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Коммерсантъ FM
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Лицензии для кедропользователей

Губернатор Приморья предложил ужесточить контроль за сборщиками орехов

Для властей кедровый орех становится ценным продуктом. Вслед за Минюстом, предлагающим приравнять этот продукт к стратегическим и ввести уголовную ответственность за его незаконный экспорт, со своими идеями выступил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Он предлагает, в частности, изымать излишки ореха, которые население затем перепродает переработчикам. Участники рынка ожидаемо выступают против таких радикальных мер. Они предупреждают, что это лишь дестабилизирует рынок, и предлагают свои варианты его регулирования.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалась копия письма, в котором губернатор Приморского края Олег Кожемяко просит Владимира Путина дать региональным властям полномочия определять объемы заготовки кедрового ореха и мест его сбора населением для собственных нужд. Глава региона также предлагает изымать излишне собранный населением объем, а также организовать торги по аренде лесных участков, где возможна заготовка кедрового ореха. А экспорт необработанного кедрового ореха господин Кожемяко и вовсе предлагает запретить. Получить оперативный комментарий в администрации края не удалось.

Из резолюции к письму губернатора следует, что оно направлено на рассмотрение вице-премьеру Виктории Абрамченко. В аппарате вице-премьера “Ъ” заявили, что правительство не рассматривает вопросы, связанные с какими-либо запретами или ограничениями прав граждан на заготовку и сбор пищевых лесных ресурсов в личных целях. Другое дело, говорит представитель госпожи Абрамченко, «если речь идет о хищнических методах заготовки кедровых орехов в коммерческих целях и запрете экспорта необработанных ресурсов». В любом случае, добавляет он, механизм реализации озвученных предложений требует детальной проработки.

Олег Кожемяко выступил со своими инициативами вслед за Минюстом, предложившим в сентябре 2022 года внести кедровый орех в перечень стратегических товаров, за незаконный вывоз которых предусмотрена уголовная ответственность до 12 лет. Предполагается, что такая ответственность должна наступать при вывозе кедрового ореха на сумму более 1 млн руб. В Минюсте сообщили “Ъ”, что уже подготовлен соответствующий проект постановления правительства, который сейчас согласовывается ведомствами.

В пояснительной записке к своей инициативе, которая есть у “Ъ”, Минюст аргументирует ее растущим объемом незаконной заготовки и экспорта кедрового ореха. Так, сообщает министерство, в урожайные годы собирается до 30 тыс. тонн продукции, что в пять раз превышает установленный объем разрешенного изъятия. Кроме того, с января 2019 года по август 2022-го было вывезено за границу 42,1 тыс. тонн продукта, а задекларировано 18,1 тыс. тонн, то есть 57% вывезено незаконно.

Против запрета на сбор кедрового ореха населением выступает Союз заготовителей и переработчиков дикоросов (СЗПД), где заявили “Ъ”, что это может привести к социальной напряженности. По словам управляющего партнера СЗПД Андрея Михаленко, сезонным сбором дикоросов занимаются около 8 млн жителей сел. При этом невозможно запретить им посещать лес и ограничить для них объемы сбора дикоросов. Он напоминает, что сейчас под личными целями понимается и сбор для дальнейшей реализации дикоросов, что не облагается налогом. Ранее газета «Известия» со ссылкой на экспертов сообщала, что ежегодный объем закупок кедровых орехов у населения переработчиками достигает 6 млрд руб.

Сейчас около 85% собранных орехов вывозится за рубеж, продолжает Андрей Михаленко. При этом, поясняет он, разрешение на вывоз выдает Росприроднадзор на основании наличия у компании договора аренды лесного участка на сбор орехов. В СЗПД соглашаются с необходимостью ограничения экспорта необработанных орехов. Но для этого необходимы дополнительные меры поддержки для переработчиков, например, льготные кредиты, считает господин Михаленко.

Кроме того, для регулирования отрасли в союзе предлагают обязать переработчиков оплачивать пошлину за приобретенную у населения продукцию. Это, по словам Андрея Михаленко, позволит пополнить бюджет на 1 млрд руб. в год, что в пять раз больше, чем планируемые доходы от сдачи в аренду лесных участков.

Алексей Полухин

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