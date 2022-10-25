Сегодня день рождения у уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Мария Львова-Белова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Ее поздравляет губернатор Московской области Андрей Воробьев:

— Уважаемая Мария Алексеевна! Примите самые теплые поздравления с днем рождения! Мы знаем Вас как человека с отзывчивым сердцем, который посвятил себя благородной цели — сделать так, чтобы на Земле было как можно больше счастливых детей. Вы по-матерински чувствуете переживания каждого малыша и, несмотря на внешнюю хрупкость, стоите горой за их судьбы, добиваетесь самых справедливых решений. В этом году мы вместе проделали большую работу по устройству сирот Донбасса в подмосковные семьи. Благодарю Вас за постоянную поддержку и желаю, чтобы Ваша энергия добра и созидания и дальше помогала менять мир к лучшему!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»