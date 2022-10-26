Государственные пособия выходят на частную пенсию

С 2024 года Минтруд планирует обязать негосударственные пенсионные фонды (НПФ) передавать данные о корпоративных и индивидуальных частных пенсиях в Социальный фонд. Оттуда информация будет поступать в Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО) для более полного учета доходов семей, претендующих на социальные пособия по бедности, в первую очередь на пособие на детей с 8 до 17 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Минтруд предлагает обязать НПФ передавать в Социальный фонд данные о корпоративных и индивидуальных частных пенсиях — проект закона об этом опубликован ведомством для общественного обсуждения на regulatiтon.gov.ru. Он, как указывает Минтруд, был разработан по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой от 22 апреля этого года. Минтруд предлагает ввести в закон «О негосударственных пенсионных фондах» обязанность НПФ отправлять в Социальный фонд (объединение ПФР и ФСС) данные о фактах и размерах выплачиваемых негосударственных пенсий. Они будут передаваться в ЕГИССО, которая аккумулирует данные о положенных россиянам социальных выплатах. ЕГИССО, напомним, в перспективе станет частью «социального казначейства», которым будет управлять Социальный фонд.

Как отмечает Минтруд, по законодательству назначение ряда социальных выплат должно происходить по принципу адресности и нуждаемости, в частности они учитываются при расчете среднедушевого дохода семьи для назначения пособий на детей в возрасте от 8 до 17 лет (он учитывает пенсии). Источником сведений о них определен ПФР, но у него нет данных о получателях пенсий по корпоративным и индивидуальным пенсионным договорам, что «затрудняет возможность учета… доходов при установлении прав граждан на получение мер социальной защиты»,— отмечает Минтруд.

Как следует из данных Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов, число участников добровольных пенсионных программ в РФ на конец 2021 года составило 5,2 млн человек, большинство — участники корпоративного НПО (3,8 млн человек, в том числе 1,4 млн получателей, в среднем – по 3.9 тыс. руб в месяц), еще 2,1 млн человек (в том числе 70 тыс. получателей, в среднем по 2,8 тыс руб. в месяц) участвуют в индивидуальных пенсионных программах. За последний год НПФ удалось привлечь в такие программы около 280 тыс. человек (более 150 тыс. в корпоративные, около 130 тыс.— в программы для физлиц). Размер среднего взноса по корпоративным программам вырос по сравнению с 2020 годом на 16%, с 33,9 тыс. до 39,3 тыс. руб., по индивидуальным программам — на 44%, с 11,5 тыс. до 16,6 тыс. руб.; средний объем накоплений в корпоративных программах составляет 306 тыс. руб., в индивидуальных — 53 тыс. руб.

Отметим, что, хотя правительство намерено сделать соцвыплаты более адресными и сосредоточить их на помощи именно бедным семьям — в 2023 году, по обещанию Минфина, так будут выплачивался до 40% всех пособий,— практическая польза от учета данных о частных пенсиях может оказаться небольшой. Участниками таких программ являются или сотрудники крупных российских компаний, или те, кто способен формировать себе индивидуальных пенсию, и их доходы, очевидно, превышают законодательно установленный предел для получения пособий, что отражено в системе учета и без данных об этих средствах.

Анастасия Мануйлова