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Коммерсантъ FM
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Сроки сложились в «Сумму»

Для братьев Магомедовых запросили более 40 лет строгого режима

Практически максимальные сроки запросило гособвинение для фигурантов громкого уголовного дела об организации преступного сообщества, растрат и махинаций при реализации госконтрактов, в том числе при строительстве стадионов для чемпионата мира по футболу в России. Основатель группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и его брат, бывший член Совета федерации Магомед Магомедов, по данным Генпрокуратуры, должны провести в колонии строгого режима 24 и 21 год соответственно. Защита же полагает, что в деле не было не только ОПС, но и самого события преступления. Подтверждается это и одним из дел, которое суд не смог рассмотреть из-за ошибок, допущенных следствием.

Для Зиявудина и Магомеда Магомедовых гособвинение запросило 24 и 21 год заключения соответственно

Для Зиявудина и Магомеда Магомедовых гособвинение запросило 24 и 21 год заключения соответственно

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Для Зиявудина и Магомеда Магомедовых гособвинение запросило 24 и 21 год заключения соответственно

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Судебное следствие по делу братьев Магомедовых в Мещанском райсуде Москвы шло с весны прошлого года. В среду тройка судей заслушала начало прения сторон. Гособвинитель Михаил Резниченко, подводя свои итоги разбирательства, пришел к выводу, что Зиявудин и Магомед Магомедовы, а также бывшие главы компаний «Интэкс» Артур Максидов, АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) Сергей Поляков, начальник департамента экономической безопасности ОЗК Роман Грибанов и гендиректор предприятия «Энергия-М» Юрий Петров совершили преступления, предусмотренные ст. 210, 160 и 159 УК РФ (организация преступного сообщества или участия в нем, растрата и мошенничества в особо крупном размере), а персонально Магомедов-старший обвиняется еще и в незаконном обороте оружия (ст. 222 УК РФ).

По версии следственного департамента МВД, расследовавшего дело, материалы которого превысили 700 томов, ОПС для хищений братья Магомедовы создали еще в 2010 году, при этом входившие в группу «Сумма» компании ОЗК, «Глобалэлектросервис» и «Стройновация» являлись его структурными подразделениями.

Участниками ОПС, по версии обвинения, при реализации различных проектов было похищено более 11 млрд руб.

Следствие считает, что подсудимые причастны к хищению компаниями, входившими в «Сумму», 5,4 млрд руб. при строительстве железнодорожной линии Кызыл—Курагино; 752,9 млн руб. в ходе подготовительных работ при возведении к чемпионату мира по футболу стадиона «Калининград» и 2,1 млрд руб. при таких же работах для «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге; 874,6 млн руб., выделенных ОАО «ФСК ЕЭС» на приобретение оборудования для его поставок на строящиеся подстанции и высоковольтные линии; 1,2 млрд руб. в ходе реконструкции аэропорта Храброво в Калининградской области, а также к заключению «мнимых» сделок ОЗК с подконтрольной участникам ОПС компанией Newbay Investments LP на $20,2 млн, или 613,7 млн руб. по курсу ЦБ. Магомед Магомедов при этом незаконно хранил два боевых пистолета.

Суммируя сроки, гособвинитель запросил для Зиявудина Магомедова 24 года колонии строгого режима и штраф в 1,5 млн руб. Его брат Магомед Магомедов, считают в прокуратуре, должен выплатить такой же штраф, но отсидеть на три года меньше благодаря целому ряду смягчающих вину обстоятельств: маленькие дети, болезни, ученая степень и награды. Между тем свобода братьев должна быть ограничена на два года и после отбытия наказания.

По данным “Ъ”, срок Магомедова-старшего частично сложился из семилетних наказаний за каждое преступление.

Его брату запросили по восемь лет за растрату и мошенничество, а остальное — за ОПС.

Артуру Максидову и Сергею Полякову прокурор попросил назначить по 18 лет, Роману Грибанову — 16, а Юрию Петрову — восемь лет. Им также предстоит выплатить штрафы в 1,5 млн руб. и находиться под двухлетним ограничением свободы. Исковые требования потерпевших, государства, ОЗК и АО «Сибмост» были удовлетворены более чем на 9 млрд руб. Все остальное имущество братьев Магомедовых подлежит конфискации. Отметим, что ранее суд по иску Генпрокуратуры взыскал с господ Магомедовых рекордную для России сумму $750 млн.

Защита подсудимых начнет выступать в пятницу, 21 октября. Между тем, по словам Михаила Ошерова, защищающего Магомедова-старшего, в уголовном деле отсутствует состав преступления, поэтому он и другие адвокаты будут добиваться для своих клиентов полного оправдания.

В качестве подтверждения этого господин Ошеров привел данные о том, что все структуры, упомянутые обвинением в качестве преступных, были созданы задолго до предполагаемого ОПС — с 2003 по 2007 год — и успешно функционировали, реализуя в том числе крупные госпроекты.

Между тем по закону для квалификации в качестве оргпреступных они должны создаваться как раз для совершения незаконных операций. При этом контрольный пакет ОЗК, названной структурным подразделением ОПС, принадлежал государству.

Сами же хищения, считает защита, совершать даже в теории было незачем, так как во время инкриминируемых преступлений легальный доход компаний «Суммы» превысил 100 млрд руб.

Более того, по данным защиты, во вмененных в вину эпизодах вообще не было потерпевших, так как под сделки предоставлялись банковские гарантии и даже предполагаемый ущерб был полностью погашен. А вот «Сумма» свои деньги не вернула. В частности, ФСК осталась ей должна более 800 млн руб.

У братьев Магомедовых конфисковано $750 млн

Гособвинитель, выступая в прениях, по данным защиты, не учел и решение Центрального райсуда Калининграда, который вернул в Генпрокуратуру связанное с этим расследованием уголовное дело исполнявшего обязанности директора государственного казенного учреждения Калининградской области «Региональное управление заказчика капитального строительства» Амира Кушхова и ведущего инженера по надзору за строительством Сергея Трибунского.

МВД обвиняет их в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, они приняли участие в хищении более 750 млн руб., выделенных ОАО «Глобалэлектросервис» для выполнения работ по инженерной подготовке к строительству стадиона «Калининград». Обвинение было практически целиком построено на выводах строительно-технической экспертизы, установившей, что строители использовали меньше песка, чем предусмотрено проектом (по данным экспертов защиты, его, наоборот, насыпали на 10% больше). Однако суд, рассматривая жалобы адвокатов, признал выводы экспертов обвинения недопустимым доказательством, назначив новое исследование. В Мещанском суде отвергнутая калининградским судом экспертиза обвинение не смутила.

Николай Сергеев

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