Для спасения Маши Плаксиной не хватает 761 086 руб.

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «У ребенка гипофосфатемический рахит, варусная деформация бедренных костей, снижение роста за счет укорочения нижних конечностей по отношению к туловищу. Планируется этапное хирургическое лечение с использованием гексаподов — аппаратов, работающих на основе компьютерной навигации. Основным преимуществом гексаподов является возможность выполнения математически точной коррекции положения костных фрагментов. Лечение исправит деформацию бедренных костей, нормализует походку, предотвратит дальнейшее искривление позвоночника, избавит Машу от усталости при ходьбе».

Стоимость хирургического лечения 1 082 086 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 300 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Тамбов» соберут 21 тыс. руб. Не хватает 761 086 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Машу Плаксину, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Маши — Марины Альбертовны Плаксиной. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

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