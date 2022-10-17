Правые бранятся — только тешатся

Лидер победившей на парламентских выборах партии «Братья Италии» Джорджа Мелони и глава партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони после нескольких дней взаимных упреков попытались устранить разногласия в преддверии процесса формирования нового правительства. Между тем начавшееся распределение министерских портфелей выявило, что союзники по правоцентристской коалиции далеко не во всем сходятся, а первые назначения на руководящие посты в Сенат и Палату депутатов вызвали у многих неоднозначную реакцию. Одну из ключевых должностей в парламенте занял давний поклонник Бенито Муссолини, а другую — президента России Владимира Путина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Несмотря на разногласия между Джорджей Мелони и Сильвио Берлускони (справа), их союзник Маттео Сальвини (в центре) по-прежнему верит в успех правой коалиции и призывает партнеров к миру

Фото: ANGELO CARCONI / EPA-EFE / Vostock Photo Несмотря на разногласия между Джорджей Мелони и Сильвио Берлускони (справа), их союзник Маттео Сальвини (в центре) по-прежнему верит в успех правой коалиции и призывает партнеров к миру

Фото: ANGELO CARCONI / EPA-EFE / Vostock Photo

Между союзниками по правой коалиции начались разногласия, хотя официально они даже еще не приступили к формированию правительства. Основная линия раскола пролегла между лидером «Братьев Италии» Джорджей Мелони и ветераном итальянской политики, экс-премьером Сильвио Берлускони. Дошло до того, что в местной прессе заговорили о намерениях 86-летнего экс-премьера усложнить своим партнерам задачу формирования кабинета. Однако встреча госпожи Мелони и господина Берлускони в понедельник, кажется, на время потушила пламя конфликта, который начал разгораться спустя три недели после триумфа правой коалиции на внеочередных парламентских выборах.

Когда в июле в Италии из-за распада правящей коалиции были объявлены досрочные выборы, правый блок, состоящий из партий «Братья Италии» Джорджи Мелони, «Лига» Маттео Сальвини и «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони, проявил небывалый дух сотрудничества/

Союзники заявили, что премьер-министром страны в случае их победы станет тот, чья политическая сила придет к финишу первой. Однако провозглашенное на благо республики конструктивное сотрудничество начало давать трещину, как только дело дошло до распределения постов.

На прошлой неделе при назначении спикером Сената одного из основателей «Братьев Италии» Иньяцио Ла Руссы, коллекционера фашистских реликвий, чей отец был секретарем партии Бенито Муссолини, большая часть членов «Вперед, Италии» не проголосовала за его кандидатуру. Впрочем, демарш союзника по правому лагерю с одиозностью новоиспеченного спикера Сената никак связан не был.

Все дело в том, что, хотя официально мандат на формирование правительства госпожа Мелони получит от президента Серджо Маттареллы лишь в конце недели, дележка министерских портфелей среди правой коалиции уже началась. Господин Берлускони, ставший на выборах третьим среди союзников с поддержкой 8%, больше всего хотел поставить своего человека на пост министра юстиции. Как-никак проблемы с законом давно преследуют экс-премьера, и его желание заполучить это министерство было вполне понятно. Но Джорджа Мелони исполнять желание Сильвио Берлускони, сыгравшего не последнюю роль в ее карьере, отказалась. В итоге обозленный политик во время заседания Сената нацарапал на листе бумаги характеристику на будущую главу итальянского правительства: «покровительственная, властная, высокомерная и агрессивная». «Никакого желания меняться, она из тех, с кем вы никогда не уживетесь»,— заканчивалось откровение господина Берлускони, попавшее в кадр и опубликованное в газете La Repubblica. «Не хватает еще одной характеристики: меня нельзя шантажировать»,— парировала Джорджа Мелони.

В итоге все выходные напряжение между партнерами продолжало расти, однако в воскресенье Джорджа Мелони и Сильвио Берлускони провели телефонный разговор и решили встретиться 17 октября, чтобы попробовать урегулировать ситуацию. При этом, как бы то ни было, лидер «Братьев Италии», похоже, в своем личном успехе не сомневается и по-прежнему видит себя во главе правой коалиции, которая «снова поднимет Италию».

Для публики, не без удовольствия следившей за ссорой госпожи Мелони с господином Берлускони, вечером в понедельник «Братья Италии» и «Вперед Италия» сделали совместное заявление: «Мы работаем над тем, чтобы дать Италии сильное, сплоченное и высоко профессиональное правительство, которое немедленно приступит к работе для решения неотложных проблем».

Как пояснил The Guardian профессор политологии римского университета Luiss Роберто Д’Алимонте, Сильвио Берлускони почувствовал себя униженным не только потому, что Джорджа Мелони не дала ему желаемого, но и из-за того, что вела переговоры за его спиной с оппозицией для дополнительных голосов за кандидатуру Иньяцио Ла Руссы на должность спикера Сената.

Тем не менее, по словам эксперта, вряд ли дело дойдет до того, что господин Берлускони поставит под угрозу формирование правого правительства, хотя «их отношения будут, конечно, непростыми».

Кстати, еще один член правой коалиции Маттео Сальвини в эти дни сохранял миролюбивый настрой. «Уверен, что даже между Джорджей и Сильвио вернется гармония, которая будет иметь основополагающее значение для хорошего правления и совместной работы в течение следующих пяти лет»,— заявил лидер «Лиги». С чем связан такой оптимизм господина Сальвини, год назад называвшего госпожу Мелони «занозой в заднице», доподлинно неизвестно. Ведь он, как и Сильвио Берлускони, тоже ощутил на себе изменившийся баланс сил внутри правого альянса, набрав на выборах менее 10%. А теперь вчерашняя младшая сестра коалиции, набравшая во время всеобщего голосования 26% — больше, чем какая-либо из партий в принципе, диктует бывалым консерваторам свою волю.

Возможно, отчасти это связано с тем, что Маттео Сальвини при первом распределении должностей не остался без подарка. Председателем Палаты депутатов стал замглавы «Лиги» Лоренцо Фонтана. И если избрание спикером Сената Иньяцио Ла Руссы взволновало местную и мировую либеральную общественность тем, что он за свои 75 лет не раз был замечен в особых симпатиях к Бенито Муссолини и периоду итальянской истории, связанному с дуче, то имидж и взгляды господина Фонтаны с точки зрения нынешней Европы и вовсе возмутительны.

Так, новоиспеченный спикер Палаты депутатов известен своей жесткой позицией по отношению к мигрантам, абортам и ЛГБТ. Кроме того, он критически отзывался о президенте США Джо Байдене, а президента России Владимира Путина называл «лучом света» для Запада и «ориентиром для тех, кто верит в национальную модель общества». В 2014 году господин Фонтана побывал в Крыму во время референдума в качестве наблюдателя и не раз призывал ЕС отменить санкции против России. Впрочем, человек он для итальянской политики не новый и в правительстве Джузеппе Конте успел поруководить несколькими ведомствами, в том числе и Министерством по европейским делам. А его отношение к России ничем не отличается от взглядов Маттео Сальвини, еще месяц назад во время предвыборной кампании в очередной раз призывавшего к пересмотру санкционной политики в отношении РФ.

Кстати, в этом позиция большинства членов «Лиги» расходится со взглядами Джорджи Мелони, которая неоднократно высказывалась за сохранение ограничений против Москвы и за военную поддержку Украины. И, судя по всему, в этом вопросе господин Сальвини с ней сильно спорить не будет и уж тем более не будет рисковать из-за России министерскими портфелями. Во всяком случае, на прошлых выборах он также обещал сделать все возможное, чтобы санкции с РФ были сняты, однако, войдя в правительство, никаких шагов на этом пути не предпринял. Это же касается и более умеренного Сильвио Берлускони, известного своим противоречивым отношением к Москве. Как показывает практика, серьезные разногласия между итальянскими правыми возникают в основном из-за чувства обделенности министерскими портфелями, а не из-за взглядов на отдельные аспекты внутренней и внешней политики.

Алексей Забродин