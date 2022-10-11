За чеховскую землю отсидел на немецкой

Как стало известно “Ъ”, три года колонии за хищение нескольких тысяч гектаров земли стоимостью более полумиллиарда рублей получил бывший начальник правового управления администрации Чеховского района Подмосковья Игорь Грыжанов. При этом практически весь срок он уже успел отсидеть в немецкой тюрьме, откуда его экстрадировали в августе прошлого года, и российском СИЗО. Его сообщники — осужденные в 2019 году бывшие главы Чеховского района и оформлявшие за взятки землю сотрудники Росреестра — свои наказания отбыли еще раньше.

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении 58-летнего Игоря Грыжанова Чеховский горсуд рассматривал с марта 2022 года. В вину экс-юристу главное следственное управление СКР по Московской области вменяло участие в преступной группе, которая с 2004 по 2016 год занималась хищением земель сельхозназначения, а также лесного фонда в Чеховском районе. По версии следствия, именно бывший начальник правового управления администрации района Грыжанов вносил в межевые документы заведомо ложные сведения. После этого мошенники изготавливали правоустанавливающие документы о передаче земельных участков из федеральной собственности во владение различных организаций, среди которых была, например, группа компаний «Союз Маринс Групп», а также частных лиц. Всего было передано около 8 тыс. га земли стоимостью более полумиллиарда рублей. Проворачивая аферы, махинаторы меняли статус похищаемых угодий на земли населенных пунктов для индивидуальной жилищной застройки.

В ходе прений гособвинитель просил приговорить господина Грыжанова к пяти годам лишения свободы, но суд ограничился тремя. Реально же под стражей осужденному с учетом уже проведенного в СИЗО времени осталось пробыть всего три месяца.

Отметим, что Игорь Грыжанов оставался последним, кому удавалось избегать ответственности по этому делу. Узнав о ведущемся расследовании, он уехал в Германию. В феврале 2019 года экс-чиновника объявили в международный розыск, а уже в августе того же года он был задержан. Еще через год беглого россиянина экстрадировали на родину.

Все его сообщники были осуждены еще в 2019 году и уже на свободе. Так, бывшие главы Чеховского района Сергей Юдин и Анатолий Чибесков получили по четыре года колонии, а регистрировавшие за взятки сделки экс-директор филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Московской области Сергей Бабинов и его заместитель Николай Белоглазов — и вовсе условные сроки. Обоих признали виновными в получении 6 млн руб. за незаконное переоформление земельного участка, который впоследствии достался «Союз Маринс Групп» (ее основатель Александр Куликов погиб в ноябре 2016 года, разбившись на вертолете Robinson вместе с пилотом и помощницей недалеко от Алушты). После обжалования приговора прокуратурой Сергею Бабинову все же дали реальный срок — два с половиной года колонии, а вот его сообщник так и отделался условным сроком. Правда, каждому из них апелляционная инстанция назначила в качестве дополнительного наказания еще и штраф в размере однократной суммы взятки — 6 млн руб. Все похищенные земли удалось вернуть в госсобственность.

Олег Рубникович