Мурманский порт развернули из-за границы

“Ъ” стали известны подробности громкого процесса в Арбитражном суде Мурманской области, обратившем в доход государства акции Мурманского морского рыбного порта (ММРП). Поводом для иска ФАС, поддержанного Генпрокуратурой и ФСБ, стали сделки, в результате которых активы предприятия, имеющего стратегическое значение «для обеспечения обороны и безопасности государства», без согласования с правительством были выведены за границу. ММРП намерен обжаловать решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мурманский морской рыбный порт

Фото: Николай Петров, Коммерсантъ Мурманский морской рыбный порт

Фото: Николай Петров, Коммерсантъ

Решение обратить в доход государства все акции АО ММРП после года разбирательств приняла судья Арбитражного суда Мурманской области Марина Гущина. Формальным основанием, указанным в резолютивной части, которая представляет собой всего два листа машинописного текста, стало «применение последствий недействительности ничтожных сделок» 2017–2020 годов, в результате которых порт сменил собственников. На основании этого 4 752 759 акций АО, каждая из которых имеет номинальную стоимость 50 руб., спишут с АО «Зевс», а одну оставшуюся — со счета исполнительного директора ММРП Даниила Полещука. Арбитраж ранее запретил любые операции с ними.

Сам иск был подан еще летом прошлого года ФАС России, указавшей, что «группой лиц, в которую входит иностранный инвестор, установлен контроль» над ММРП. Переход в собственность порта был совершен, по мнению антимонопольного ведомства, «посредством последовательных действий, нарушающих федеральный закон от 29.04.2008 №57 "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства"». Речь шла о сделках, совершенных без предварительного согласования с правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Россию. Стоит отметить, что еще на одном из первых заседаний суда третьими лицами в процессе, учитывая статус порта, стали УФСБ по Мурманской области и областная прокуратура. Позже в слушаниях принимали участие и представители Генпрокуратуры.

ММРП до своей приватизации по результатам аукциона в 2015 году принадлежал Росимуществу. АО занимается погрузкой, выгрузкой и хранением рыбной продукции, складированием грузов, береговым обслуживанием нефтегазодобывающих компаний и рыбопромыслового флота, что относится к стратегическим видам деятельности.

Новым владельцем порта более чем за 1 млрд руб. стало ООО «Купец», которое получило деньги на приобретение от бизнесмена Александра Романова и кипрской компании C.I. Falcon Limited. В результате ряда сделок с участием этой компании, АО «Зевс», сингапурской Hermes Investment & Trading и венгерской New Millennium Group Kft владельцем порта, как посчитали в ФАС, стал господин Романов. Он и члены его семьи — сын Даниил Полещук, дочь Анастасия Креславская и зять Олег Креславский — до сих пор имеют самое непосредственное отношение к этим структурам. При этом, отмечают источники “Ъ” в Генпрокуратуре, после покупки актива сам Александр Романов уехал за границу, став, по некоторым данным, налоговым резидентом Венгрии. Управляющим портом сейчас является его зять, а сын — исполнительным директором.

По версии истцов, подконтрольные господину Романову организации не имели собственных средств и якобы были учреждены накануне приватизации порта, то есть выступали номиналами, «использованными в схеме» по приобретению стратегического общества «иностранными юрлицами». Авторы иска и поддержавшая их прокуратура опирались не только на ФЗ-57, но и на вышедшее в июне этого года определение Конституционного суда, согласно которому совершившие подобные сделки вступают в противоречие с публичными интересами общества, действуют против сохранения им экономического суверенитета и даже препятствуют обеспечению обороны страны и безопасности государства.

Решение Арбитражного суда в законную силу пока не вступило. Как заявил “Ъ” представитель ММРП Алексей Баринов, оно будет обжаловано в апелляционном суде. От дальнейших комментариев он воздержался, сославшись на то, что руководство еще не получило на руки резолютивную часть решения.

«Понятно, что это такая форма наказания, но аргументов мы не видели, как изучим их, сразу дадим развернутый комментарий относительно нашей позиции»,— пояснил господин Баринов. По его словам, на предприятии надеялись на благоприятный исход дела, поскольку, как считали в руководстве порта, юристам удалось убедительно доказать отсутствие иностранного участия.

Сергей Сергеев