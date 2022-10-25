Игра на повестке не стоит

Объявленная в России мобилизация снизила клиентуру букмекеров на 20%, утверждают участники рынка. На активность в конце сентября — начале октября могло повлиять и отсутствие ярких спортивных событий. Исправить ситуацию должен чемпионат мира по футболу, рассчитывают букмекеры, которые уже наблюдают постепенное восстановление показателей. В целом по итогам года на рынке ждут увеличения выручки, а профильный регулятор ЕРАИ планирует рост целевых отчислений на 20%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

“Ъ” опросил букмекерские компании о динамике активности их аудитории после начала в стране частичной мобилизации. В Pari (в прошлом — «Парибет» и «Париматч») рассказали, что наблюдают спад активности пользователей до 20% с 21 сентября и в последующие недели: «На активность ставок на спорт, естественно, влияет событийность. Период, на который пришлась волна новостей о частичной мобилизации, был не так сильно насыщен спортивными событиями, как обычно: в целом сентябрь, как правило, месяц активный за счет большого количества матчей проходящих в нем еврокубков». В то же время, уточнили в Pari, в национальных футбольных чемпионатах «образовалась пауза до октября», что также влияет на аудиторию.

В BetBoom видят «небольшой спад по объему ставок» в последние недели, рассказал президент компании Константин Макаров. В «Фонбете» также фиксируют «незначительный» спад: «Сказать однозначно, что он связан с мобилизацией, нельзя. В эти даты не было крупных спортивных событий». Еще с 2019 года происходит череда событий, которые так или иначе влияют на отрасль, начиная с ограничений пандемии и заканчивая тем, что происходит с российскими спортивными командами, отметил директор по маркетингу «Лиги ставок» Владислав Подберезный.

В моменте мобилизация могла сказаться на рынке, и дело не только в том, что под нее попали игроки и сотрудники компаний, поясняет основатель портала «Рейтинг букмекеров» Паруйр Шахбазян: «Когда приходят такие новости, вряд ли человек будет думать о ставках и о каких-то развлечениях в целом. Можно назвать это шоковым эффектом». Но шок, отмечает эксперт, продлился недолго: после объявления о завершении мобилизации в Москве и Подмосковье люди «вновь стали интересоваться спортом и, как следствие, ставками».

На общей выручке мобилизация вряд ли существенно скажется, полагает Паруйр Шахбазян: объем депозитов в России за январь—сентябрь составил около 640 млрд руб., притом что показатель за весь 2021 год составил около 700 млрд руб. Главное событие этого года впереди: в Катаре пройдет чемпионат мира по футболу, «который совершенно точно сделает букмекерам кассу».

В компаниях тоже говорят о восстановлении показателей и надеются на общий рост по итогам года. «В октябре вернулись самые популярные футбольные события осени, а после старта The International 2022 (первый по дисциплине Dota 2 и крупнейший среди прочих ежегодный киберспортивный турнир.— “Ъ”) показатели даже выросли, хотя мы ожидаем дальнейшего роста из-за будущего ЧМ-2022»,— отмечают в Pari. Господин Подберезный также надеется, что ЧМ «поспособствует росту».

Показатели вернулись в норму благодаря возвращению ведущих спортивных событий: футбольная Лига чемпионов сменила менее интересные матчи сборных, начался регулярный сезон NHL, говорит Константин Макаров. Поддерживают спрос футбольные чемпионаты и еврокубки, а также The International по игре Dota 2, добавляют в «Фонбете». В компании рассчитывают, что мобилизация не отразится на финансовых показателях по итогам полугодия.

С этим согласен гендиректор «Единого регулятора азартных игр» Алексей Грачев. «Я не думаю, что 300 тыс. из озвученных цифр мобилизации окажут значительный эффект на ситуацию в отрасли»,— заявлял он ранее в интервью «Рейтингу букмекеров». В ЕРАИ ожидают, что за 2022 год целевые отчисления букмекеров составят около 12 млрд руб., превысив прошлогодние на 20%.

Валерия Лебедева