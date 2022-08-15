Цифра без хайпа

Роль цифровых технологий в ближайшие 10–20 лет будет снижаться, капиталы вновь переместятся в производственный сектор, утверждается в докладе исследовательской компании Gartner. Это, впрочем, по словам ее экспертов, станет не отступлением от технического прогресса, а утверждением технологий в качестве устойчивого, но уже привычного двигателя экономического развития. Данные другого исследования, проведенного глобальным сервисом WalkMe, говорят о том, что непродуманная цифровизация или неполное использование ее возможностей приводят компании к финансовым потерям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Следующие одно-два десятилетия станут «эрой производственного капитала» — шумиха вокруг цифры стихнет, а финансы будут направлены в реальные активы, создающие товары и услуги, полагают эксперты американской исследовательской компании Gartner. Это важно для развития, поскольку, несмотря на все разговоры о возможностях цифровизации, в последние 15 лет производительность труда находилась в состоянии стагнации.

Такой переход не означает остановку технического прогресса, снижение роли цифры — это не признак упадка, а признание того, что она стала устойчивым двигателем экономического развития, отмечают в Gartner. По словам управляющего вице-президента компании по исследованиям Эда Гунга, после цифровой трансформации наступает время для извлечения выгод от изменений. При этом слово «цифровой» перестанет быть талисманом, и технологическим лидерам придется определиться, что делать в условиях, когда цифровые технологии станут повсеместными и менее заметными.

Замдиректора Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Павел Рудник полагает, что к таким прогнозам надо относиться с долей осторожности — отчасти они вызваны складывающейся конъюнктурой: «Мы видим элементы продовольственного кризиса в глобальном масштабе, проблемы с логистическими цепочками, в производстве». По словам эксперта, минимум три факта свидетельствуют о тренде, противоположном прогнозу Gartner: это огромный объем инвестиций в цифровые технологии (не только в производство, но и в исследования и разработки), свершившиеся и ожидаемые прорывы в этой сфере), использование IT в качестве инструмента конкурентной борьбы и формирования технологического превосходства стран. В России, по словам Павла Рудника, в цифровизацию также вкладываются большие средства: «Цифровые технологии никуда не денутся, они — составляющая часть современного производства».

Между тем, как показал опрос WalkMe (транснациональная компания, предоставляющая программное обеспечение как услугу), если компания в полной мере не использует имеющиеся в ее распоряжении цифровые ресурсы, то она несет постоянные потери. Предприятия с более чем 10 тыс. сотрудников в прошлом году по этой причине лишились почти $100 млн (в опросе участвовали 1475 руководителей из стран Северной Америки и Европы, а также из Австралии и Новой Зеландии). Треть потерь ($32,5 млн) составил перерасход средств для достижения стратегических целей. $26,2 млн компании потеряли на проектах цифровой трансформации, не достигших своих целей из-за недолжного использования технологий конечными пользователями. В $21 млн обошлась компенсация отсутствия у сотрудников навыков работы с цифрой, в $16 млн — неспособность получить в полной мере отдачу от инвестиций, в $1,14 млн — замена сотрудников, уволившихся из-за недовольства технологиями.

Опрос показал, что у 60% организаций нет четкой стратегии внедрения цифровых технологий, 59% не имеют KPI для измерения эффективности процесса. Отметим, что вопрос об эффективности внедрения цифры поднимают и российские исследователи. Например, в докладе Центра стратегических разработок отмечалось, что решения на основе искусственного интеллекта для госсектора в российских регионах в значительной степени остаются «абстрактными, малопонятными и отдаленными сущностями, почти не имеющими прикладной ценности для решения текущих задач управления социально-экономической ситуацией» (подробнее см. “Ъ” от 23 мая).

Венера Петрова