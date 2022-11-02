70,62 доллара за баррель составила средняя цена барреля Urals в октябре 2022 года, сообщил Минфин — это первый с февраля рост показателя в сравнении с предыдущим месяцем (на 3,5%), однако год назад основной товар российского экспорта стоил на 13,3% дороже — $81,49 за баррель. Тем временем средняя за период с начала года цена Urals, хотя и складывается на 17,9% выше, чем за тот же период годом ранее — $79,57 против $67,51,— но при этом ушла ниже прогнозного на весь 2022 год уровня в $80 за баррель. Напомним, с начала 2023 года развитые страны введут в отношении российской нефти «потолок цены», призванный ограничить доходы бюджета РФ от ее экспорта.