Казахстан давит сталью

Казахстан наращивает поставки стального проката на и без того переполненный российский внутренний рынок. В июле страна-сосед после небольшого перерыва поставила 150 тыс. тонн проката и, как считают источники “Ъ”, продавала прокат по демпинговым ценам. Такие поставки оказывают дополнительное давление на российских металлургов, лишившихся основного экспортного рынка в Европе и вынужденных экспортировать сталь в Азию с огромными затратами на логистику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Казахстан в июле утроил в месячном выражении поставки проката в Россию после возобновления продаж в июне. По данным таможенной статистики Казахстана за июль, объем горячекатаного, плоского холоднокатаного проката и плоского проката с покрытиями (таможенные коды 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7225 и 7226) составил 150 тыс. тонн. Поставки только горячекатаного проката выросли также втрое, до 95 тыс. тонн. В годовом выражении июльские поставки всего проката выросли на 30%.

Поставки стали из Казахстана исторически осуществляет «АрселорМиттал Темиртау» из-за короткого транспортного плеча до российского рынка. В 2021 году завод произвел 3,4 млн тонн стали, из которых 2,6 млн тонн ушло на экспорт, в том числе 1,6 млн тонн в РФ. Более 50% продаж в РФ составляет горячекатаный прокат. Основная часть (60%) поставлялась в Сибирь и на Урал, но значительный объем (27%) приходится на Центр и Поволжье, рассказывают источники “Ъ”. В мае ArcelorMittal после начала вооруженного конфликта на Украине заявила об остановке продаж в Россию, но уже в начале июля стало известно о возвращении казахстанской стали на российский рынок. Источник “Ъ” в отрасли оценивает долю Казахстана в общем импорте проката в Россию в 64% в августе против 47% в январе—феврале. В «АрселорМиттал Темиртау» не ответили на запрос “Ъ”.

Борис Красноженов из Альфа-банка со ссылкой на данные «Металл Эксперта» называет цифру казахстанских поставок в 150 тыс. тонн в месяц близкой к реальности. При этом в августе импорт тонкого горячекатаного проката в Россию вырос на 15% по сравнению с июлем, а толстого листа — в полтора раза. Учитывая запланированный на «АрселорМиттал Темиртау» переходящий с октября на ноябрь ремонт листопрокатного оборудования, можно ожидать снижение экспорта проката из Казахстана на российский рынок, говорит эксперт.

Поставки казахстанской стали ухудшают и так тяжелое положение российских металлургов. Во-первых, по словам собеседников “Ъ” в отрасли, прокат поставляется по ценам ниже рыночных. Во-вторых, это обостряет конкуренцию на внутреннем рынке, куда российские металлурги вынуждены были переориентировать объемы после потери европейского рынка из-за санкций. В марте ассоциация «Русская сталь» оценивала объем санкционных ограничений в 4 млн тонн, которые нужно так или иначе перенаправить на рынки «дружественных» стран. При этом поставки в Азию имеют существенный недостаток в виде дорогой логистики. Если в мирное время маршрут от завода до портов Северо-Запада или Юга РФ составлял около 1,5 тыс. км, то до дальневосточных портов ехать по переполненному Восточному полигону приходится 9 тыс. км. В металлургических компаниях не предоставили комментариев.

Как рассказывают источники “Ъ”, российские металлурги обращались в профильные министерства с просьбой решить вопрос с демпинговыми поставками казахстанской стали. Но пока реакции не последовало. Возможным вариантом было бы инициирование компенсационного расследования в отношении этого импорта, которое уже проводилось несколько лет назад. В 2017 году Минпромторг начал подобное расследование после обращения ассоциации «Русская сталь», которая указывала на наличие запрещенных субсидий, способствовавших резкому росту поставок в Россию стального проката из Казахстана. Однако расследование тогда было завершено на уровне консультаций.

Евгений Зайнуллин