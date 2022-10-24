Регионы удержатся в плюсе

В отличие от федерального бюджета, который, по ожиданиям Минфина, по итогам 2022 года будет исполнен с дефицитом, бюджеты регионов планируется закрыть практически «в ноль» — с символическим профицитом в 0,1% ВВП, или 102 млрд руб. (в 2021-м показатель составлял 661 млрд руб.). Как следует из материалов рассматриваемого сейчас Госдумой «бюджетного пакета», баланса в 2022 году удастся достичь, несмотря на значительный рост расходов. И в отличие от «ковидного» 2020-го такой рост трат будет компенсирован не трансфертами центра (которые считаются частью доходов субъектов), а увеличением собственных поступлений.

По расчетам Минфина, доходы регионов по итогам 2022 года составят 19,174 трлн руб. (плюс 1,631 трлн руб. к прошлому году). Весь рост поступлений придется на увеличение собственных доходов — с 13,916 трлн до 15,524 трлн руб. Объем же трансфертов увеличится незначительно — с 3,627 трлн руб. в 2021 году до 3,65 трлн в 2022-м. Расходы в 2022 году вырастут сильнее, чем доходы,— на 2,19 трлн руб., до 19,072 трлн руб.

В 2023 году тенденция сохранится и расходы будут расти быстрее доходов — в итоге, по расчетам Минфина, региональные бюджеты в целом перейдут к дефициту. Он, впрочем, будет минимальным — 0,05% ВВП, или 77 млрд руб. При доходах в 19,283 трлн руб. расходы 2023 года составят 19,36 трлн. С небольшим дефицитом из-за увеличения трат, как ожидается, будут исполнены и бюджеты 2024–2025 годов. Регионам предстоит продолжить исполнение «майских указов» о повышении зарплат большинству бюджетников, профинансировать увеличение МРОТ и ежегодную индексацию социальных выплат, а также не забыть об одобренных в 2021–2022 годах инфраструктурных проектах.

Доходная часть многих региональных бюджетов, как признает сам Минфин, при этом будет в 2023 году несколько напряженной. Как пояснил, выступая на прошлой неделе в Госдуме, глава ведомства Антон Силуанов, в ближайшие три года ожидается замедление темпов роста сборов налога на прибыль. «Мы видим, что наиболее рисковые — это регионы сильные, у которых наибольший доходный источник — это налог на прибыль»,— сказал министр. Ситуация со вторым «бюджетообразующим» для регионов налогом — НДФЛ — более стабильная, он растет примерно на 15% в год.

Вадим Вислогузов