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Коммерсантъ FM
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12-й тур

«Урал»—«Химки» 2:1

Каштанов, 4; Ранджелович, 63 — Кухарчук, 90+2

«Факел»—«Зенит» 1:1

Гонгадзе, 12 — Малком, 21

ЦСКА—«Динамо» 1:1

Роша, 12 — Смолов, 44

«Сочи»—«Локомотив» 4:0

Нобоа, 33; Жуанзинью, 67, 82; Сарвели, 90+2

«Спартак»—«Крылья Советов» 5:2

Промес, 45+6, 90+6; Соболев, 50, 61; Литвинов, 73 — Ежов, 6; Рахманович, 56

«Торпедо»—«Пари Нижний Новгород» 0:0

Удаление: Нетфуллин («Торпедо»), 58 (2 ж. к.)

«Оренбург»—«Ахмат» 2:1

Сычевой, 53; Аюпов, 68 — Конате, 28

«Ростов»—«Краснодар» 3:2

Сильянов, 51; Полоз, 59 (пен.); Миронов, 75 — Олусегун, 1; Кордоба, 31. Удаление: Кайо, 57 (2 ж. к.)

Турнирная таблица

В Н П М О

1. «Зенит» 9 3 0 33:5 30

2. «Ростов» 7 4 1 23:17 25

3. «Спартак» 8 1 3 29:14 25

4. ЦСКА 7 3 2 24:11 24

5. «Краснодар» 6 3 3 23:17 21

6. «Сочи» 6 2 4 22:20 20

7. «Оренбург» 6 0 6 20:28 18

8. «Ахмат» 5 2 5 18:19 17

9. «Динамо» 4 5 3 18:14 17

10. «Пари Нижний Новгород» 3 4 5 17:20 13

11. «Крылья Советов» 2 5 5 12:19 11

12. «Урал» 3 1 8 11:22 10

13. «Факел» 1 7 4 16:23 10

14. «Локомотив» 2 3 7 15:26 9

15. «Химки» 2 2 8 32:23 8

16. «Торпедо» 1 3 8 7:23 6

  • Газета «Коммерсантъ» №187/П от 10.10.2022, стр. 12

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