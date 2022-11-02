Модернизация мощно задерживается

Генерирующие компании с весны начали заметно задерживать запуск энергоблоков по программе модернизации. Как выяснил “Ъ”, от графика отстают уже шесть проектов на 575 МВт стоимостью 11 млрд руб. По словам энергетиков, причины задержек — срывы поставок российского оборудования и комплектующих. Проблемы будут только нарастать: компании уже сдвинули вправо запуск 11 энергоблоков на 3 ГВт и стоимостью в 46 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с графиком фактического запуска проектов модернизации ТЭС, запланированных к вводу в текущем году. К ноябрю 2022 года генкомпании в общей сложности должны были запустить 14 обновленных энергоблоков суммарной мощностью 2,74 ГВт. Восемь объектов на 2,2 ГВт уже введены, но шесть из них запустились в начале года, когда проблем с поставками оборудования еще не было.

По программе модернизации старых ТЭС отобраны инвестиционные проекты на 25,2 ГВт с запуском в 2022–2027 годах. Проекты окупаются за счет повышенных платежей потребителей за мощность в течение 15 лет после запуска.

Заметные задержки ввода проектов начались весной. В общей сложности от графика отстают шесть проектов на 575 МВт. Так, уже на восемь месяцев задерживается запуск энергоблока на Ново-Салаватской ТЭЦ на 105 МВт (основной источник энергии для «Газпром нефтехим Салават») стоимостью около 0,96 млрд руб. и девятый блок Пермской ТЭЦ-9 на 65 МВт компании «Т Плюс» стоимостью 1,6 млрд руб.

«Т Плюс» также на месяц задерживает ввод десятого блока Пермской ТЭЦ-9 с CAPEX 2,85 млрд руб. ЛУКОЙЛ должен был запустить 1 ноября энергоблок на Краснодарской ТЭЦ за 3,73 млрд руб., но, по информации «Системного оператора» (диспетчер энергосистемы), там еще ведутся мероприятия по модернизации. В «Т Плюс» сказали “Ъ”, что до конца года запустят энергоблок на Пермской ТЭЦ-9, а переносы сроков связаны с задержкой поставки комплектующих.

Две генкомпании решили сдвинуть дату запуска проектов на январь 2023 года. Речь о блоке Киришской ГРЭС на 65 МВт стоимостью 434,7 млн руб. компании ОГК-2 (входит в «Газпром энергохолдинг», ГЭХ) и энергоблока Иркутской ТЭЦ-6 на 65 МВт стоимостью 1,3 млрд руб. «Иркутскэнерго» (подконтрольна En+).

В последующие годы проблемы с модернизацией, очевидно, будут нарастать. Генкомпании сдвинули вправо запуск еще 11 проектов с вводом в 2023–2027 годах. Их общая мощность — 3,1 ГВт, CAPEX — 46,7 млрд руб. Например, ГЭХ отложил еще пять проектов — два блока Киришской ГРЭС до января 2025 года и до июля 2026 года, два блока Сургутской ГРЭС-1 до января 2028 года, а также один блок Северной ТЭЦ до 2026 года.

Правительство разрешило компаниям задерживать запуск блоков без уплаты штрафов, но инвестор теряет платеж за мощность за каждый месяц просрочки, а также сокращается срок поставки мощности. В первый год работы объекта инвестору возмещаются только затраты на эксплуатацию нового оборудования. По оценкам Максима Дякина из «Выгон Консалтинг», суммарный месячный платеж за мощность для шести «отстающих» объектов в первый год поставки составляет 80 млн руб. Восемь объектов, которые уже вышли на рынок, получают совокупно примерно по 400 млн руб. в месяц.

В «Совете производителей энергии» (СПЭ, объединяет генкомпании РФ) сообщили “Ъ”, что в 2022 году возникла проблема срыва и переноса поставок основного, вспомогательного оборудования и комплектующих отечественными производителями. Там отмечают, что в 2021–2022 годах наблюдался существенный рост затрат на оборудование, металл, строительные материалы, аренду техники, услуги подрядных организаций, что также окажет влияние на реализацию проектов. В СПЭ напомнили, что одноставочная цена оптового энергорынка растет менее чем на 5% при инфляции порядка 15%.

В «Совете рынка» (регулятор энергорынков) заявили “Ъ”, что в 2022 году программа модернизации выполняется преимущественно без корректировки первоначальных планов и сроков. «По итогам сентября совокупный платеж за модернизированную мощность составил порядка 350 млн руб. Компенсация понесенных на модернизацию капитальных затрат предусмотрена только со второго года поставки»,— сказали там.

«Сомневаемся, что потребители электроэнергии испытывают иные чувства в отношении программы модернизации старых ТЭС, кроме сожаления о средствах, которые можно было потратить с пользой для российской экономики»,— заявили “Ъ” в «Сообществе потребителей энергии».

Полина Смертина