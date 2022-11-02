Субсидии коммутируются

Минцифры разработало новый механизм поддержки российских производителей телеком-оборудования, принтеров и модемов через субсидирование ставки по кредитам на закупку электронно-компонентной базы (ЭКБ), в первую очередь зарубежной. На это, по данным “Ъ”, потребуется 1 млрд руб. в год. Аналогичный механизм, но для вендоров вычислительной техники, запущен весной. Он позволил им стабилизировать каналы поставок и создать складские запасы компонентов. Эксперты считают механизм своевременным, но подчеркивают, что он не ускорит разработку российских компонентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с проектом постановления правительства, разработанным Минцифры и представленным для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru в октябре. Из документа следует, что министерство хочет запустить механизм льготного кредитования для российских производителей принтеров, сканеров, модемов, мобильных и стационарных телефонов, смартфонов и телеком-оборудования.

Речь идет о поправках в постановление правительства №407, которое было принято в марте. В текущей версии оно предполагает, что производители вычислительной техники (компьютеров, ноутбуков, серверов, систем хранения данных и т. д.) могут получить в 13 банках (ВТБ, Сбербанк, Промсвязьбанк и др.) кредиты по ставке 1–5% годовых на пополнение складских запасов ЭКБ для этой техники. Минцифры компенсирует банкам выпадающий доход по кредитам за счет субсидий. Минимальная сумма кредита — 3 млрд руб., а максимальная — 100 млрд руб.

По словам топ-менеджера российского производителя серверов, мера «принималась экстренно, чтобы дать кредитное плечо российским производителям вычислительной техники для продолжения работы с дистрибуторами, которые на фоне санкций стали требовать 100-процентную предоплату». Это позволило стабилизировать ввоз ЭКБ и быстро заполнить склады компонентами, поясняет собеседник “Ъ”. Источник, близкий к правительству, говорит, что на субсидии по кредитам Минцифры нужно порядка 5 млрд руб. в год. Расширение механизма на производителей телеком-оборудования и другой техники потребует еще около 1 млрд руб. в год.

Проект постановления пока не одобрен Минфином. В Минфине вопросы “Ъ” переадресовали в Минэкономики, где сообщили лишь, что «документ поступил на рассмотрение». В Минпромторге сказали, что участвовали в разработке проекта и поддерживают инициативу. В Минцифры на запрос не ответили.

В РФ фактически нет производителей специализированных микросхем для телеком-оборудования, отмечает глава Zelax (российский производитель телеком-оборудования) Сергей Сухман: «Если говорить о низкоуровневой электронно-компонентной базе, то, возможно, есть российские элементы питания, резисторы и конденсаторы, но высокотехнологичные компоненты — это, безусловно, импорт». Так, коммутирующие матрицы, которые используют российские производители оборудования, выпускают всего три компании: американские Marvell и Broadcom и китайская Centec, добавляет источник “Ъ” на российском рынке электроники.

Broadcom и Marvell не делали явных заявлений относительно военных действий на Украине. При этом Marvell в отчете за второй квартал 2022 финансового года отмечала, что продажи ее продукции в РФ и на Украине ограничены в объемах. Broadcom в отчете за первый квартал лишь указала, что «вторжение России на Украину» может увеличить риск последствий кибератак. Marvell и Broadcom остановили официальные поставки еще весной, трудности есть и с ввозом компонентов от Centec, говорят собеседники “Ъ” на профильном рынке: «Сейчас российские компании ввозят ЭКБ с помощью неавторизованных каналов».

Исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский называет инициативу Минцифры своевременной, так как сейчас все поставщики компонентов, не только зарубежные, но и российские, перешли на 100-процентную предоплату, что приводит к дефициту оборотных средств на создание необходимых складских запасов: «Эта мера направлена на обеспечение устойчивости производств, но также требуются меры инвестиционной поддержки на внедрение российских разработок».

Никита Королев, Юрий Литвиненко