0,8 процента составило в сентябре снижение цен производителей промышленных товаров, сообщил Росстат. В августе промышленная дефляция составляла 1%. Сентябрьские темпы снижения цен стали минимальными с мая этого года. В годовом выражении рост цен в сентябре составил 3,8% — как и месяцем ранее. Ускорилось снижение показателя в обработке (до 1,1% с 0,4% в августе), в добыче падение отпускных цен замедлилось до 0,4% с 5,2%. По данным ЦБ, в сентябре ценовые ожидания предприятий на квартал вперед повысились — впервые после пяти месяцев снижения. Средний ожидаемый темп прироста цен в ближайшие три месяца составил 3,8% против 3,6% в сентябре 2021 года.