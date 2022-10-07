Предсезонное обострение

Открывающийся сегодня очередной сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ) интригует прежде всего масштабом кадровых перемен. Они произошли во многих ее клубах, в том числе тех, которые оказались на верхушке иерархии в прошлом чемпионате, и не обошли стороной, например, двух финалистов Кубка Стэнли — «Колорадо Эвеланш» и «Тампа-Бей Лайтнинг». Впрочем, самые яркие представители отечественного хоккея, выступающие в НХЛ, никуда не переходили, и с ними тоже связано немало интригующих моментов.

Перед этим сезоном, который начинается сегодня матчем в Праге между отправленными на короткие гастроли в Европу «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторс», экспертам ведущих североамериканские медиаресурсов, освещающих чемпионат НХЛ, вроде ESPN или TSN, кажется, пришлось избавляться от выработавшейся годами привычки. Расклады в хоккейной лиге всегда были штукой довольно зыбкой, готовой подвести в любой момент. Но все-таки перед стартом очередного чемпионата людям, хорошо разбирающимся в тонкостях хоккея, как правило, удавалось составить более или менее надежную «бумажную» иерархию его участников: вот маленькая группа очевидных фаворитов, просто обязанных охотиться за Кубком Стэнли, вот прослойка команд, которые могут при удачном стечении обстоятельств преподнести громкий сюрприз, вот скромненькие середняки с потолком в виде попадания в play-off, а вот совсем уж беспросветные аутсайдеры.

Сейчас все куда сложнее, и вместо таких классификаций, все раскладывающих четко по полочкам, в тренде специфические рейтинги. В них определяют, например, главных кандидатов на взлет и на провал, клубы, по поводу потенциала которых больше всего вопросов. От однозначного деления на сильных и слабых аналитики отказываются наотрез.

И в этом нет ничего странного, учитывая, что происходило в НХЛ летом. Кадровая текучка в ней — константа, но в это межсезонье она была какой-то особенно бурной. Клубы НХЛ словно с цепи сорвались, подписывая свободных агентов, выступавших за конкурентов, приобретая их в Европе, обмениваясь игроками. На 32 команды пришлось в общей сложности около трех сотен сделок, и фигурантами некоторых из них были хоккеисты со звездным блеском и отличной статистикой, свежей или из недалекого прошлого,— Джонни Годро и Мэттью Ткачак, Джонатан Юбердо и Клод Жиру, Алекс Дебринкат и Брент Бернс, Макс Пачьоретти и Назем Кадри, Йон Клингберг и Дэвид Перрон, Дарси Кемпер и Ондржей Палат. И теперь, скажем, трудно избавиться от соблазна переквалифицировать «Детройт Ред Уингс», переманивший целый отряд неплохих бойцов, из слабака, на play-off не замахивающегося, в кандидата на рывок, а «Калгари Флеймс», только что искрившему мощью, предречь проблемы, связанные с потерей обоих сильнейших форвардов — Годро и Ткачака — и вытекающей из нее необходимостью проводить стилистическую перестройку.

Вопросы, которые с таким удовольствием из-за их заковыристости смаковали знатоки НХЛ, есть ко всем без исключения клубам. Финалисты Кубка Стэнли, по идее автоматически наделяемые фаворитским флером, тут не исключение. И завоевавший в июне трофей «Колорадо Эвеланш», и уступивший ему после двух подряд триумфов «Тампа-Бей Лайтнинг» потеряли не то чтобы стрежневых, таких, вокруг которых абсолютно все вертится, но все-таки важных для них игроков: «Колорадо» — вратаря Дарси Кемпера и нападающих Назема Кадри и Андре Бураковски, «Тампа» — форварда Ондржея Палата и защитника Райна Макдону.

Миграционное цунами коснулось и российских хоккеистов. Но, как ни странно, исключительно тех, кто все же или пока, или уже не претендует на очень особенный, что ли, статус. Из «Монреаль Канадиенс» в «Нью-Йорк Айлендерс» отправился Александр Романов, из «Вегас Голден Найтс» в «Монреаль» — Евгений Дадонов, из «Далласа» в «Тампу» — Владислав Наместников, из «Вашингтон Кэпиталс» в «Торонто» — Илья Самсонов, а из «Торонто» в «Ванкувер Кэнакс» — Илья Михеев: он будет помогать адаптироваться в канадском клубе игравшему до этого за СКА нападающему Андрею Кузьменко. Кузьменко вместе с молодым вратарем из того же петербургского клуба Ярославом Аскаровым, в которого поверил «Нэшвил», самые, видимо, интересные среди отечественных новичков НХЛ.

Но наиболее известные и яркие из полусотни российских игроков на месте, и с ними — форвардами Никитой Кучеровым, Александром Овечкиным, Артемием Панариным, Кириллом Капризовым, Евгением Малкиным, Владимиром Тарасенко, Валерием Ничушкиным, Андреем Свечниковым, вратарями Игорем Шестеркиным и Андреем Василевским,— как обычно, связана куча интригующих моментов. Роль Кучерова и Василевского в «Тампе», лежащая на них ответственность, кажется, стали еще весомее, принимая во внимание ее потери, а Евгению Малкину и Валерию Ничушкину нужно доказывать, что «Питсбург Пингвинс» и «Колорадо» не зря летом продлили с ними контракты на чрезвычайно неплохих условиях. От Шестеркина, признанного лучшим голкипером минувшего сезона, и Панарина ждут продолжения подвигов, во многом благодаря которым с «Нью-Йорк Рейнджерс» случилось превращение из сыроватой команды в команду с замашками гранда, способную добраться до полуфинала Кубка Стэнли, а от Капризова — статистического прорыва: на мысль о нем наводят 108 набранных им в предыдущем, лишь втором для него сезоне в НХЛ. Клубы Свечникова и Тарасенко — «Каролина Харрикейнс» и «Сент-Луис Блюз» — значатся практически во всех списках тех, кто может выстрелить «из засады», и состоится или нет скачок, зависит в том числе от тонуса их российских лидеров нападения.

Ну и наконец, есть отдельный аттракцион, который обожают все, кому дорога НХЛ. Он заключается в наблюдении за тем, как кумир поклонников «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин приближается к верхушке шорт-листа сильнейших снайперов лиги всех времен. Овечкину только что исполнилось 37 лет, но вряд ли найдется кто-нибудь, кто сочтет его возраст препятствием для восхождения: 50 заброшенных им шайб в том регулярном чемпионате, что предшествовал нынешнему, во всяком случае, такой тезис напрочь опровергают. Сейчас он в этой гонке третий с 780 голами. До возглавляющего ее Уэйна Гретцки еще 114 шайб, но до другого канадского хоккейного бога — Горди Хоу — уже всего-то 21 шайба. Видимо, Хоу вот-вот окажется позади бога российского.

Алексей Доспехов