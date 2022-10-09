«Урал»—«Химки» 2:1
Каштанов, 4; Ранджелович, 63 — Кухарчук, 90+2
«Факел»—«Зенит» 1:1
Гонгадзе, 12 — Малком, 21
ЦСКА—«Динамо» 1:1
Роша, 12 — Смолов, 44
«Сочи»—«Локомотив» 4:0
Нобоа, 33; Жуанзинью, 67, 82; Сарвели, 90+2
«Спартак»—«Крылья Советов» 5:2
Промес, 45+6, 90+6; Соболев, 50, 61; Литвинов, 73 — Ежов, 6; Рахманович, 56
«Торпедо»—«Пари Нижний Новгород» 0:0
Удаление: Нетфуллин («Торпедо»), 58 (2 ж. к.)
«Оренбург»—«Ахмат» 2:1
Сычевой, 53; Аюпов, 68 — Конате, 28
«Ростов»—«Краснодар» 3:2
Сильянов, 51; Полоз, 59 (пен.); Миронов, 75 — Олусегун, 1; Кордоба, 31. Удаление: Кайо, 57 (2 ж. к.)
Турнирная таблица
В Н П М О
1. «Зенит» 9 3 0 33:5 30
2. «Ростов» 7 4 1 23:17 25
3. «Спартак» 8 1 3 29:14 25
4. ЦСКА 7 3 2 24:11 24
5. «Краснодар» 6 3 3 23:17 21
6. «Сочи» 6 2 4 22:20 20
7. «Оренбург» 6 0 6 20:28 18
8. «Ахмат» 5 2 5 18:19 17
9. «Динамо» 4 5 3 18:14 17
10. «Пари Нижний Новгород» 3 4 5 17:20 13
11. «Крылья Советов» 2 5 5 12:19 11
12. «Урал» 3 1 8 11:22 10
13. «Факел» 1 7 4 16:23 10
14. «Локомотив» 2 3 7 15:26 9
15. «Химки» 2 2 8 32:23 8
16. «Торпедо» 1 3 8 7:23 6