также отошли структурам господина Богачева. Кроме того, с бизнесмена взыскали 231 млн руб. за пользование чужими денежными средствами. В «Бендерский и партнеры» (представляют интересы АСВ) добавляют, что 12 декабря суд рассмотрит вопрос о признании незаконными сделок по отчуждению восьми участков в Тимошкине в городском округе Красногорск, истребования их из владения у Алексея Богачева и взыскании с него 226 млн руб.

В «Бендерский и партнеры» говорят, что все эти активы отчуждены у господина Самиева в преддверии банкротства, а судебный механизм позволяет вернуть их в конкурсную массу. У господина Богачева сохраняется возможность оспорить решение суда. По словам старшего юриста по проектам в области банкротства Vegas Lex Валерии Тихоновой, бизнесмен может постараться доказать отсутствие вреда в результате сделок, цели причинить его кредиторам должника, осведомленности. «Если ответчики смогут доказать хотя бы один из этих элементов — это должно повлечь отказ в признании сделки недействительной»,— указывает юрист.

Если этого не случится, возвращенные Ильдару Самиеву активы могут реализовать в ходе торгов, а вырученные средства направят на удовлетворение требований кредиторов, заявили в АСВ. В «Бендерский и партнеры» подсчитали, что тогда удастся погасить требования кредиторов на сумму более 3 млрд руб.— это около 80% первой очереди реестра.

Управляющий партнер группы «Мета» Максим Лещев не исключает, что на долю в «Савеловском Сити» могут появиться интересанты, но предупреждает, что речь пойдет о «покупке кота в мешке». Потребуется серьезный аудит, но и это не защитит покупателя от возникновения долговых обязательств, указывает он. А участки в Жуковке и Тимошкине господин Лещев называет потенциально ценными, но предупреждает, что спрос на них может быть ограничен из-за обременений.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев