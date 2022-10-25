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Коммерсантъ FM
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Недоимки за два года

Ольга Мордюшенко о сокращениях зарплат топ-менеджеров

Расхожая шутка про работу за еду, как выяснилось, почти перешла из юмора в сарказм для довольно длинного списка топ-менеджеров российских госкомпаний.

Источники “Ъ” утверждают, что правительство, которое несколько лет вынашивало идею ограничения вознаграждений руководства корпораций (последние два года — в рамках специальной рабочей группы под руководством вице-премьера Дмитрия Григоренко), применило ее на практике.

Ольга Мордюшенко

Ольга Мордюшенко

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Ольга Мордюшенко

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Предполагалось, что в качестве потолка для зарплат, бонусов и прочих выплат станет трехкратный размер денежного содержания премьера Михаила Мишустина, то есть около 30 млн руб. Итоговую сумму ограничений на рынке не уточняют, но очевидно, что на каждую крупную госкомпанию в целом она составит по несколько миллиардов рублей, а под ограничение с учетом дочерних структур попадет не один десяток человек.

Причем, говорят собеседники “Ъ”, помимо госкомпаний под сокращения зарплат попали банки, а государство не остановилось на введении лимита, но и решило пересчитать доходы за два года. То есть фактически топ-менеджеры могут примерно на год остаться практически без зарплат и вознаграждений. Такие перспективы, уверяют источники “Ъ”, вызвали «волну увольнений среди топов». По их данным, отставки зафиксированы в «Транснефти» и ОАО РЖД, «текучка началась и в банках».

В самих компаниях неофициально подтверждают информацию об ограничениях и перерасчете вознаграждений, но не связывают с этим увольнения топ-менеджеров.

Так, в банках решения об уходе с руководящих постов «чаще принимают ввиду грозящих санкций», в энергетике говорят об «и так невысоких доходах», а в нефтегазе жалуются, что переходить топам все равно особо некуда.

Эту мысль подтверждают и эксперты, отмечая, что момент для введения ограничений выбран в целом удачно. Так, глава совета директоров агентства TopContact Артур Шамилов считает, что в текущей ситуации топ-менеджерам некуда идти, так что потеря кадров для компаний и банков будет минимальной.

Он оценивает ротацию из-за лимита вознаграждений в пределах 10% за полтора года. По мнению эксперта, с точки зрения консолидационного эффекта в стране это хороший шаг со стороны правительства, который к тому же даст дорогу молодым руководителям. В нефтегазовых компаниях подтверждают, что на руководящие должности стали все чаще брать людей из регионов, которые соглашаются на более низкую зарплату.

Впрочем, для топ-менеджмента госпредприятий и банков еще не все потеряно, потому что предполагаются исключения по распоряжению президента Владимира Путина, а также, подсказывают на рынке, всегда есть возможность получить бонусы другими способами.

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