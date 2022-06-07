«Компас» повернулся к подсудимым

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Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд освободил из-под стражи фигурантов громкого уголовного дела о предполагаемых многомиллионных хищениях у ОАО «Московское конструкторское бюро "Компас"» (МКБ «Компас», входит в госкорпорацию «Ростех») при поставках комплектующих для нужд министерств обороны ряда иностранных государств. В прошлом году районный суд, оправдав подсудимых по самому тяжкому обвинению — в организации преступного сообщества (ОПС) или участии в нем, назначил основным фигурантам от пяти до семи лет общего режима, в то время как прокурор запрашивал для них от 17 до 20 лет. Теперь приговор был отменен в части мошенничества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руслан Сулейманов дождался освобождения

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Руслан Сулейманов дождался освобождения

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Адвокат Юлия Бондаренко, защищающая главу ОАО «Промпоставка» Руслана Сулейманова, сообщила “Ъ”, что тройка судей Мосгорсуда с февраля рассматривала представление прокуратуры и жалобы защиты. Надзор добивался признания части фигурантов виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 210 (ОПС) УК, адвокаты — напротив, их полного оправдания. В понедельник, отметила госпожа Бондаренко, тройка, отклонив представление, частично удовлетворила жалобы защиты, отменив приговор в части ст. 159 (мошенничество) УК, по которой и были осуждены фигуранты. Согласно решению Мосгорсуда, все они подлежат освобождению под подписки о невыезде из СИЗО, где находятся по несколько лет, а само уголовное дело должно быть направлено в суд первой инстанции — Замоскворецкий — для нового рассмотрения именно в части возможного состава, предусмотренного ст. 159 УК.

Представители подсудимых полагают, что отмене способствовали ошибки судьи, допущенные в ходе первого процесса. В частности, по их версии, она никак не могла подсчитать ущерб, использовав в итоге две экспертизы, одну из которых сама же и отменила, назначив уже в суде новую. В результате с учетом того, что часть ущерба была погашена по делу третьими лицами, он сократился с первоначальных 1,4 млрд руб. до 900 млн. Защита, впрочем, не признает и его, рассчитывая добиться полного оправдания обвиняемых.

Фигурантами уголовного дела, которое возбудило ГСУ ГУ МВД по Москве, 14 подсудимых стали еще в апреле 2016 года. По версии следствия, с 2011 по 2016 год бывшие гендиректор «Компаса» Мурад Сафин, глава ОАО «Промпоставка» Руслан Сулейманов, заместитель гендиректора «Компаса» и «Промпоставки» Дмитрий Мануйлов, экс-гендиректор ОАО «Синай» Олег Чернов и другие могли участвовать в хищениях у МКБ «Компас» средств по контрактам на поставки запчастей и комплектующих для нужд ПВО, ВМФ и ВВС вооруженных сил Кипра, Алжира, Греции, Индии и других государств по линии «Рособоронэкспорта».

Сами фигуранты причастность к махинациям отрицали, однако в мае прошлого года гособвинение запросило для основных из них от 17 до 20 лет строгого режима. Поскольку судья оправдала подсудимых в части обвинения в ОПС, им назначили от семи до пяти лет общего режима. Большинство же предполагаемых участников обналичивания похищенных средств и вовсе получили условные сроки. Тем не менее суд солидарно взыскал с осужденных по гражданскому иску МКБ «Компас» более 950 млн руб.

Николай Сергеев