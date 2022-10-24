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Коммерсантъ FM
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Фигуристы оказались падки на медали

Лидеры сборной провалились на московском этапе Гран-при

Стартовый этап российской серии Гран-при по фигурному катанию, прошедший в минувший уикенд в Москве, оказался чрезвычайно богат на сюрпризы. Лидер мужской сборной Михаил Коляда, считавшийся фаворитом турнира, выдал кошмарный прокат с россыпью падений и финишировал вне тройки сильнейших, а серебряные призеры пекинской Олимпиады в спортивных парах Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым сенсационно уступили вчерашним юниорам. Женский турнир выиграла, между тем, самая узнаваемая сегодня фигуристка Камила Валиева. Исполнив скандальную программу на тему олимпийской допинг-драмы с грубой ошибкой, спортсменка сумела все же опередить главную соперницу — Софью Акатьеву с джентельменским набором из трех элементов ультра-си.

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Камила Валиева

Камила Валиева

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Камила Валиева

Камила Валиева

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Камила Валиева

Камила Валиева

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Евгения Тарасова и Владимир Морозов

Евгения Тарасова и Владимир Морозов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Евгения Тарасова и Владимир Морозов

Евгения Тарасова и Владимир Морозов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Евгения Тарасова и Владимир Морозов

Евгения Тарасова и Владимир Морозов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Софья Акатьева

Софья Акатьева

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Софья Акатьева

Софья Акатьева

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Софья Акатьева

Софья Акатьева

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Михаил Коляда

Михаил Коляда

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Михаил Коляда

Михаил Коляда

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Михаил Коляда

Михаил Коляда

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Дмитрий Алиев

Дмитрий Алиев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Дмитрий Алиев

Дмитрий Алиев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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Камила Валиева

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Камила Валиева

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Камила Валиева

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Евгения Тарасова и Владимир Морозов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Евгения Тарасова и Владимир Морозов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Евгения Тарасова и Владимир Морозов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Софья Акатьева

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Софья Акатьева

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Софья Акатьева

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Михаил Коляда

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Михаил Коляда

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Михаил Коляда

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Дмитрий Алиев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Дмитрий Алиев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Московский этап Гран-при, завершившийся в воскресенье, обернулся серией выстреливших друг за другом сенсаций. Сначала серебряные призеры пекинской Олимпиады и двукратные чемпионы Европы в спортивных парах Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым, против которых на ледовой арене «Мегаспорт» выступала горстка юниоров без титулов, половину элементов, в том числе выбросы и параллельные прыжки, сделали на минусы и пропустили вперед ноунеймов Наталью Хабибуллину и Илью Княжука.

Затем не сдюжил многолетний лидер мужской национальной сборной — ему из заявленных на турнир спортсменов никто, кажется, не мог представлять угрозу — Михаил Коляда. Фигурист, который уже накануне дал сбой в короткой программе и вместо четверного тулупа в каскаде сделал только тройной, в произвольной на следующий день рассыпался окончательно. В ней Коляда, катавшийся под знаменитую композицию «Танго в сумасшедшем доме» Альфреда Шнитке, изображал сумасшедшего в смирительной рубашке, но, кажется, слишком вжился в образ и трижды упал — с четверного тулупа (второй четверной тулуп он сдвоил), тройного риттбергера и двойного акселя в каскаде. Такому провалу фигурист, вышедший со льда абсолютно обескураженным, объяснения найти не смог. «Бывает»,— коротко отметил он в беседе с журналистами.

Лучшим стал тем временем чемпион Европы Дмитрий Алиев, тоже не обошедшийся без помарок. Примечательно, что со средненьким контентом он набрал всего на семь баллов меньше (273,63), чем выигравший в этот же уикенд стартовый этап зарубежной серии Skate America Илья Малинин (280,37). Только если у Алиева в арсенале было всего три четверных и сдвоенный риттбергер, то новая суперзвезда американской сборной Малинин выстрелил очередью из пяти квадов — самого дорогого акселя, тулупа, сальхова и двух лутцев.

Зато верными оказались прогнозы, сулившие победу в Москве олимпийской чемпионке в команде (у нее, правда, как и у других членов национальной сборной, по-прежнему нет медали из-за допингового скандала) Камиле Валиевой. Женский турнир, обещавший стать гвоздем соревновательной программы, превратился, кажется, в самую скучную ее часть.

Интрига, которая еще до начала состязаний сводилась к противостоянию двух подопечных знаменитого российского тренера Этери Тутберидзе — олимпийской чемпионки в команде Камилы Валиевой и лучшей юниорки последних лет Софьи Акатьевой, полностью растворилась уже после первого соревновательного дня.

Тогда 16-летняя Камила Валиева с довольно простеньким по ее меркам контентом, то есть без тройного акселя, умудрилась получить от судей за короткую программу больше баллов, чем она заработала с ним на февральской Олимпиаде в Пекине: 83,92 против 82,16. От главной соперницы 15-летней Софьи Акатьевой, дебютирующей на взрослом уровне, Камила Валиева оторвалась почти на 12 баллов.

Ситуация могла измениться только в том случае, если бы в воскресенье совпали два маловероятных обстоятельства: в произвольной программе Акатьева бы выдала мощную серию элементов ультра-си, а Валиева при их отсутствии еще где-нибудь бы грубо ошиблась.

Так, вообще-то, и произошло. Софья Акатьева, за два последних сезона не проигравшая ни одного старта и телосложением напоминающая тростинку, справилась с двумя четверными и тройным акселем. Камила Валиева, выходившая на лед сразу после нее и на фоне соперницы выглядевшая уже совсем взрослой, фигуристой девушкой, упала с единственного заявленного квада — тулупа.

Однако Валиева, которую зрители однозначно ждали сильнее остальных и встречали многочисленными флагами и плакатами с изображениями спортсменки, выиграла, причем преимущественно благодаря второй оценке — за презентацию и артистизм. Программу про разразившуюся в феврале олимпийскую драму, которая подверглась противоречивым оценкам со стороны специалистов (особенно зарубежных), арбитры оценили чрезвычайно высоко. Она очень нравится и самой спортсменке, о чем фигуристка сообщила в микст-зоне. «Читала много хейта в свою сторону и сторону тренеров по поводу программы, но мнение болельщиков никак не влияет. Я не цветочек, чтобы всем нравиться»,— отрезала фигуристка.

Екатерина Ремизова

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