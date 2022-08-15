Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Цифра без хайпа

Эксперты прогнозируют привыкание к IT-технологиям

Роль цифровых технологий в ближайшие 10–20 лет будет снижаться, капиталы вновь переместятся в производственный сектор, утверждается в докладе исследовательской компании Gartner. Это, впрочем, по словам ее экспертов, станет не отступлением от технического прогресса, а утверждением технологий в качестве устойчивого, но уже привычного двигателя экономического развития. Данные другого исследования, проведенного глобальным сервисом WalkMe, говорят о том, что непродуманная цифровизация или неполное использование ее возможностей приводят компании к финансовым потерям.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Следующие одно-два десятилетия станут «эрой производственного капитала» — шумиха вокруг цифры стихнет, а финансы будут направлены в реальные активы, создающие товары и услуги, полагают эксперты американской исследовательской компании Gartner. Это важно для развития, поскольку, несмотря на все разговоры о возможностях цифровизации, в последние 15 лет производительность труда находилась в состоянии стагнации.

Такой переход не означает остановку технического прогресса, снижение роли цифры — это не признак упадка, а признание того, что она стала устойчивым двигателем экономического развития, отмечают в Gartner. По словам управляющего вице-президента компании по исследованиям Эда Гунга, после цифровой трансформации наступает время для извлечения выгод от изменений. При этом слово «цифровой» перестанет быть талисманом, и технологическим лидерам придется определиться, что делать в условиях, когда цифровые технологии станут повсеместными и менее заметными.

Замдиректора Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Павел Рудник полагает, что к таким прогнозам надо относиться с долей осторожности — отчасти они вызваны складывающейся конъюнктурой: «Мы видим элементы продовольственного кризиса в глобальном масштабе, проблемы с логистическими цепочками, в производстве». По словам эксперта, минимум три факта свидетельствуют о тренде, противоположном прогнозу Gartner: это огромный объем инвестиций в цифровые технологии (не только в производство, но и в исследования и разработки), свершившиеся и ожидаемые прорывы в этой сфере), использование IT в качестве инструмента конкурентной борьбы и формирования технологического превосходства стран. В России, по словам Павла Рудника, в цифровизацию также вкладываются большие средства: «Цифровые технологии никуда не денутся, они — составляющая часть современного производства».

Между тем, как показал опрос WalkMe (транснациональная компания, предоставляющая программное обеспечение как услугу), если компания в полной мере не использует имеющиеся в ее распоряжении цифровые ресурсы, то она несет постоянные потери. Предприятия с более чем 10 тыс. сотрудников в прошлом году по этой причине лишились почти $100 млн (в опросе участвовали 1475 руководителей из стран Северной Америки и Европы, а также из Австралии и Новой Зеландии). Треть потерь ($32,5 млн) составил перерасход средств для достижения стратегических целей. $26,2 млн компании потеряли на проектах цифровой трансформации, не достигших своих целей из-за недолжного использования технологий конечными пользователями. В $21 млн обошлась компенсация отсутствия у сотрудников навыков работы с цифрой, в $16 млн — неспособность получить в полной мере отдачу от инвестиций, в $1,14 млн — замена сотрудников, уволившихся из-за недовольства технологиями.

Опрос показал, что у 60% организаций нет четкой стратегии внедрения цифровых технологий, 59% не имеют KPI для измерения эффективности процесса. Отметим, что вопрос об эффективности внедрения цифры поднимают и российские исследователи. Например, в докладе Центра стратегических разработок отмечалось, что решения на основе искусственного интеллекта для госсектора в российских регионах в значительной степени остаются «абстрактными, малопонятными и отдаленными сущностями, почти не имеющими прикладной ценности для решения текущих задач управления социально-экономической ситуацией» (подробнее см. “Ъ” от 23 мая).

Венера Петрова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...