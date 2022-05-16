Байкал все стерпит

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Минприроды намерено серьезно снизить требования к сбросам сточных вод в озеро Байкал и питающие его реки. Так, ведомство предлагает ослабить нормативы по содержанию железа в 10 раз, хрома — в 1,3 раза, ртути — в 13 раз и адсорбируемых галогенорганических соединений — в 200 раз. Чиновники утверждают, что действующие сейчас требования просто невозможно точно измерить и, соответственно, соблюдать. «Гринпис России» и Российская академия наук опасаются, что смягчение нормативов «повлечет серьезные угрозы экосистеме озера». Академики отмечают, что Минприроды фактически отказывается от контроля за присутствием в стоках опасных хлорорганических соединений, а именно они угрожают озеру в процессе ликвидации накопленных отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Министерство природных ресурсов подготовило важные поправки к собственному приказу, который контролирует состояние Байкала. Этот документ утверждает нормативы предельно допустимых воздействий на экологическую систему озера. Также он устанавливает требования к безопасности промышленных стоков, попадающих в Байкал и питающие его реки. Новая версия приказа существенно смягчает эти нормы.

Так, чиновники предлагают ослабить требования по содержанию в сбросах: взвешенных веществ — в 1,6 раза, железа — в 10 раз, хрома — в 1,3 раза, ртути — в 13 раз, анионных поверхностно-активных веществ (АСПАВ) — в 2 раза, адсорбируемых галогенорганических соединений (АОХ) — в 200 раз. Кроме того, поправки меняют концентрации веществ, которые можно сбрасывать в водоемы в центральной и буферной экологических зонах Байкала. Требования по АОХ смягчаются в 3 раза, а по АСПАВ — в 1,5 раза.

Документ опубликован министерством для общественного обсуждения. В пояснительной записке говорится, что поправки подготовлены в рамках поручений вице-премьера Виктории Абрамченко после заседания межведомственной рабочей группы, отвечающей за ликвидацию отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Изменения в нормативы сточных вод подготовлены для «реализации задач, направленных на обеспечение выполнения работ по понижению уровня надшламовых вод, находящихся в картах-накопителях полигонов "Солзанский" и "Бабхинский"».

Напомним, БЦБК закрылся в 2013 году. Но за 50 лет работы предприятие накопило около 6,5 млн тонн опасных отходов, которые хранятся в так называемых картах-накопителях недалеко от Байкала. В случае их разрушения тонны токсичных веществ могут попасть в озеро. Ранее предполагалось, что отходы будут постепенно извлекаться из накопителей и затем компостироваться. Но в апреле 2022 года правительство РФ и Федеральный экологический оператор заявили о смене процедуры. Новый процесс литификации опирается на «метод глубинной массовой стабилизации отходов минеральными геополимерными вяжущими составами». Официальная причина — импортозамещение технологий. Как ранее сообщал “Ъ”, смена метода вызвала резкую критику со стороны профильных ученых и зеленых.

Комментируя идею ослабления нормативов, Минприроды заявило “Ъ”, что действующие значения серьезно завышены. По словам чиновников, в одних случаях концентрацию веществ невозможно точно измерить существующими приборами, в других — добиться нужного качества очистки. «Для промышленных стоков — а именно в эту часть приказа вносятся изменения — были установлены требования к чистоте выше, чем вода в реке,— пояснили в министерстве.— Новый приказ все так же содержит самые строгие требования к очистке сточных вод. Качество очистки должно дойти до уровня чистоты воды в реках, в которые сбрасываются стоки». Представители ведомства отметили, что этот вывод был сделан Российской академией наук, а все изменения в приказ были согласованы с учеными из РАН.

Впрочем, сами академики утверждают, что ситуация гораздо сложнее. Директор Лимнологического института СО РАН Андрей Федотов рассказал “Ъ”, что вопросом изменения допустимых пределов содержания вредных веществ в Байкале одновременно занимались две организации: научный совет Сибирского отделения РАН (СО РАН) по проблемам озера Байкал и научный совет РАН по глобальным экологическим проблемам. Второй совет согласился с предложениями Минприроды смягчить нормативы. Однако «профильный» научный совет СО РАН по проблемам озера Байкал указал в своем заключении, что предлагаемые изменения «повлекут серьезные угрозы экосистеме озера». Сославшись на ФЗ «Об охране озера Байкал», академики заявили, что пределы допустимых сбросов в Байкал можно только уменьшать, а не увеличивать. По словам господина Федотова, именно это заключение было принято в качестве единой позиции ученого сообщества. Однако президент РАН Александр Сергеев направил министерству письмо, в котором сообщалось о поддержке учеными предложений научного совета РАН по глобальным экологическим проблемам, которые, утверждает господин Федотов, на тот момент были уже неактуальны. Члены научного совета СО РАН по проблемам озера Байкал предполагают, что Александр Сергеев по ошибке отправил не то письмо. В пресс-службе РАН вчера сообщили “Ъ”, что господин Сергеев пока недоступен для комментариев.

Ситуация с двумя разными заключениями не смущает Минприроды. «В научной среде часто бывают разногласия по тем или иным вопросам. Минприроды России обратилось за экспертной поддержкой к президенту РАН и получило экспертное заключение, подписанное президентом Российской академии наук. Научные диспуты оставим ученым»,— заявили “Ъ” в ведомстве.

Добавим, в заключении СО РАН утверждалось, что Минприроды не учло предложение академиков контролировать содержание «особо опасных и опасных хлорорганических соединений» в промышленных стоках, которые можно сбрасывать в реки, впадающие в Байкал. «При этом поступления таких веществ в озеро следует ожидать при рекультивации карт-накопителей БЦБК при сбросах "надшламовых" и "отжатых" вод в рамках реализации проекта ликвидации накопленного вреда БЦБК»,— предупреждают ученые. Того же опасаются и в «Гринписе России». Эксперт организации Роман Важенков напоминает, что комбинат отбеливал целлюлозу именно хлором: «Если эти вещества будут контролироваться, то можно будет следить за ходом ликвидации отходов БЦБК. Ведь любое превышение концентраций будет наказываться штрафами. Но если контроля за этими веществами нет, то нет и наказания за сброс сточных вод, которые эту хлорорганику могут содержать». По мнению господина Важенкова, есть риск, что в процессе ликвидации отходов комбината ядовитые вещества будут безнаказанно сбрасывать в реки, после чего они быстро достигнут самого Байкала. Помимо этого, «Гринпис России» настаивает на введении прямого запрета сброса сточных вод непосредственно в озеро.

Анна Васильева; Максим Стрелковский, Новосибирск