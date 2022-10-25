6,787 процента годовых составила во второй декаде октября средняя максимальная ставка по рублевым депозитам сроком до года в десяти ведущих банках, сообщил ЦБ. С начала октября ставка выросла на 25 базисных пунктов, за последнюю декаду — на 12. Данные регулятора свидетельствуют, что чем длиннее депозиты, тем сильнее рост ставки — по депозитам на срок более года она увеличилась с 6,87% в первую декаду октября до 7,15% во вторую. На фоне подготовки банков к повышению ключевой ставки основным фактором, толкающим депозитные ставки вверх, является устойчивый отток ликвидности из банковской системы из-за вывода наличных денег — на сумму 964 млрд руб. в период с 21 сентября.