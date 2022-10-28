Борьба за правое тело

В прокат выходит фильм Филлис Наж «Звоните Джейн», посвященный борьбе американских женщин за легализацию абортов в 1960–1970-х годах. Сложную и болезненную тему авторы преподносят в легкой форме, и Юлия Шагельман не считает такой подход недостатком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Героинь фильма объединяет желание помогать женщинам

Фото: LB Entertainment Героинь фильма объединяет желание помогать женщинам

Фото: LB Entertainment

Картина Филлис Наж начинается с событий, знакомых зрителям, например, по фильму Аарона Соркина «Суд над чикагской семеркой» (2020). Август 1968 года, Чикаго охвачен протестами против войны во Вьетнаме, жестоко подавляемыми полицией и Национальной гвардией. «Весь мир смотрит!» — скандируют демонстранты. На самом деле мир, как обычно бывает в подобных случаях, смотрит в другую сторону, и даже собственным согражданам нет дела до происходящего буквально у них под боком. В оцепленном полицией отеле Drake идет прием по случаю окончания юридической конференции, и только одна женщина в жемчугах и вечернем платье выглядывает на улицу, чтобы понять, что случилось. Ее впечатляет, что и протестующие, и копы — совсем юные ребята, но она быстро возвращается обратно в свой уютный мирок.

Эту женщину зовут Джой Гриффин (Элизабет Бэнкс), и она образец идеальной домохозяйки, как будто даже не из 1960-х, а из безмятежных патриархальных 1950-х. Красивая блондинка, счастливо беременная вторым ребенком, с домом в пригороде, заботливым мужем-адвокатом (Крис Мессина), любимой дочкой-подростком (Грейси Сэмюэл) и подружкой (Кейт Мара), вместе с которой можно пропустить за ланчем бокальчик-другой мартини и всласть посплетничать. Однако нельзя сказать, что Джой целиком и полностью застряла в 1950-х: мясные рулеты она готовит под музыку The Velvet Underground, а в супружеской постели не стесняется вслух выражать свои желания.

Благополучное существование оказывается под угрозой, когда выясняется, что беременность Джой может быть опасна для ее жизни. Муж от таких новостей впадает в ступор, но женщина настроена решительно и не сомневается, что беременность необходимо прервать. Однако аборты запрещены законом, и ее судьбу должен решить консилиум, состоящий из врачей-мужчин. Они смотрят мимо Джой, не слушают ее доводов и единогласно голосуют против аборта. Перебрав другие варианты (получить у двух психиатров справку о невменяемости или «случайно» упасть с лестницы), героиня натыкается на объявление: «Беременны? Встревожены? Звоните Джейн!»

Выясняется, что «Джейн» — это не одна женщина, а целый коллектив (действительно существовавший в реальности). Главная в нем — энергичная феминистка Вирджиния (Сигурни Уивер), но состав пестрый, от чернокожей активистки (Вунми Моссаку) до католической монашки (Аида Туртурро), а объединяет всех желание помогать женщинам и при этом не судить их за их выбор. Стоит это недешево: молодой доктор с битловской стрижкой (Кори Майкл Смит) склонностью к благотворительности не отличается и берет по $600 за «процедуру». Пройдя ее, Джой мечтает оставить все позади, но оказывается втянута в деятельность комитета и неожиданно для себя находит в ней свое настоящее предназначение.

К теме абортов, остающейся, увы, злободневной (только этим летом Конституционный суд США отменил историческое решение по делу Роу против Уэйда, принятию которого так радуются в финале фильма героини «Звоните Джейн»), Филлис Наж и сценаристы Хайли Шор и Рошан Сети подходят без надрыва и откровенной исповедальности. В их картине даже находится место юмору: например, в сценах, где Вирджиния убеждает доктора Дина снизить расценки с помощью пьяной игры на раздевание, или Джой сама учится проводить «процедуру», выскабливая тыквы и заставляя все поверхности в доме тыквенными пирогами.

При этом авторы не отворачиваются от деталей, которые могут показаться кому-то неприятными. Во время аборта Джой мы видим только ее лицо, все медицинские подробности лишь озвучены голосом доктора, но это не делает сцену менее впечатляющей. Когда сотрудницы комитета обсуждают кандидатуры тех, кому они могут и не могут помочь, за каждой карточкой с именем и возрастом открывается чья-то непростая судьба: несовершеннолетней девочки, жертвы изнасилования, многодетной матери, у которой нет средств на еще одного ребенка, женщины, заболевшей раком. Свобода распоряжаться собственным телом и здоровьем касается абсолютно всех, напоминает фильм, хоть и смягчает горькую пилюлю здравого смысла ложкой сахара: красивой картинкой с ретронарядами и саундтреком из поп-хитов.