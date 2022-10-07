Холаннские высоты

Одним из героев очередного дня Лиги чемпионов стал футболист, очень похожий на безусловного претендента на статус главного героя всего нынешнего сезона. Норвежец Эрлинг Холанн, сделав дубль в матче третьего тура группового этапа, в котором его «Манчестер Сити» разгромил — 5:0 — «Копенгаген», снова заставил обратить внимание на его удивительную статистику: в 12 официальных матчах за английский клуб у него уже 19 голов. Это не просто высокая, а фантастическая результативность, позволившая уже установить несколько снайперских достижений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 12 официальных матчах нынешнего сезона форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн забил 19 мячей: 14 — в восьми матчах английского первенства, пять — в трех встречах в Лиге чемпионов

Фото: Dave Thompson / AP В 12 официальных матчах нынешнего сезона форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн забил 19 мячей: 14 — в восьми матчах английского первенства, пять — в трех встречах в Лиге чемпионов

Фото: Dave Thompson / AP

Этот матч, конечно, не входил в список самых заметных в третьем туре Лиги чемпионов. Фаворит группы G «Манчестер Сити» принимал котировавшийся куда ниже «Копенгаген» и почти что в разминочном режиме разделался с датским клубом, одержав третью подряд победу в турнире. Но кое-что в этой встрече было отличным поводом для того, чтобы как следует посмаковать ее содержание. Речь идет, разумеется, о выступлении Эрлинга Холанна. Он сделал дубль в первом тайме, а за вторым наблюдал со скамейки запасных: тренер манчестерцев Пеп Гвардиола, видя, что положительный результат обеспечен (английский чемпион вел со счетом 3:0), заменил Холанна, дав ему отдохнуть перед воскресным матчем в рамках национального первенства против «Саутгемптона».

Тут важен не собственно этот дубль, а контекст, придающий забавности воспоминаниям о том, что говорили про Эрлинга Холанна совсем недавно, всего-то два с небольшим месяца назад. Британская пресса, естественно, следила за ним внимательно. Репутацию главного среди вундеркиндов мирового футбола Холанн заработал задолго до того, как в мае «Манчестер Сити» объявил о том, что приобретает его у дортмундской «Боруссии», активируя пункт в контракте норвежца, по которому покупатель должен заплатить за него €60 млн. И в немецком клубе, а еще раньше в австрийском «Ред Булл Зальцбург» Холанн поражал чужие ворота с такой регулярностью, что ей должны были завидовать не футбольные, а хоккейные снайперы. Юный форвард (22 ему исполнилось в середине лета), разумеется, превратился в приоритетную для грандов цель. Но его переход именно в «Манчестер Сити» в Англии был воспринят как сделка довольно рискованная — и для клуба, и для самого футболиста. Причем доводы звучали убедительно. «Манчестер Сити» с 2016 года, то есть после того как его возглавил Пеп Гвардиола, практически никогда не прибегал к помощи классических центрфорвардов, предпочитая любимые испанским наставником и отточенные им еще в «Барселоне» «ртутные» схемы игры в нападении, в которых нет места для классической «девятки». А значит, потребуется смысловая перестройка.

«Манчестер Сити» открыл сезон в июле матчем за Community Shield, аналог Суперкубка, с «Ливерпулем». И после него все уважаемые медиаресурсы — BBC, The Guardian — буквально хором, слово в слово повторяли уже разжеванную мысль: Эрлингу Холанну, несмотря на его талант, чтобы встроиться в манчестерскую систему, потребует адаптация, потребуется время. А может, и они не помогут: такое тоже бывает… Скептицизм можно было понять. Холанн и в самом деле выглядел в той игре чужеродным элементом: восемь касаний мяча за полтора часа — это ужасно мало. Да нет, учитывая шум по поводу трансфера норвежца,— просто смешно.

В октябре те, кто смеялся в разгар лета над норвежцем, смеются уже над собой, над собственной глупостью. Потому что стоило стартовать чемпионату Англии, как к Эрлингу Холанну вернулась прежняя эффективность. Вернее, она стала даже еще выше, хотя выше, казалось, некуда. В данный момент в его активе уже 19 голов: 14 — в восьми матчах английского первенства, пять — в трех встречах в Лиге чемпионов. Никакого привыкания Холанна к команде, а команды к нему не понадобилось.

И в тренде теперь аналитические материалы, совершенно не похожие на июльский. Допустим, тот же The Guardian свой материал после игры с «Копенгагеном» посвятил разным достижениям Эрлинга Холанна — уже установленным и будущим. Он первый в истории Английской премьер-лиги футболист, отметившийся хет-триком в трех домашних матчах подряд. Это матчи с «Кристал Пэлас», «Ноттингемом» и «Манчестер Юнайтед». С соседями чемпион бился в воскресенье и разбил их со счетом 6:3, можно сказать, исключительно благодаря Холанну, к трем голам добавившему две результативные передачи.

А еще благодаря этим матчам он превзошел рекорд Майкла Оуэна, державшийся четверть века. Чтобы записать в послужной список три хет-трика, тому понадобилось провести 48 матчей и 18 месяцев после дебюта в премьер-лиге — долго казалось, что поразительно мало. Но у Эрлинга Холанна на них ушло восемь встреч и восемь недель.

А еще The Guardian представил, что будет, если Холанн сохранит свою среднюю результативность, которая составляет 1,75 гола за игру. А в проекции на всю дистанцию чемпионата из 38 туров это будет 66 забитых мячей — цифра какая-то неземная. По крайней мере, не из этой футбольной эпохи, в которой в период своего расцвета гораздо реже Холанна отличались даже Лионель Месси и Криштиану Роналду. Рекорд основанной три десятилетия назад премьер-лиги принадлежит Энди Коулу и Алану Ширеру. 34 гола они забили в 1994 и 1995 годах, и уже в данный момент достижение точно трещит по швам из-за появления в «Манчестер Сити» феноменального норвежца. Да и английский рекорд всех времен — 60 голов Дикси Дина из «Эвертона» в 1928 году, когда в первенстве было аж 42 тура, кажется, вовсю потрескивает, готовясь рухнуть.

Алексей Доспехов

Групповой этап. Третий тур Группа E. «Ред Булл Зальцбург» (Австрия)—«Динамо» (Хорватия) 1:0 (Окафор, 71 (пен.)). «Челси» (Англия)—«Милан» (Италия) 3:0 (Фофан, 24; Обамеянг, 56, Джеймс, 61). Положение команд В Н П М О 1. «Зальцбург» 1 2 0 3:2 5 2. «Челси» 1 1 1 4:2 4 3. «Милан» 1 1 1 4:5 4 4. «Динамо» 1 0 2 2:4 3 11.10: «Динамо»—«Ред Булл Зальцбург», «Милан»—«Челси». Группа F. «Реал» (Испания)—«Шахтер» (Украина) 2:1 (Родриго, 13; Жуниор, 21 — Зубков, 39). «РБ Лейпциг» (Германия)—«Селтик» (Шотландия) 3:1 (Нкунку, 27; Андре Силва, 64, 77 — Филипе, 47). В Н П М О 1. «Реал» 3 0 0 7:1 9 2. «Шахтер» 1 1 1 6:4 4 3. «Лейпциг» 1 0 2 4:7 3 4. «Селтик» 0 1 2 2:7 1 11.10: «Шахтер»—«Реал», «Селтик»—«РБ Лейпциг». Группа G. «Манчестер Сити» (Англия)—«Копенгаген» (Дания) 5:0 (Холанн, 7, 32; Хочолава, 39 (автогол); Марез, 55 (пен.); Альварес, 76). «Севилья» (Испания)—«Боруссия» (Германия, Дортмунд) 1:4 (Эн-Несири, 51 — Геррейру, 6; Беллингем, 41; Адейеми, 43; Брандт, 75). В Н П М О 1. «Манчестер Сити» 3 0 0 11:1 9 2. «Боруссия» 2 0 1 8:3 6 3. «Севилья» 0 1 2 1:8 1 4. «Копенгаген» 0 1 2 0:8 1 11.10: «Копенгаген»—«Манчестер Сити», «Боруссия»—«Севилья». Группа H. «Бенфика» (Португалия)—ПСЖ (Франция) 1:1 (Перейра, 41 (автогол) — Месси, 22). «Ювентус» (Италия)—«Маккаби» (Израиль, Хайфа) 3:1 (Рабьо, 35, 83; Влахович, 50 — Дэвид, 75). В Н П М О 1. ПСЖ 2 1 0 6:3 7 2. «Бенфика» 2 1 0 5:2 7 3. «Ювентус» 1 0 2 5:5 3 4. «Маккаби» 0 0 3 2:8 0 11.10: ПСЖ—«Бенфика», «Маккаби»—«Ювентус».