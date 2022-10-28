Индия плохо коксуется

Россия не может увеличить экспорт коксующегося угля в Индию из-за длительного времени в пути, снижения спроса на сталь, долгосрочных контрактов страны с австралийскими поставщиками и опасения санкций со стороны западных стран. При этом Индия остается перспективным рынком металлургического сырья: к 2030 году страна намерена удвоить мощности по производству стали, что приведет к увеличению потребности в коксующемся угле. По мнению аналитиков, рост поставок российского сырья в Индию произойдет только в случае снижения закупок на традиционных рынках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Импорт коксующегося угля из России в Индию за девять месяцев этого года составил 1,5 млн тонн, а за весь 2021 год поставки были на уровне 1,3 млн тонн. Такие данные представило индийское аналитическое агентство Steelmint на конференции «Metallconf 2022». Темпы роста заметно ниже, чем у энергетического угля, поставки которого Россия увеличила кратно — с 2,2 млн тонн в 2021 году до 5,7 млн тонн по итогам девяти месяцев.

Индия заинтересована в росте поставок коксующегося угля по нескольким причинам. Во-первых, коксующийся уголь из России, как и энергетический, предлагается с дисконтом. Во-вторых, между странами заключен меморандум, предполагающий рост импорта из России с 8 млн тонн угля до 40 млн тонн угля. В-третьих, индийская металлургия планирует наращивать производство стали, ориентируясь на доменно-конвертерный способ, где коксующийся уголь является важнейшим сырьем.

В отличие от железной руды, углем для металлургии страна не обеспечена. По данным Steelmint, Индия к 2030 году по сравнению с 2020 годом намерена удвоить мощности по производству стали до 270 млн тонн, производство — до 215 млн тонн. Потребность в коксующемся угле также увеличится в два раза — до 87 млн тонн.

В августовском отчете Steelmint писал со ссылкой на участников рынка, что индийские сталелитейные заводы опасаются покупать российский коксующийся уголь из-за длительного времени в пути, снижения спроса на сталь, наличия у них долгосрочных контрактов с австралийскими поставщиками угля и опасения санкций со стороны западных стран в случае прямого импорта. Закупки коксующегося угля ведет одна из крупнейших индийских сталелитейных компаний JSW Steel и несколько трейдеров. JSW Steel использует российский коксующийся уголь в своем процессе плавки Corex, заменяя австралийский энергетический уголь с высокой теплотворностью, который в последние месяцы торгуется на уровне $400 за тонну.

Основными рынками для российских экспортеров коксующегося угля в Азии являются Япония, Южная Корея и Китай, говорит Борис Красноженов из Альфа-банка, отмечая, что по данным направлениям гораздо более короткое транспортное плечо по сравнению с Индией. Клиентская база у экспортеров коксующегося угля относительно стабильная, так как состав угольный шихты важен для коксохимического производства и качества металлургического кокса, и замена углей одних производителей на угли других является не столь простым процессом. Дисконт же при закупке российского угля сходного качества составляет до 60%.

С учетом диверсификации импорта коксующегося угля Китаем из-за ограничений на ввоз из Австралии российские угледобывающие компании значительно нарастили продажи в Китай, говорит эксперт. Россия способна поставлять коксующийся уголь на рынок Индии, но рост отгрузок можно увидеть лишь в случае значительного падения спроса на традиционных рынках. «С учетом размера сектора черной металлургии Китая, почти все российские объемы экспорта коксующегося угля могут быть перенаправлены на это рынок. В сентябре Китай импортировал 2,5 млн тонн коксующегося угля из России»,— отмечает он. В будущем, полагает Борис Красноженов, при выборе между поставками в Китай и Индию будут также играть роль вопросы цены и дисконтов.

Евгений Зайнуллин, Сочи