«Постараюсь подольше наслаждаться этим периодом в моей жизни»

В воскресенье в финале Erste Bank Open, турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории 500 с призовым фондом €2,4 млн, россиянин Даниил Медведев завоевал свой пятнадцатый за карьеру титул, обыграв канадца Дениса Шаповалова. В интервью корреспонденту “Ъ” Евгению Федякову третий номер мирового рейтинга объяснил, за счет чего ему удалось прибавить нынешней осенью, рассказал об эмоциях, связанных с пополнением в семье, и пообещал не сбавлять оборотов на последних турнирах сезона в Париже и Турине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Joe Klamar / AFP Фото: Joe Klamar / AFP

— Перед началом турнира в Вене вы держали в голове гонку за попадание на Nitto ATP Finals, в которой у вас, по идее, была достаточно прочная позиция?

— Да. После травмы, полученной в Астане, я, скорее всего, не поехал бы в Вену, если бы знал, что уже квалифицировался в Турин. Правда, здесь думал уже не о распределении путевок, а о том, как побеждать в каждом конкретном матче. И очень рад, что в субботу, выйдя в финал, решил задачу попасть на итоговый турнир. Это было важно.

— За счет чего вам в финале удалось сломить сопротивление Дениса Шаповалова, который в первом сете действовал просто блестяще?

— Даже отставая в счете, я старался держать его на дистанции вытянутой руки. Когда в первом сете он повел с двумя брейками, я сумел отыграть один из них, да и в последнем гейме на его подаче дважды было «ровно». Стратегия тут достаточно простая. Когда ты постоянно оказываешь на соперника давление, иногда можно добиться того, что в какой-то момент уровень его игры снизится. Так в этот раз и получилось. Денис чуть-чуть сбавил, а я, наоборот, повысил свой уровень и за счет этого смог победить.

— На пути к финалу вы не отдали на своей подаче ни одного гейма. Вы не вспоминаете сейчас 2019 год, когда так же здорово играли в октябре, безоговорочно победив в Санкт-Петербурге и в Шанхае?

— Очень трудно сравнивать свой теннис, возвращаясь так далеко. Ты же не можешь точно помнить, в каком ритме играл три года назад, какой тактики придерживался и какие ощущения испытывал. Поэтому я просто рад, что сначала в Астане, а затем и здесь, в Вене, мне удалось показать свою лучшую игру в этом сезоне, если, конечно, не учитывать выход в финал Открытого чемпионата Австралии, который был еще в январе.

— Вы уже как-то говорили, что в начале октября в Астане внесли в свою игру некие изменения, кардинальным образом повысившие ее качество. Можете объяснить, что конкретно имеется в виду?

— Я немного поменял тактику. Можно сказать, на время вернулся к тому, что было раньше, став чуть менее агрессивным. Наверное, именно такая перезагрузка мне и требовалась. Во всяком случае, имея в качестве базы свою классическую защитную игру, я снова сумел прибавить в агрессивности. То есть снова стал хорошо делать то, что у меня начало получаться еще в прошлом сезоне.

— Венский титул, свой самый крупный после победы на прошлогоднем US Open, вы выиграли спустя две с половиной недели после того, как стали отцом. Это совпадение или рождение дочери на самом деле так сильно повлияло на вас в психологическом плане?

— По этому поводу могу сказать одно. Я очень рад, что у нас с Дашей (жена Медведева.— “Ъ”) родилась дочка. А когда ты счастлив в жизни, то счастлив и на корте, тебе действительно легче играть. Не буду бросаться громкими фразами о том, что теперь собираюсь выигрывать все турниры подряд. Но сейчас для меня на 100% все сложилось удачно. Родилась дочка, я успел восстановиться после травмы и победил, показав хороший уровень. Постараюсь подольше наслаждаться этим периодом в моей жизни.

— Титул первой ракетки мира в этом году вы не можете вернуть себе даже теоретически. А за второе место по итогам сезона есть желание побороться?

— Мне в любом случае нужно постараться как можно лучше выступить на оставшихся турнирах в Париже и Турине. По своему опыту могу сказать, что чем больше очков удастся там выиграть, тем выше будут мои шансы вернуться на первое место, чего я, разумеется, хочу. Ведь нынешние результаты будут помогать мне на протяжении почти всего следующего сезона.

Теннисные рейтинги Рейтинг АТР 1 (1). Карлос Алькарас — 6730 очков. 2 (2). Рафаэль Надаль (оба — Испания) — 5810. 3 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5655. 4 (3). Каспер Рууд (Норвегия) — 5510. 5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5035. 6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4360. 7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 4320. 8 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3725. 9 (8). Андрей Рублев (Россия) — 3685. 10 (11). Хуберт Хуркач (Польша) — 3220. 11 (10). Тейлор Фритц (США) — 3090. 12 (12). Янник Синнер (Италия) — 2610. 13 (13). Кэмерон Норри (Великобритания) — 2490. 14 (15). Пабло Карреньо Буста (Испания) — 2450. 15 (14). Маттео Берреттини (Италия) — 2375. 16 (19). Денис Шаповалов (Канада) — 2180. 17 (16). Марин Чилич (Хорватия) — 2140. 18 (25). Хольгер Руне (Норвегия) — 1991. 19 (18). Карен Хачанов (Россия) — 1945. 20 (22). Роберто Баутиста Агут (Испания) — 1940… 58 (60). Аслан Карацев — 795… 92 (93). Роман Сафиуллин — 606… 98 (96). Павел Котов (все — Россия) — 564. Рейтинг WTA 1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 10335 очков. 2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 4555. 3 (3). Джессика Пегула — 4316. 4 (4). Коко Гауфф (обе — США) — 3271. 5 (5). Мария Саккари (Греция) — 3121. 6 (6). Каролин Гарсия (Франция) — 3000. 7 (7). Арина Соболенко (Белоруссия) — 2970. 8 (8). Дарья Касаткина — 2935. 9 (9). Вероника Кудерметова (обе — Россия) — 2795. 10 (10). Симона Халеп (Румыния) — 2661. 11 (11). Мэдисон Кис (США) — 2417. 12 (12). Паула Бадоса (Испания) — 2371. 13 (13). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2365. 14 (14). Даниэль Коллинз (США) — 2292. 15 (15). Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 2215. 16 (16). Петра Квитова (Чехия) — 2097. 17 (17). Анетт Контавейт (Эстония) — 2093. 18 (18). Елена Остапенко (Латвия) — 1986. 19 (20). Екатерина Александрова — 1910. 20 (19). Людмила Самсонова — 1910… 43 (44). Анастасия Потапова — 1119… 80 (81). Анна Блинкова — 750… 93 (94). Варвара Грачева (все — Россия) — 661. В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.

— Из Вены вы отправляетесь на Rolex Paris Masters, где в позапрошлом году победили, а в прошлом дошли до финала. Играть там придется почти с листа. Рассчитываете, что удастся быстро там адаптироваться?

— Да, считаю, что буду готов. Правда, сетка в Париже очень сильная. Знаю, что там мне по силам обыграть любого соперника и проиграть можно практически кому угодно. Так что постараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы подготовиться как можно лучше.