Рублева растрата

Как стало известно “Ъ”, Басманный райсуд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывших зампреда правления Регионального банка развития (РБР) Вячеслава Потапова и совладельца этого кредитного учреждения Николая Рублева. Обоим вменяется в вину растрата около 1,2 млрд руб. накануне отзыва у РБР лицензии. Деньги выводились из кредитного учреждения путем покупки неликвидной ссудной задолженности, через приобретение банком земельных участков по завышенной стоимости, а также реализацию недвижимого имущества на заведомо невыгодных для банка условиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ

Уголовное дело об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), фигурантами которого являются Вячеслав Потапов и Николай Рублев, СКР расследовал почти два года. При этом стоит отметить, что заявление о хищении имущества банка регулятор подал еще в июне 2016-го. Через два года еще одно аналогичное обращение поступило в правоохранительные органы уже от Агентства по страхованию вкладов.

Лицензии кредитное учреждение лишилось в ноябре 2015 года из-за предоставления недостоверной отчетности, неспособности удовлетворить требования кредиторов, а также размещения денежных средств в низкокачественные активы. В общей сложности долг РБР перед вкладчиками составил 5,5 млрд руб.

Первым фигурантом расследования стал подавшийся в бега бывший президент кредитного учреждения Виктор Тарановский. Следствие установило, что за неделю до отзыва лицензии он выкупил у РБР задолженность клиентов более чем на 300 млн руб., расплатившись за это 44 участками сельхозназначения в Подмосковье площадью почти 8 га. По версии следствия, их рыночная стоимость была максимум 100 млн руб. Также с ведома Виктора Тарановского, как считают следователи, деньги из банка выводились через приобретение недвижимого имущества по завышенной стоимости, а реализовывалась недвижимость на заведомо невыгодных для РБР условиях.

Господина Тарановского по ходатайству главного следственного управления СКР Басманный райсуд Москвы арестовал в июле прошлого года заочно. А вот помогавших ему в махинациях и проходивших более года по делу в качестве свидетелей пенсионера Вячеслава Потапова и начальника отдела снабжения ООО «Грин Траст» Николая Рублева тогда же после очередного допроса задержали. Обоим предъявили обвинения по восьми эпизодам растраты, совершенной в период с 16 октября по 4 ноября 2015 года. Обоих все тот же Басманный райсуд отправил в СИЗО.

По данным “Ъ”, в окончательной редакции СКР инкриминировал бывшему зампреду правления РБР Потапову и экс-совладельцу кредитного учреждения Рублеву растрату из РБР около 1,2 млрд руб. путем заключения ряда убыточных для банка сделок. Причем последнему в виде соучастия. Своей вины фигуранты не признают.

Отметим, что 68-летний Вячеслав Потапов заступил на должность 14 октября 2015 года, менее чем за месяц до отзыва у кредитного учреждения лицензии, и даже не успел обзавестись своим кабинетом. Как рассказала “Ъ” его адвокат Наталья Моросникова, господина Потапова, ранее уже работавшего в банковской сфере, работодатель нашел по объявлению на одном из интернет-ресурсов, где он разместил свое резюме. «Зачем банку понадобился номинал, мой подзащитный понял уже после возбуждения уголовного дела. А тогда найти такую работу пенсионеру казалось большой удачей. В итоге все вылилось в предъявление обвинений в визировании, как оказалось, убыточных для РБР договоров покупки восьми земельных участков и нескольких квартир. Как говорит мой подзащитный, ничего противоправного в этом он не видел, поскольку все сделки уже были согласованы руководством банка»,— заявила адвокат Моросникова.

Защитник Николая Рублева от комментариев воздержался.

Отметим также, что в январе 2020 года Арбитражный суд Москвы привлек к субсидиарной ответственности четырех бывших членов правления РБР, обязав их вернуть банку более 4,8 млрд руб. В частности, с бывшего председателя правления банка Александра Буйлова и бывшего члена правления Вячеслава Потапова суд взыскал солидарно 3,81 млрд руб. Кроме того, вместе с бывшим владельцем РБР Виктором Тарановским они должны возместить банку 324,2 млн руб. убытка. С господ Потапова и Тарановского суд взыскал 62,8 млн руб. Еще 401,2 млн руб. банку обязаны выплатить Вячеслав Потапов и бывший член правления Татьяна Тарановская. Господин Потапов, кроме прочего, в одиночку обязан вернуть банку еще 213,9 млн руб.

До этого суд запретил бывшим топ-менеджерам РБР продавать движимое и недвижимое имущество, а Росреестру и ГИБДД — регистрировать эти сделки. В частности, у того же Вячеслава Потапова было найдено и арестовано несколько дорогостоящих иномарок: Lexus RX200t, Lexus RX350, BMW X6 xDrive 35I, BMW X3, Mercedes-Benz ML 350 4MATIC и Mercedes-Benz МL430. Впрочем, его защита утверждает, что ни один из перечисленных в судебном решении автомобилей ему не принадлежит. «Скорее всего, это какая-то ошибка. В 2021 году на основании решения Басманного суда у Вячеслава Потапова были арестованы Nissan 1992 года, Chrysler 1997 года и Mercedes 1995 года выпуска. Все три машины оценены в сумму чуть более миллиона рублей»,— заявила “Ъ” Наталья Моросникова.

Олег Рубникович