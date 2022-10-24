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Коммерсантъ FM
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Китайский ВВП прибавил в росте

Промышленность улучшила макропоказатели КНР

Китайская экономика в третьем квартале выросла на 3,9% после резкого замедления в апреле—июне, когда рост ВВП составлял всего 0,4%. Улучшение макропоказателей отмечается в первую очередь в промышленности — поддержку ей оказывает в том числе экспорт КНР. Сектор услуг, объемы розничных продаж и импорт при этом растут медленнее, чем в начале года. По итогам всего года эксперты ждут от экономики КНР скромных для этой страны темпов роста в 3,2% — его будут сдерживать сохраняющиеся ковидные ограничения и спад на рынке недвижимости.

Порт Циндао, Китай

Порт Циндао, Китай

Фото: China Daily / Reuters

Порт Циндао, Китай

Фото: China Daily / Reuters

Темпы роста ВВП Китая по итогам третьего квартала выросли до 3,9% после спада до 0,4% в апреле—июне, сообщило Национальное бюро статистики КНР. Улучшение показателя произошло на фоне сохранения коронавирусных ограничений. В первом квартале прирост размеров экономики составлял 4,8%. Результат третьего квартала оказался лучше ожиданий, однако по итогам всего года эксперты ждут крайне слабого роста — Международный валютный фонд недавно ухудшил свой прогноз по росту Китая до 3,2% в этом году и до 4,4% в следующем, указав на охлаждение рынка недвижимости, оказывающего значительное влияние на экономику страны.

За первые три квартала года темпы роста экономики Китая составили 3%. Это существенно ниже целевого показателя, установленного властями страны в целом на 2022 год на уровне около 5,5%.

Основные макропоказатели КНР к сентябрю стали восстанавливаться — промпроизводство в третьем квартале увеличилось на 4,8% (на 4,1 процентного пункта выше, чем кварталом ранее), в том числе в сентябре рост составил 6,3% (плюс 2,1 пункта по сравнению с августом). По итогам трех кварталов прирост показателя год к году составил 3,9%, в том числе в добыче — 8,5%, в производстве оборудования — 6,3%. Наибольший рост вновь пришелся на автомобили на новых источниках энергии — плюс 112,5% и на солнечные батареи — плюс 33,7%. В секторе услуг КНР прирост в третьем квартале составил 3,2% год к году, тогда как во втором квартале отмечалось сокращение на 0,4%. Розничные продажи выросли на 3,5% год к году, во втором квартале отмечался спад на 4,6%. Цены в годовом выражении увеличились на 2,6% год к году, месяц к месяцу — снизились на 0,5%.

Капвложения в КНР по итогам квартала увеличились на 5,7% год к году, это на 1,5 процентного пункта больше, чем было в апреле—июне. По итогам трех кварталов рост оказался сопоставимым — плюс 5,9%, при этом вложения в инфраструктуру выросли на 8,6%, в промпроизводство — на 10,1%, а инвестиции в выпуск электроники и телеком-оборудования увеличились на 28,8%. Приток капиталов в китайскую недвижимость тем временем сократился на 8%.

Ускорение роста ВВП отчасти объясняется снятием некоторых коронавирусных ограничений (в частности, завершением локдауна в Шанхае), а также эффектом низкой базы.

В квартальном выражении темпы роста ускорились до 3,9% против спада на 2,6% в апреле—июне. В частности, поддержку промышленности оказывает экспорт. В долларовом выражении темпы его роста снизились с 7,1% в августе до 5,7% в сентябре, но с учетом падения экспортных цен при подсчете в физическом объеме отмечено увеличение, поясняют в Capital Economics. Импорт в КНР при этом сократился год к году на 0,3%, что свидетельствует о сокращении внутренних инвестиций, указывают эксперты. В ING Bank полагают, что темпы восстановления экономики будут зависеть от степени жесткости ковидных ограничений и реакции властей Китая на новые случаи заражения.

Как китайские коммунисты хотят достичь невозможного

Долгосрочным риском для экономики КНР эксперты считают возможное ухудшение качества регулирования — по итогам съезда Компартии Китая объявлено, что главы нескольких регуляторов, включая ЦБ, а также премьер Госсовета Ли Кэцян оставят свои посты. При этом переизбранный председатель КНР Си Цзиньпин анонсировал и изменение экономического курса: с рыночных реформ — на достижение экономической безопасности и на усиление роли государства.

Татьяна Едовина

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