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Коммерсантъ FM
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Холаннские высоты

Форвард «Манчестер Сити» бьет снайперские рекорды

Одним из героев очередного дня Лиги чемпионов стал футболист, очень похожий на безусловного претендента на статус главного героя всего нынешнего сезона. Норвежец Эрлинг Холанн, сделав дубль в матче третьего тура группового этапа, в котором его «Манчестер Сити» разгромил — 5:0 — «Копенгаген», снова заставил обратить внимание на его удивительную статистику: в 12 официальных матчах за английский клуб у него уже 19 голов. Это не просто высокая, а фантастическая результативность, позволившая уже установить несколько снайперских достижений.

В 12 официальных матчах нынешнего сезона форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн забил 19 мячей: 14 — в восьми матчах английского первенства, пять — в трех встречах в Лиге чемпионов

В 12 официальных матчах нынешнего сезона форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн забил 19 мячей: 14 — в восьми матчах английского первенства, пять — в трех встречах в Лиге чемпионов

Фото: Dave Thompson / AP

В 12 официальных матчах нынешнего сезона форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн забил 19 мячей: 14 — в восьми матчах английского первенства, пять — в трех встречах в Лиге чемпионов

Фото: Dave Thompson / AP

Этот матч, конечно, не входил в список самых заметных в третьем туре Лиги чемпионов. Фаворит группы G «Манчестер Сити» принимал котировавшийся куда ниже «Копенгаген» и почти что в разминочном режиме разделался с датским клубом, одержав третью подряд победу в турнире. Но кое-что в этой встрече было отличным поводом для того, чтобы как следует посмаковать ее содержание. Речь идет, разумеется, о выступлении Эрлинга Холанна. Он сделал дубль в первом тайме, а за вторым наблюдал со скамейки запасных: тренер манчестерцев Пеп Гвардиола, видя, что положительный результат обеспечен (английский чемпион вел со счетом 3:0), заменил Холанна, дав ему отдохнуть перед воскресным матчем в рамках национального первенства против «Саутгемптона».

Тут важен не собственно этот дубль, а контекст, придающий забавности воспоминаниям о том, что говорили про Эрлинга Холанна совсем недавно, всего-то два с небольшим месяца назад. Британская пресса, естественно, следила за ним внимательно. Репутацию главного среди вундеркиндов мирового футбола Холанн заработал задолго до того, как в мае «Манчестер Сити» объявил о том, что приобретает его у дортмундской «Боруссии», активируя пункт в контракте норвежца, по которому покупатель должен заплатить за него €60 млн. И в немецком клубе, а еще раньше в австрийском «Ред Булл Зальцбург» Холанн поражал чужие ворота с такой регулярностью, что ей должны были завидовать не футбольные, а хоккейные снайперы. Юный форвард (22 ему исполнилось в середине лета), разумеется, превратился в приоритетную для грандов цель. Но его переход именно в «Манчестер Сити» в Англии был воспринят как сделка довольно рискованная — и для клуба, и для самого футболиста. Причем доводы звучали убедительно. «Манчестер Сити» с 2016 года, то есть после того как его возглавил Пеп Гвардиола, практически никогда не прибегал к помощи классических центрфорвардов, предпочитая любимые испанским наставником и отточенные им еще в «Барселоне» «ртутные» схемы игры в нападении, в которых нет места для классической «девятки». А значит, потребуется смысловая перестройка.

«Манчестер Сити» открыл сезон в июле матчем за Community Shield, аналог Суперкубка, с «Ливерпулем». И после него все уважаемые медиаресурсы — BBC, The Guardian — буквально хором, слово в слово повторяли уже разжеванную мысль: Эрлингу Холанну, несмотря на его талант, чтобы встроиться в манчестерскую систему, потребует адаптация, потребуется время. А может, и они не помогут: такое тоже бывает… Скептицизм можно было понять. Холанн и в самом деле выглядел в той игре чужеродным элементом: восемь касаний мяча за полтора часа — это ужасно мало. Да нет, учитывая шум по поводу трансфера норвежца,— просто смешно.

В октябре те, кто смеялся в разгар лета над норвежцем, смеются уже над собой, над собственной глупостью. Потому что стоило стартовать чемпионату Англии, как к Эрлингу Холанну вернулась прежняя эффективность. Вернее, она стала даже еще выше, хотя выше, казалось, некуда. В данный момент в его активе уже 19 голов: 14 — в восьми матчах английского первенства, пять — в трех встречах в Лиге чемпионов. Никакого привыкания Холанна к команде, а команды к нему не понадобилось.

И в тренде теперь аналитические материалы, совершенно не похожие на июльский. Допустим, тот же The Guardian свой материал после игры с «Копенгагеном» посвятил разным достижениям Эрлинга Холанна — уже установленным и будущим. Он первый в истории Английской премьер-лиги футболист, отметившийся хет-триком в трех домашних матчах подряд. Это матчи с «Кристал Пэлас», «Ноттингемом» и «Манчестер Юнайтед». С соседями чемпион бился в воскресенье и разбил их со счетом 6:3, можно сказать, исключительно благодаря Холанну, к трем голам добавившему две результативные передачи.

А еще благодаря этим матчам он превзошел рекорд Майкла Оуэна, державшийся четверть века. Чтобы записать в послужной список три хет-трика, тому понадобилось провести 48 матчей и 18 месяцев после дебюта в премьер-лиге — долго казалось, что поразительно мало. Но у Эрлинга Холанна на них ушло восемь встреч и восемь недель.

А еще The Guardian представил, что будет, если Холанн сохранит свою среднюю результативность, которая составляет 1,75 гола за игру. А в проекции на всю дистанцию чемпионата из 38 туров это будет 66 забитых мячей — цифра какая-то неземная. По крайней мере, не из этой футбольной эпохи, в которой в период своего расцвета гораздо реже Холанна отличались даже Лионель Месси и Криштиану Роналду. Рекорд основанной три десятилетия назад премьер-лиги принадлежит Энди Коулу и Алану Ширеру. 34 гола они забили в 1994 и 1995 годах, и уже в данный момент достижение точно трещит по швам из-за появления в «Манчестер Сити» феноменального норвежца. Да и английский рекорд всех времен — 60 голов Дикси Дина из «Эвертона» в 1928 году, когда в первенстве было аж 42 тура, кажется, вовсю потрескивает, готовясь рухнуть.

Алексей Доспехов

Групповой этап. Третий тур

Группа E. «Ред Булл Зальцбург» (Австрия)—«Динамо» (Хорватия) 1:0 (Окафор, 71 (пен.)). «Челси» (Англия)—«Милан» (Италия) 3:0 (Фофан, 24; Обамеянг, 56, Джеймс, 61).

Положение команд

В Н П М О

1. «Зальцбург» 1 2 0 3:2 5

2. «Челси» 1 1 1 4:2 4

3. «Милан» 1 1 1 4:5 4

4. «Динамо» 1 0 2 2:4 3

11.10: «Динамо»—«Ред Булл Зальцбург», «Милан»—«Челси».

Группа F. «Реал» (Испания)—«Шахтер» (Украина) 2:1 (Родриго, 13; Жуниор, 21 — Зубков, 39). «РБ Лейпциг» (Германия)—«Селтик» (Шотландия) 3:1 (Нкунку, 27; Андре Силва, 64, 77 — Филипе, 47).

В Н П М О

1. «Реал» 3 0 0 7:1 9

2. «Шахтер» 1 1 1 6:4 4

3. «Лейпциг» 1 0 2 4:7 3

4. «Селтик» 0 1 2 2:7 1

11.10: «Шахтер»—«Реал», «Селтик»—«РБ Лейпциг».

Группа G. «Манчестер Сити» (Англия)—«Копенгаген» (Дания) 5:0 (Холанн, 7, 32; Хочолава, 39 (автогол); Марез, 55 (пен.); Альварес, 76). «Севилья» (Испания)—«Боруссия» (Германия, Дортмунд) 1:4 (Эн-Несири, 51 — Геррейру, 6; Беллингем, 41; Адейеми, 43; Брандт, 75).

В Н П М О

1. «Манчестер Сити» 3 0 0 11:1 9

2. «Боруссия» 2 0 1 8:3 6

3. «Севилья» 0 1 2 1:8 1

4. «Копенгаген» 0 1 2 0:8 1

11.10: «Копенгаген»—«Манчестер Сити», «Боруссия»—«Севилья».

Группа H. «Бенфика» (Португалия)—ПСЖ (Франция) 1:1 (Перейра, 41 (автогол) — Месси, 22). «Ювентус» (Италия)—«Маккаби» (Израиль, Хайфа) 3:1 (Рабьо, 35, 83; Влахович, 50 — Дэвид, 75).

В Н П М О

1. ПСЖ 2 1 0 6:3 7

2. «Бенфика» 2 1 0 5:2 7

3. «Ювентус» 1 0 2 5:5 3

4. «Маккаби» 0 0 3 2:8 0

11.10: ПСЖ—«Бенфика», «Маккаби»—«Ювентус».

Хорхе Сампаоли вернулся в «Севилью»

62-летний аргентинец Хорхе Сампаоли стал главным тренером испанского футбольного клуба «Севилья». Об этом в четверг сообщила пресс-служба клуба. Контракт с Сампаоли рассчитан до конца сезона-2023/24.

В ночь на четверг «Севилья» объявила об отставке с поста главного тренера испанца Хулена Лопетеги. В среду в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» проиграла германской «Боруссии» из Дортмунда со счетом 1:4. Для испанского клуба это поражение стало вторым в нынешнем розыгрыше турнира, также «Севилья» один раз сыграла вничью.

Хорхе Сампаоли с 2021 по 2022 год тренировал французский «Марсель». Аргентинец возглавлял «Севилью» в сезоне-2016/17, тогда команда заняла четвертое место в чемпионате Испании. Ранее он работал в чилийских клубах «О'Хиггинс» и «Универсидад де Чили», бразильских «Сантосе» и «Атлетико Минейро», был главным тренером сборных Аргентины и Чили. С чилийской национальной командой Сампаоли в 2015 году стал обладателем Кубка Америки.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Севилья» занимает 17-е место, набрав в семи матчах пять очков.

ТАСС

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