Братья Магомедовы все сказали

В Мещанском райсуде Москвы закончились прения сторон по уголовному делу об организации преступного сообщества в группе компаний «Сумма». «Единственное, чего добилось гособвинение,— Кафку сделало былью»,— заявил глава группы Зиявудин Магомедов, для которого обвинение запросило 24-летний срок. По версии его старшего брата Магомеда Магомедова, в этом деле потерпели только «Сумма» и ее многочисленные сотрудники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зиявудин Магомедов настаивает на незаконности своего уголовного преследования

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Зиявудин Магомедов настаивает на незаконности своего уголовного преследования

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В понедельник последние слова в ходе прений сторон сказали Зиявудин Магомедов и его старший брат Магомед Магомедов, а их адвокаты выступили с репликами. Из них выходило, что все уголовное дело — «декларативный симулятор правозаконности». Если ущерб и был причинен, то братьям Магомедовым, самой «Сумме» и ее многочисленным работникам. По эпизоду с Объединенной зерновой компанией (предполагаемый ущерб от мнимых сделок с ее участием — 613,7 млн руб.) пострадал Зиявудин Магомедов, а от проекта по строительству железнодорожной линии Кызыл—Курагино уже потерпели оба брата, оценившие свои потери почти в 4 млрд руб.

Следствие же считает, что братья Магомедовы причинили ущерб в размере 5,4 млрд руб.

По их версии, говорить в данном деле следует и об ущербе, нанесенном входившим в «Сумму» компаниям, которые в свое время являлись лидерами индустрии, а теперь их банкротят. По данным же следственного департамента МВД, а затем и гособвинения, компании «Суммы», созданные задолго до образования предполагаемого ОПС, являлись его структурными подразделениями.

Подсудимые указывают, что, например, при осуществлении ими проекта на Крестовском острове, где потом построили «Газпром Арену», работы были закончены на девять месяцев раньше срока и обошлись на 400 млн руб. дешевле, что сродни «подвигу». А вместо наград за это — обвинение в хищении всей суммы контракта — 2,1 млрд руб.

К тому же, отмечают господа Магомедовы, самого хищения быть не могло, поскольку по всем проектам представлены банковские гарантии, «исключающие абсурдные обвинения следствия». В итоге, по их версии, ГК «Сумма», одна из самых динамичных частных компаний, приносившая в 2010–2018 годах ежегодно от 30 млрд до 50 млрд руб. налогов была буквально «разгромлена», а тысячи ее сотрудников остались без работы. Акционерам группы нанесен ущерб, который их адвокаты назвали «колоссальным», отнеся к нему и конфискацию $750 млн, вырученных за сделку по продаже «Транснефти» 50,1% акций Новороссийского морского торгового порта.

Защитники надеются, что подсудимых оправдают хотя бы по наиболее тяжкому обвинению в организации преступного сообщества (ст. 210 УК).

По данным СД МВД и Генпрокуратуры, подсудимые во главе с братьями Магомедовыми организовали мошенничество и растраты (ст. 159 и 160 УК) при реализации целого ряда проектов, в том числе в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, на общую сумму 11 млрд руб. Обвинение запросило для Зиявудина Магомедова 24, а для экс-сенатора Магомеда Магомедова — 21 год колонии строгого режима. Остальные фигуранты могут сесть на сроки от 8 до 18 лет. Имущество обвиняемых хотят конфисковать.

Судья Олеся Менделеева планирует огласить приговор 24 ноября.

Николай Сергеев