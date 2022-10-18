«Для меня все будет решаться в Вене и Париже»

В воскресенье в финале Gijon Open — турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории 250 с призовым фондом €675 тыс.— россиянин Андрей Рублев завоевал свой четвертый в этом году титул, обыграв американца Себастьяна Корду. В интервью корреспонденту “Ъ” Евгению Федякову восьмой номер мирового рейтинга рассказал об этой победе, объяснил свое решение сняться на этой неделе с турнира в Неаполе и оценил шансы попасть в Турин на итоговое состязание Nitto ATP Finals.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

— В Хихон вы прилетели из Астаны. Насколько трудно было адаптироваться к довольно коварной четырехчасовой разнице во времени и приспособиться к смене покрытия корта?

— В Хихон я добирался целый день и, прилетев, чувствовал себя уставшим как физически, так и морально. Но, слава богу, удалось быстро адаптироваться и показать хороший теннис. Покрытие здесь по сравнению с Астаной оказалось совершенно иным, как и мячи. Но оно не было очень быстрым. На таких кортах, как в Хихоне, можно бегать, разыгрывать длинные розыгрыши. Возможно, поэтому я быстро приспособился и почувствовал себя комфортно.

— Насколько опасным для вас с точки зрения техники и тактики был Себастьян Корда, с которым вы играли в финале?

— Это сильный соперник. Он здорово подает, быстро входит в корт и играет агрессивно. Да и на приеме, которым владеет очень хорошо, старается сразу брать инициативу в свои руки. Но в итоге для меня все сложилось хорошо. Я не только успевал отражать его удары, но и сам навязывал ему свой темп.

— В финале вы ни разу не отдали свою подачу. Да и продолжался он 75 минут — меньше, чем каждый из трех предыдущих матчей. Можно ли сказать, что это была самая простая встреча за неделю?

— Я бы так не сказал. Возможно, по результату так действительно может показаться. Но давайте разберем три предыдущих моих матча в Хихоне. В первом из них против Ильи Ивашко я вел 6:3 и 4:2, но упустил шанс сделать еще один брейк, вместо этого отдал свою подачу и уступил второй сет. В четвертьфинале с Томми Полом во второй партии я вел 3:0 и имел тройной брейк-пойнт на его подаче, который тоже не смог реализовать, в результате чего завязалась борьба. В первом сете полуфинала против Доминика Тима мне не удалось подать на первый сет при счете 5:3, и хорошо, что сразу удалось взять чужую подачу. Вот и в финале тоже были напряженные моменты. В первом и во втором сетах Корда имел брейк-пойнты. Так что это была совсем не легкая победа. Просто мне удалось не доводить дело до неприятностей, как в других играх.

— Из двенадцати ваших титулов ровно половина выиграна на турнирах, проводившихся в помещении. А ведь в процентном отношении их гораздо меньше, чем турниров на открытом воздухе. Можно ли сказать, что в залах вы ощущаете себя наиболее комфортно?

— Честное слово, не задумывался об этом. Для меня это новая информация, поскольку сам я никогда не подсчитывал свои титулы в залах и на открытом воздухе. Считаю, что самое главное для теннисиста — побеждать, а где именно — не слишком важно. И, конечно, надо работать над игрой.

— Ваше решение сняться с турнира в Неаполе, который пройдет на этой неделе, в большей степени продиктовано усталостью или тем обстоятельством, что этот турнир, как и хихонский, имеет категорию 250 и набрать там достаточное количество рейтинговых очков в зачет туринской гонки вам не удастся?

— С Неаполя я снялся в первую очередь для того, чтобы отдохнуть перед последними и очень важными турнирами этого года. Что касается очков, то я не очень за этим слежу, но понимаю, что в плане Турина мне еще ничего не гарантировано. Для меня все будет решаться в Вене и Париже.

— Насколько внимательно на этой неделе будете следите за выступлениями своих прямых конкурентов по туринской гонке — Феликса Оже-Альяссима и Хуберта Хуркача в Антверпене?

— Следить за ними я не буду, поскольку теннис сейчас практически не смотрю. Хочется немного отдохнуть, подготовиться и настроиться к своим следующим турнирам. В конце концов, повлиять на игру других я никак не могу. К тому же сам достаточно хорошо сыграл в Астане, в Хихоне, так что на этой неделе меня точно никто не опередит, а дальше уже посмотрим.

— Режим тренировок в ближайшие дни будет обычным или щадящим? И где планируете встретить в четверг свое 25-летие — в Барселоне, где у вас тренировочная база, или в Вене?

— На этой неделе тренироваться планирую как обычно. На щадящий режим перейду уже в Вене. А день рождения, вполне возможно, придется отмечать в самолете, поскольку, не исключено, что именно в пятницу я полечу на турнир. Хотя никакого грандиозного праздника вроде не намечается.

— Два года назад через две недели после победы в Санкт-Петербурге вы выиграли титул в Вене. Есть мысль, что можно сейчас сделать то же самое?

— Совершенно нет. То, что было два года назад, давно позади, и ощущения сейчас иные. В Вене передо мной стоит одна задача — стараться выиграть каждый матч. А уж как сложится — посмотрим. Если я смогу выиграть этот турнир, будет здорово. Если не смогу, но все-таки попаду в Турин — тоже супер. Ну а если не произойдет ни того ни другого, значит, так тому и быть — не заслужил. Одно могу точно сказать: турнирам в Вене и Париже я отдамся по максимуму.