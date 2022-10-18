«Для меня все будет решаться в Вене и Париже»

В воскресенье в финале Gijon Open — турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории 250 с призовым фондом €675 тыс.— россиянин Андрей Рублев завоевал свой четвертый в этом году титул, обыграв американца Себастьяна Корду. В интервью корреспонденту “Ъ” Евгению Федякову восьмой номер мирового рейтинга рассказал об этой победе, объяснил свое решение сняться на этой неделе с турнира в Неаполе и оценил шансы попасть в Турин на итоговое состязание Nitto ATP Finals.
Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ
— В Хихон вы прилетели из Астаны. Насколько трудно было адаптироваться к довольно коварной четырехчасовой разнице во времени и приспособиться к смене покрытия корта?
— В Хихон я добирался целый день и, прилетев, чувствовал себя уставшим как физически, так и морально. Но, слава богу, удалось быстро адаптироваться и показать хороший теннис. Покрытие здесь по сравнению с Астаной оказалось совершенно иным, как и мячи. Но оно не было очень быстрым. На таких кортах, как в Хихоне, можно бегать, разыгрывать длинные розыгрыши. Возможно, поэтому я быстро приспособился и почувствовал себя комфортно.
— Насколько опасным для вас с точки зрения техники и тактики был Себастьян Корда, с которым вы играли в финале?
— Это сильный соперник. Он здорово подает, быстро входит в корт и играет агрессивно. Да и на приеме, которым владеет очень хорошо, старается сразу брать инициативу в свои руки. Но в итоге для меня все сложилось хорошо. Я не только успевал отражать его удары, но и сам навязывал ему свой темп.
— В финале вы ни разу не отдали свою подачу. Да и продолжался он 75 минут — меньше, чем каждый из трех предыдущих матчей. Можно ли сказать, что это была самая простая встреча за неделю?
— Я бы так не сказал. Возможно, по результату так действительно может показаться. Но давайте разберем три предыдущих моих матча в Хихоне. В первом из них против Ильи Ивашко я вел 6:3 и 4:2, но упустил шанс сделать еще один брейк, вместо этого отдал свою подачу и уступил второй сет. В четвертьфинале с Томми Полом во второй партии я вел 3:0 и имел тройной брейк-пойнт на его подаче, который тоже не смог реализовать, в результате чего завязалась борьба. В первом сете полуфинала против Доминика Тима мне не удалось подать на первый сет при счете 5:3, и хорошо, что сразу удалось взять чужую подачу. Вот и в финале тоже были напряженные моменты. В первом и во втором сетах Корда имел брейк-пойнты. Так что это была совсем не легкая победа. Просто мне удалось не доводить дело до неприятностей, как в других играх.
— Из двенадцати ваших титулов ровно половина выиграна на турнирах, проводившихся в помещении. А ведь в процентном отношении их гораздо меньше, чем турниров на открытом воздухе. Можно ли сказать, что в залах вы ощущаете себя наиболее комфортно?
— Честное слово, не задумывался об этом. Для меня это новая информация, поскольку сам я никогда не подсчитывал свои титулы в залах и на открытом воздухе. Считаю, что самое главное для теннисиста — побеждать, а где именно — не слишком важно. И, конечно, надо работать над игрой.
— Ваше решение сняться с турнира в Неаполе, который пройдет на этой неделе, в большей степени продиктовано усталостью или тем обстоятельством, что этот турнир, как и хихонский, имеет категорию 250 и набрать там достаточное количество рейтинговых очков в зачет туринской гонки вам не удастся?
— С Неаполя я снялся в первую очередь для того, чтобы отдохнуть перед последними и очень важными турнирами этого года. Что касается очков, то я не очень за этим слежу, но понимаю, что в плане Турина мне еще ничего не гарантировано. Для меня все будет решаться в Вене и Париже.
— Насколько внимательно на этой неделе будете следите за выступлениями своих прямых конкурентов по туринской гонке — Феликса Оже-Альяссима и Хуберта Хуркача в Антверпене?
— Следить за ними я не буду, поскольку теннис сейчас практически не смотрю. Хочется немного отдохнуть, подготовиться и настроиться к своим следующим турнирам. В конце концов, повлиять на игру других я никак не могу. К тому же сам достаточно хорошо сыграл в Астане, в Хихоне, так что на этой неделе меня точно никто не опередит, а дальше уже посмотрим.
— Режим тренировок в ближайшие дни будет обычным или щадящим? И где планируете встретить в четверг свое 25-летие — в Барселоне, где у вас тренировочная база, или в Вене?
— На этой неделе тренироваться планирую как обычно. На щадящий режим перейду уже в Вене. А день рождения, вполне возможно, придется отмечать в самолете, поскольку, не исключено, что именно в пятницу я полечу на турнир. Хотя никакого грандиозного праздника вроде не намечается.
— Два года назад через две недели после победы в Санкт-Петербурге вы выиграли титул в Вене. Есть мысль, что можно сейчас сделать то же самое?
— Совершенно нет. То, что было два года назад, давно позади, и ощущения сейчас иные. В Вене передо мной стоит одна задача — стараться выиграть каждый матч. А уж как сложится — посмотрим. Если я смогу выиграть этот турнир, будет здорово. Если не смогу, но все-таки попаду в Турин — тоже супер. Ну а если не произойдет ни того ни другого, значит, так тому и быть — не заслужил. Одно могу точно сказать: турнирам в Вене и Париже я отдамся по максимуму.
Теннисные рейтинги
Рейтинг АТР
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6730 очков. 2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 5810. 3 (3). Каспер Рууд (Норвегия) — 5600. 4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5155. 5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 4930. 6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4860. 7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 4320. 8 (9). Андрей Рублев (Россия) — 3685. 9 (8). Тейлор Фритц (США) — 3195. 10 (13). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3155. 11 (11). Хуберт Хуркач (Польша) — 3085. 12 (12). Янник Синнер (Италия) — 2950. 13 (14). Марин Чилич (Хорватия) — 2540. 14 (10). Кэмерон Норри (Великобритания) — 2490. 15 (15). Пабло Карреньо Буста (Испания) — 2360. 16 (16). Маттео Берреттини (Италия) — 2315. 17 (17). Фрэнсис Тиафо (США) — 2195. 18 (19). Карен Хачанов (Россия) — 1990. 19 (18). Диего Шварцман (Аргентина) — 1975. 20 (20). Денис Шаповалов (Канада) — 1880… 45 (39). Аслан Карацев — 1015… 92 (93). Роман Сафиуллин — 586… 96 (100). Павел Котов (все — Россия) — 564.
Рейтинг WTA
1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 10 835 очков. 2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 4555. 3 (3). Анетт Контавейт (Эстония) — 3796. 4 (5). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3515. 5 (6). Джессика Пегула (США) — 3417. 6 (7). Мария Саккари (Греция) — 3346. 7 (8). Коко Гауфф (США) — 3082. 8 (4). Паула Бадоса (Испания) — 3010. 9 (9). Симона Халеп (Румыния) — 2960. 10 (10). Каролин Гарсия (Франция) — 2924. 11 (11). Дарья Касаткина — 2885. 12 (12). Вероника Кудерметова (обе — Россия) — 2606. 13 (13). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 2397. 14 (15). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2360. 15 (18). Мэдисон Кис — 2313. 16 (19). Даниэль Коллинз (обе — США) — 2297. 17 (14). Барбора Крейчикова (Чехия) — 2252. 18 (16). Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 2215. 19 (20). Екатерина Александрова (Россия) — 2160. 20 (22). Каролина Плишкова (Чехия) — 2051… 22 (23). Людмила Самсонова — 1937… 44 (48). Анастасия Потапова — 1138… 73 (58). Анна Калинская — 834… 79 (138). Анна Блинкова (все — Россия) — 750.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.