Байкал обещают не замыливать

Минприроды отказалось от идеи ослабить требования к чистоте сточных вод, сбрасываемых в Байкал. Вместо этого министерство изменило нормативы по трем видам загрязнений для промышленных стоков в реки, питающие озеро. Тем не менее ведомство заверяет, что стоки остаются приравнены по чистоте «практически к дистиллированной воде» и новые нормы «не открывают возможность сброса вредных и ядовитых веществ». Экологи настаивают на необходимости госконтроля за отдельными хлорорганическими соединениями — именно они больше всего угрожают озеру при грядущей ликвидации накопленных отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минприроды заверяет, что чистота Байкала остается безусловным приоритетом, а сбросы в окрестные реки можно сравнить по чистоте с дистиллированной водой

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Минприроды заверяет, что чистота Байкала остается безусловным приоритетом, а сбросы в окрестные реки можно сравнить по чистоте с дистиллированной водой

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Поправки Минприроды России к ведомственному приказу, который утверждает нормативы предельно допустимых воздействий на экологическую систему Байкала, вступили в силу 29 октября. Также приказ устанавливает требования к безопасности промышленных стоков, попадающих в озеро и питающие его реки.

“Ъ” уже рассказывал о судьбе ранней версии документа. Тогда Минприроды хотело существенно смягчить требования к сточным водам, сбрасываемым непосредственно в озеро (см. “Ъ” от 16 мая). Ведомство предлагало ослабить нормативы по содержанию железа в 10 раз, хрома — в 1,3 раза, ртути — в 13 раз, адсорбируемых галогенорганических соединений — в 200 раз. Минприроды утверждало, что действующие требования невозможно точно измерить и, соответственно, соблюдать.

Изучив новый документ, “Ъ” обнаружил, что ведомство отказалось от корректировки именно этих нормативов. Такое решение было принято после обсуждений с Российской академией наук и профессиональным сообществом, пояснили “Ъ” в Минприроды. Ведомство добавило, что «всегда придерживалось позиции, что сброс в озеро Байкал недопустим».

В итоге министерство изменило нормативы только для промышленных стоков в реки центральной и буферной экологических зон Байкала. Причем речь идет о трех веществах. Разрешенная концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АСПАВ; к ним относится, например, мыло) повышена в 1,5 раза. Пороговое значение адсорбируемых галогенорганических соединений (АОХ) выросло в 600 раз, а взвешенных веществ — в 12 раз. Заместитель директора по науке Лимнологического института Сибирского отделения Вадим Анненков подтвердил в беседе с “Ъ”, что сейчас просто не существует приборов, способных проверить концентрацию АСПАВ и АОХ на соответствие прошлым нормам. «К тому же, полагаю, был запрос со стороны производителей очистного оборудования, которое жизненно необходимо на Байкале, но не могло работать в связи с прежними нормативами»,— сказал господин Анненков.

Ведомство настаивает, что приравнивает стоки в реки центральной и буферной экологических зон практически к дистиллированной воде. «Приказ не открывает возможность сброса вредных и ядовитых веществ. Нормы по сбросу в озеро все так же строги и высоки для сточных вод и не влекут рисков для Байкала. Задача — сохранить крупнейший источник пресной питьевой воды от годами накопленного вреда»,— отмечают там. Впрочем, Вадим Анненков считает, что для защиты Байкала необходимо контролировать загрязнители по отдельности. «Существующая методика измерения концентрации АОХ подразумевает определение всех содержащихся в воде хлорсодержащих веществ,— объясняет он.— Но среди хлорсодержащих есть и вполне себе природного происхождения вещества. Поэтому необходимо отражать концентрацию отдельных токсичных для природы хлорсодержащих веществ. То же касается и АСПАВ. Обычное мыло содержит в основном натриевые соли жирных кислот, которые не являются сколько-нибудь вредными. Но вот ПАВ, содержащиеся в порошках, средствах для мытья посуды, однозначно вредны и токсичны. Значит, нужно отдельно их измерять и прописывать в указе их предельную концентрацию».

С ним согласен эксперт «Гринписа России» Роман Важенков: «АОХ — это общий показатель наличия веществ в воде. Поэтому на этапе обсуждения Сибирское отделение РАН предлагало ввести перечень отдельных хлорорганических соединений, которые надо контролировать. И они могут находиться в отходах Байкальского целлюлозно-бумажного комбината».

Напомним, БЦБК был закрыт в 2013 году. За 50 лет работы предприятие накопило около 6,5 млн тонн опасных отходов, которые хранятся в так называемых картах-накопителях недалеко от Байкала. В случае их разрушения тонны токсичных веществ могут попасть в озеро. Ранее предполагалось, что отходы будут постепенно извлекаться из накопителей и компостироваться. Но в апреле 2022 года правительство и «Федеральный экологический оператор» заявили о смене тактики. Новый процесс литификации опирается на «метод глубинной массовой стабилизации отходов минеральными геополимерными вяжущими составами».

Экологи не исключают, что изменения нормативов связаны именно с работами по ликвидации отходов комбината. В пояснительной записке к проекту приказа говорилось, что поправки подготовлены в рамках поручений вице-премьера Виктории Абрамченко после заседания межведомственной рабочей группы, отвечающей за ликвидацию отходов БЦБК. А изменения в нормативы сточных вод подготовлены для «реализации задач, направленных на обеспечение выполнения работ по понижению уровня надшламовых вод, находящихся в картах-накопителях». Роман Важенков напоминает, что комбинат отбеливал целлюлозу хлором и это вещество может находиться в воде, которую собираются откачивать из прудов с отходами. «Эти вещества государство должно контролировать. Хлорорганика — стойкий органический загрязнитель. Она накапливается в организме и не выводится с водой. А люди ловят рыбу и употребляют ее в пищу»,— говорит он.

Анна Васильева; Влад Никифоров, Иркутск