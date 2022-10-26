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Коммерсантъ FM
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2,694 триллиона рублей составлял на 1 октября объем госдолга субъектов РФ, свидетельствуют данные Минфина. Годом ранее, на 1 октября 2021 года, долг регионов был равен 2,556 трлн руб. Таким образом, за год он вырос на 138 млрд руб. Разбивка долга по видам обязательств такова: на государственные ценные бумаги субъектов РФ приходится 737 млрд руб., на банковские кредиты — 48 млрд руб., на бюджетные кредиты центра — 1,866 трлн руб. Также в составе долга субъектов — госгарантии на 25 млрд руб., внешняя задолженность на $325 млн и «иные долговые обязательства» на 80 млн руб. Объем долга муниципальных образований, по данным Минфина, на 1 октября был равен еще 371 млрд руб.

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