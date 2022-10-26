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Адвокаты попросили вычесть из «Суммы» ОПС

Защита настаивает на том, что преступного сообщества братьев Магомедовых не существовало

В Мещанском суде Москвы на процессе по уголовному делу основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата, бывшего члена Совета федерации Магомеда Магомедова, а также их предполагаемых сообщников начала выступать защита. Адвокаты убеждали суд в том, что следствие неправомерно обвинило подсудимых в создании организованного преступного сообщества и участии в нем. Защита указывает, что все фигурирующие в деле предприятия были созданы задолго до инкриминируемых братьям деяний и вели законную деятельность, а всех подсудимых связывали исключительно деловые, а вовсе не криминальные отношения.

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Зиявудин Магомедов

Зиявудин Магомедов

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Магомед Магомедов

Магомед Магомедов

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

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Зиявудин Магомедов

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Магомед Магомедов

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Выступлениям адвокатов предшествовала речь прокурора, который, как рассказывал “Ъ”, в минувшую среду попросил суд признать всех фигурантов уголовного дела виновными во вменяемых им деяниях. Гособвинитель запросил для Зиявудина и Магомеда Магомедовых почти максимальные сроки — соответственно 24 и 21 год колонии строгого режима, а также штрафы в 1,5 млн руб. Другим подсудимым — бывшим главам компаний «Интэкс» Артуру Максидову, АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) Сергею Полякову, начальнику департамента экономической безопасности ОЗК Роману Грибанову и гендиректору предприятия «Энергия-М» Юрию Петрову — прокурор предложил назначить от 8 до 18 лет с таким же штрафом.

Столь суровое наказание, которое запросил прокурор, объясняется наличием в деле ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), поэтому защита решила в первую очередь опровергнуть само существование ОПС, приписываемого фигурантам.

В частности, адвокат Магомеда Магомедова Михаил Ошеров указал, что если следовать положениям ст. 210 УК РФ, то все компании и организации, перечисленные в деле — ОАО «Глобалэлектросервис», ООО «Интэкс», ОАО ОЗК и ООО «Стройновация», должны были быть созданы для совершения преступлений и, соответственно, зарегистрированы в процессе создания ОПС без цели ведения законной предпринимательской деятельности. Однако, подчеркнул защитник, все эти фирмы были зарегистрированы еще в 2005–2007 годах, задолго до инкриминируемых подсудимым деяний, и все эти годы вели активную хозяйственную деятельность. Последнее, отметил господин Ошеров, подтверждается, в частности, данными ИФНС России №46 по городу Москве, записями в ЕГРЮЛ, наличием у всех компаний лицензий, сертификатов и свидетельств на занятие определенными видами деятельности, а также действующих банковских счетов для расчетов с контрагентами и уплаты налогов, сборов и иных платежей, включая зарплаты сотрудникам. Кроме того, хозяйственная деятельность предприятий подтверждалась наличием многочисленных договоров и контрактов и их участием в конкурсах и госзакупках.

При этом, сообщил защитник, руководство «Глобалэлектросервиса» только в 2011 году пожертвовало благотворительному фонду «Кронштадтский собор» 100 млн руб. и не менее 505 млн руб. Национальному исследовательскому технологическому университету МИСиС, Саранской и Мордовской епархиям РПЦ и фонду «Духовное возрождение столицы». Благотворительную деятельность вели и другие компании подсудимых.

Адвокат Ошеров подчеркнул, что обвинение так и не доказало наличия у подсудимых общих преступных целей и намерений, общей кассы от преступной деятельности и даже осведомленности обвиняемых об их участии в ОПС. Зато сами обвиняемые показали, что в период их предполагаемого участия в преступном сообществе им начислялась обычная зарплата, а каких-либо вознаграждений от инкриминируемой им преступной деятельности они не получали.

Также обвинение, посчитал защитник, не представило доказательств постороннего вмешательства в работу гендиректоров указанных компаний или получения ими каких-либо незаконных указаний со стороны братьев Магомедовых. Мало того, свидетели рассказали, что начиная с 2010 года «общение братьев между собой стало редким», а с 2012 года совсем прекратилось. Даже мать они навещали по очереди, а дети и члены их семей, указывали свидетели, не общались друг с другом.

Отрицая участие в ОПС Магомеда Магомедова, господин Ошеров напомнил, что тот хоть и являлся акционером компаний «Глобалэлектросервис», «Стройновация», «Интэкс», а также Новороссийского морского порта (через компанию «Шефрон Инвестмент Лимитед»), однако не принимал участия в проводимых там совещаниях, а к группе «Сумма» вообще не имел отношения.

Михаил Ошеров заявил, что «представленные стороной обвинения доказательства не могут являться достаточным подтверждением наличия в действиях Магомеда Магомедова состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ» (создание преступного сообщества), и попросил по этой статье его оправдать.

Как сообщал “Ъ”, задержанных в 2018 году братьев Магомедовых обвиняют в создании преступного сообщества, особо крупных мошенничестве и растрате (ст. 210, ст. 159 и ст. 160 УК РФ). Непосредственно Магомеду Магомедову вменяют также и незаконное приобретение и хранение оружия (ст. 22 УК РФ). В уголовном деле девять эпизодов хищений на сумму 11 млрд руб. Следствие считает, что братья Магомедовы похитили средства при реконструкции калининградского аэропорта Храброво, поставке оборудования для подстанции «Василеостровская» в Петербурге и Нерюнгринской ГРЭС и других. Ни на следствии, ни в суде предприниматели вину не признали.

Алексей Соковнин

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