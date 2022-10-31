Коньяку снижают градус

Уход из России брендов вкусового виски и интерес к приготовлению коктейлей дома стимулируют производителей бренди запускать новые продукты. Купившая коньячный бренд «Киновский» ГК «Алвиса» планирует начать производство одноименных настоек крепостью 35%. Категория настоек менее конкурентная и более доходная, к тому же текущий рост спроса на коньяк может быть временным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Структура крупного производителя коньяка ГК «Алвиса» (бренды «Старейшина», «Киновский» и др.) подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков «Киновский» Rich Peach и «Киновский» Blended Coffee. В перечне товаров указаны смешанные алкогольные напитки и настойки. Речь идет о вкусовых настойках крепостью 35%, которые будут разливаться на заводе «КиН» в Подмосковье (ранее — «Усовские винно-коньячные подвалы»), пояснила “Ъ” директор по маркетингу «Алвисы» Светлана Ярцева. Планируемый объем производства она не уточнила.

«Алвиса Групп» принадлежит Камилю Аскендерову, которого СМИ называют братом экс-депутата Госдумы от Дагестана, председателя Народного собрания республики Заура Аскендерова. По имеющимся у “Ъ” данным участников рынка, «Алвиса» занимает первое место в России по выпуску коньяка. В январе—сентябре компания увеличила производство напитка на 73%, до 1,07 млн дал. Еще 622 тыс. дал выпустил подмосковный завод «КиН», выкупленный «Алвисой» в начале 2022 года. Бренд «Киновский» группа приобрела годом ранее у московского винно-коньячного завода «КиН».

По словам Светланы Ярцевой, новые напитки рассчитаны на молодую аудиторию, а их запуск отвечает тренду на рост потребления коктейлей дома. В «Алвисе» отмечают, что ликеры на основе коньяка «Старейшина» уже обеспечивают до 5% всего оборота бренда. Источник “Ъ” на рынке указывает, что настойки «Киновский» схожи с коньячными напитками Ararat со вкусом абрикосов и кофе крепостью 35%. Владеющая брендом Pernod Ricard продолжает дистрибуцию в России, добавляют источники “Ъ”. В российской Pernod Ricard комментарий не предоставили.

Владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман говорит, что превращение известной марки в зонтичный бренд для смежных категорий позволяет привлечь новых потребителей. А себестоимость настоек в 35% может быть ниже, чем у классического бренди, добавляет он. Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев добавляет, что потребление настоек растет динамичнее спроса на коньяк и это менее насыщенный и конкурентный сегмент. По данным ЕГАИС, за январь—сентябрь 2022 года продажи коньяка в рознице выросли на 3,7%, до 8,81 млн дал, а ликеро-водочных изделий крепостью от 25%, к которым относятся и настойки,— на 27,3%, до 7,95 млн дал. По словам источника “Ъ” на рынке, розничные продажи только настоек растут примерно на 20% год к году.

Beluga Group недавно выпустила настойку на коньяке «Золотой резерв абрикос» и планирует расширять ассортимент. По словам представителя группы, настойки — более доходный продукт, чем водка и коньяк, а у потребителей просыпается интерес к экспериментам с такими новинками. Директор по развитию Ladoga Дмитрий Исаченков говорит, что в условиях ухода мировых производителей вкусовых виски компания старается заполнить эту нишу. По его словам, запущен вкусовой виски Fowler’s, вкусовые версии бурбона Tavern Hound и планируется запуск 16 разных вкусов водки «Царская». Председатель правления «Алкогольной сибирской группы» (АСГ) Елена Столбовских говорит, что к вкусовым напиткам относятся все новинки АСГ: Sibbitter Wild Cola, Honey Tabasco, бальзам «Пять озер» и др., также планируется выпуск новых продуктов.

По словам директора ЦИФРРА Вадима Дробиза, рынки водки и коньяка до недавнего времени были стабильными, а текущий их рост может закончиться уже в 2023 году, потому что производителям интересны и другие ниши.

Анатолий Костырев