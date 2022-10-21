Китай запаялся

Впервые на российском рынке появился розничный паевой инвестиционный фонд, инвестирующий в китайские ценные бумаги, торгуемые в России. Это стало возможно благодаря расширению числа бумаг, торгуемых на «СПБ Бирже», а также активному размещению российскими компаниями облигаций в юанях. Участники рынка отмечают растущий интерес к таким активам, однако отмечают и инфраструктурные риски таких вложений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Управляющая компания «РБ Капитал» с 20 октября начала формирование открытого паевого инвестиционного фонда «РБ-Капитал Китайские активы». Как пояснил гендиректор компании Олег Галкин, в состав активов планируется включать «в основном акции китайских компаний, имеющих листинг на бирже Гонконга и котирующихся на "СПБ Бирже", а также облигации в юанях, которые обращаются на Московской бирже». Это будет первый розничный ПИФ, ориентированный на вложения в китайские активы, торгуемые на российском рынке. Ранее инвесторам были доступны два фонда — «Альфа-Капитал Китайские акции» и «Газпромбанк — Акции китайских компаний». Однако они инвестировали средства пайщиков в два американские ETF, причем после блокировки счета НРД в Euroclear в марте этого года активы обоих фондов оказались заморожены.

Как считают участники рынка, экспозиция на Китай актуальна в качестве страновой и валютной диверсификации. «Китай — это быстрорастущая экономика, текущие оценки акций местных компаний находятся на низких уровнях»,— отмечает гендиректор УК «Альфа-Капитал» Ирина Кривошеева. Управляющие компании БКС и «Альфа-Капитал» в рамках доверительного управления предлагают клиентам стратегии, ориентированные на ценные бумаги, торгуемые в России за юани. Под управлением УК «Первая» есть «Хедж-фонд на Гонконг», доступный квалифицированным инвесторам.

В настоящее время на «СПБ Бирже» торгуются акции 58 эмитентов, имеющих листинг на Гонконгской фондовой бирже. Наиболее известные среди них Alibaba Group, Xiaomi, JD.com, Lenovo Group, Sinopec, PetroChina, Geely Automobile. На Московской бирже торгуется шесть выпусков облигаций четырех эмитентов, номинированные в юанях, суммарным объемом 25,6 млрд CNY.

Опрошенные участники рынка заявили о планах запустить аналогичные розничные фонды. «С расширением количества акций китайских компаний, торгуемых на "СПБ Бирже", появляется возможность сформировать клиентам в РФ диверсифицированный портфель»,— отмечает директор по поддержке продаж и клиентскому опыту «БКС Мир инвестиций» Андрей Верещагин. При этом рассматриваются фонды акций либо смешанного типа, так как для создания облигационного фонда количество ценных бумаг неостаточно. УК «Открытие» подала в ЦБ на регистрацию правила валютного фонда, который будет включать облигации, торгующиеся на Московской бирже, номинированные как в долларах, так и в юанях. По мере расширения количества выпусков юаневых облигаций профильный фонд планирует запустить УК «Первая». «Для создания фонда требуется 10–15 эмитентов. Теоретически можно создать сбалансированный фонд, а в ожидании новых выпусков облигаций в юанях часть денежных средств временно разместить на короткие депозиты»,— отмечает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК «Первая» Дмитрий Постоленко.

Однако участники рынка обращают внимание на инфраструктурные риски таких инвестиций. «Сохраняется депозитарный риск по цепочке хранения бумаг, так как нет информации по поводу конечного депозитария, где хранятся бумаги»,— отмечает начальник управления продуктов УК «Открытие» Евгений Горбунов. На «СПБ Бирже» не раскрыли цепочку хранения гонконгских акций, отметив, что ценные бумаги 40 эмитентов зарегистрированы на Каймановых островах, 13 — в Гонконге, четыре в КНР и одна — на Бермудах. «Фонды на китайские акции планируем запустить только тогда, когда убедимся, что цепочка хранения бумаг не будет нести существенных рисков для клиента. Для этого мы открываем собственные депозитарные счета в Китае. Этот процесс планируем завершить только во втором квартале 2023 года»,— рассказал директор департамента управления активами «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров.

Виталий Гайдаев, Ксения Куликова