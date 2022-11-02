Тегеран выслушал Ереван

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник прибыл в Тегеран, куда он отправился сразу после трехстороннего саммита лидеров РФ, Армении и Азербайджана в Сочи. Визит армянского лидера показал: несмотря на явное сближение Армении и Ирана, в их подходах имеются различия. Так, иранский президент Эбрахим Раиси уверен: проблемы Южного Кавказа должны решать региональные игроки — тому же Евросоюзу в эти процессы лучше не лезть. Ереван придерживается другого мнения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mohammad Javad Ostad / Iranian Presidency / AFP Фото: Mohammad Javad Ostad / Iranian Presidency / AFP

В центре внимания на переговорах Никола Пашиняна и Эбрахима Раиси была стремительно меняющаяся ситуация в регионе, а также переговорный процесс между Арменией и Азербайджаном. В Тегеран Никол Пашинян прилетел прямо из Сочи, где накануне участвовал в саммите с лидерами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым (см. “Ъ” от 1 ноября). Сочинская встреча завершилась без прорывов, что признал в том числе и российский президент. «Сегодня мы согласовали совместное заявление. Должен сказать откровенно: не все удалось согласовать, некоторые вещи пришлось изъять из предварительно проработанного на уровне специалистов текста»,— заявил Владимир Путин по окончании саммита.

В Армении же сочинскую встречу многие сочли дипломатическим поражением Еревана, потому что в тексте итогового заявления вообще не упоминается Карабах, а предложение Никола Пашиняна закрепить в нем «российский проект базовых принципов и параметров установления межгосударственных отношений» между Баку и Ереваном было проигнорировано.

«Я рассказал господину Раиси об итогах трехсторонней встречи и поделился своими впечатлениями о повестке дня и текущих процессах по установлению стабильности и мира в регионе»,— заявил в Тегеране армянский премьер. «Мы небезразличны к обстановке в Кавказском регионе. Безопасность и мир в этом регионе очень важны для Ирана»,— сказал, в свою очередь, господин Раиси. И добавил фразу, с которой в Ереване вряд ли согласны: «На переговорах с господином Пашиняном мы пришли к тому, что решение региональных вопросов должно быть в руках только стран региона. Иностранное вмешательство только усугубит проблемы Южного Кавказа».

Напомним, что сейчас на армянской стороне границы работает миссия наблюдателей из стран ЕС, а глава Евросовета Шарль Мишель стал чуть ли не основным модератором переговоров: в ноябре Никол Пашинян и Ильхам Алиев должны встретиться с ним уже в четвертый раз за год. Впрочем, в Баку не особенно приветствуют участие в урегулировании европейцев, считая, что те подыгрывают Армении.

Именно поэтому мысль о нежелательности допуска в регион нерегиональных игроков, высказанная иранскими властями в контактах с Азербайджаном, нашла там большее понимание. 30 октября глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан созванивался со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. «Мы заявляли, что выступаем против любого размещения иностранных сил, поскольку это противоречит миру, стабильности и сотрудничеству в регионе»,— рассказал тогда иранский министр. В качестве приемлемой площадки он предложил формат «3+3» (Азербайджан, Турция и Грузия плюс Россия, Армения и Иран). Однако пока такой формат нельзя назвать успешным: встречу удалось провести лишь однажды — еще в декабре 2021 года, но даже тогда ее проигнорировала Грузия, которая уже давно избегает любых контактов с Москвой.

«Тезис, что все проблемы в регионе должны решаться силами региональных игроков, власти Ирана высказывают постоянно,— сказал “Ъ” российский иранист Никита Смагин.— Разумеется, в случае с Арменией и Азербайджаном это не вполне реалистично, но это не мешает озвучивать подобное на декларативном уровне. Впрочем, Иран волнует не столько дипломатическая активность Запада, сколько то, что вслед за этим в регионе могут появиться западные силы, например, под видом миротворцев. Это в Иране точно воспримут крайне негативно».

Отметим, что еще пару недель назад Иран фактически выступил на стороне Еревана в крайне чувствительном вопросе возможного запуска так называемого Зангезурского коридора — дороги, которая должна через юг Армении связать Баку с Нахичеванской автономной республикой. Так, Корпус стражей исламской революции (КСИР) провел на границе с Азербайджаном масштабные учения «Могучий Иран», в ходе которых отрабатывалось даже форсирование приграничной реки Аракс. А Хосейн Амир-Абдоллахиан в это же самое время открыл консульство Исламской Республики в Капане — столице Сюникской области Армении.

Но теперь, судя по всему, эмоции улеглись и Тегеран пытается вернуться к отработанной годами тактике равноудаленности от Баку и Еревана. Уже во время телефонного разговора с азербайджанским коллегой господин Амир-Абдоллахиан рассказал ему о своем визите в Армению, а господин Байрамов ответил, что «ценит и уважает» отношения с Ираном. «В нынешней ситуации у Тегерана множество планов насчет развития торгово-экономических отношений с Россией. Но практически все российские товары идут в Иран через Азербайджан, то есть ссориться с ним всерьез в Тегеране не станут»,— отметил в беседе с “Ъ” Никита Смагин.

В свою очередь, армянский политтехнолог Виген Акопян не исключает, что ситуативный союз между Тегераном и Ереваном возможен. «Думаю, неслучайно сразу после переговоров в Сочи премьер Армении в срочном порядке направился в Иран. О его визите стало известно всего за несколько часов до этого, причем из иранских СМИ»,— сказал “Ъ” господин Акопян. Он отметил, что Тегеран очень волнует, какой вариант мирного договора между Арменией и Азербайджаном в итоге получит развитие — московский или «брюссельско-вашингтонский». «Разумеется, Иран будет против брюссельского проекта, ведь это приведет к усилению Запада в регионе»,— отметил эксперт.

Так или иначе, после завершения саммита в Сочи самым ожидаемым событием, связанным с армяно-азербайджанским урегулированием, становится уже упоминавшаяся встреча Никола Пашиняна и Ильхама Алиева в Брюсселе. Но, как уверены собеседники “Ъ”, совершенно не факт, что она завершится успехом. Так, армянский политолог Александр Искандарян дал понять: Евросоюз пытается продвигать идею подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном до конца этого года, но де-факто это вряд ли произойдет. Одна из причин, по мнению эксперта, состоит в том, что «процесс урегулирования идет также и на российской площадке». «Я вообще скептически отношусь к перспективе очень быстрого подписания договора. Это не кастинг или блюдо в меню, чтобы выбрать какой-то вариант, подписать и закончить с этим. Одной подписи мало, должны быть гарантии безопасности, гарантии исполнения данного документа сторонами конфликта и так далее»,— добавил собеседник “Ъ”.

Кирилл Кривошеев; Аршалуйс Мгдесян, Ереван