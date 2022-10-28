На суд со справкой

Как стало известно “Ъ”, началось повторное разбирательство по уголовному делу о предполагаемых хищениях у ОАО «Московское конструкторское бюро "Компас"» (МКБ «Компас», входит в госкорпорацию «Ростех») при поставках материалов и комплектующих для министерств обороны иностранных государств. Ранее суд оправдал фигурантов по обвинению в организации преступного сообщества и участии в нем, а сравнительно легкий приговор за мошенничество и отмывание похищенного отменил, направив дело на новое разбирательство. В суд обвиняемые ходят с документами, защищающими от призыва в армию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Мануйлов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Дмитрий Мануйлов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Повторное слушание в Замоскворецком райсуде проходит под председательством судьи Ольги Багровой, получившей свой статус только в 2019 году. Из 14 фигурантов, проходивших по первому делу, осталось семеро. Из предполагаемой ОПГ отсеялись обвиняемые по ст. 172 (незаконная банковская деятельность) УК, получившие от первой, более опытной судьи Натальи Чепрасовой (стаж с 2011 года) условные сроки. Она же оправдала подсудимых по самому тяжкому обвинению — в организации преступного сообщества или участии в нем (ст. 210 УК), назначив основным фигурантам от пяти до семи лет общего режима за мошенничество, в то время как прокурор запрашивал для них от 17 до 20 лет.

Пересматривая дело по жалобам адвокатов, Мосгорсуд отменил приговор в части мошенничества, направив его на новое рассмотрение в ином составе.

Как сообщили “Ъ” представители защиты фигурантов, все они, будучи освобожденными из-под стражи решением Мосгорсуда, исправно ходят на заседания в рамках нового разбирательства. А чтобы избавить их от возможной мобилизации, в суде обвиняемым выдали справки. Впрочем, большинство из них уже перешагнули 50-летний возраст. Призвать, очевидно, могут только бывшего гендиректора «Компаса» Мурада Сафина, имеющего медицинское образование.

По версии следствия, с 2008 по 2016 год Мурад Сафин, глава ОАО «Промпоставка» Руслан Сулейманов, заместитель гендиректора «Компаса» и «Промпоставки» Дмитрий Мануйлов, экс-гендиректор ОАО «Синай» Олег Чернов и другие участвовали в хищениях у МКБ средств по контрактам на поставки запчастей и комплектующих для нужд ПВО, ВМФ и ВВС вооруженных сил Кипра, Алжира, Греции, Индии и других государств по линии «Рособоронэкспорта». Согласно отмененному приговору, фигурантами Сафиным и Сулеймановым в 2008–2009 годах было похищено 218 млн руб. А в составе ОПГ с другими подсудимыми — с 2009 по 2016 год — еще 1 млрд 181 млн руб. Лица, по версии следствия и суда первой инстанции участвовавшие в обналичивании похищенного, получили от незаконных банковских операций 147 млн 304 тыс. руб.

При этом суд удовлетворил иск «Компаса» к осужденным частично, взыскав с них 952 млн 239 тыс. руб. Разница между предполагаемыми хищениями, обналичиванием и взысканием послужила одним из поводов для отмены приговора. Защита считает, что в действиях подсудимых не было и состава, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК, как и ст. 210 УК, по которой они были полностью оправданы.

Николай Сергеев