Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На километр пути тарифы могут подрасти

Минтранс намерен повысить предельную цену пользования платными дорогами

Минтранс планирует повысить тарифы проезда по платным трассам: предельная цена за 1 км пути для легковых авто увеличится с нынешних 3 руб. до 5–8 руб. Нововведения были запланированы год назад, после доработки проект постановления правительства с ценами снова опубликовали для обсуждения. В Минтрансе указывают, что действующие тарифы рассчитывались в реалиях 2015 года, тогда как себестоимость строительства постоянно растет. Решение о повторном общественном обсуждении «принято в связи со значимыми общественно-политическими событиями»,— заявили “Ъ” в госкомпании «Автодор», не уточнив, впрочем, о каких именно событиях идет речь. Представители транспортной отрасли раскритиковали инициативу, указав, что «в нынешних условиях перевозчиков следовало бы поддержать, а не поднимать тарифы».

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Минтранс опубликовал новую редакцию проекта постановления правительства с тарифами для платных федеральных дорог (сейчас действуют цены 2016 года). На государственных трассах, где плата за проезд введена после их реконструкции (например, М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-3 «Украина»), максимальный тариф будет повышен с нынешних 3 руб. до 5 руб. за 1 км. Если трасса построена с нуля (например, Центральная кольцевая автодорога или М-12 Москва—Казань), предельный тариф поднимается с 3 руб. до 8 руб. Аналогичная индексация тарифов запланирована для автобусов и грузовиков.

Пересмотр понадобился в связи с выросшей себестоимостью строительства в среднем на 12% (данные госкомпании «Автодор» с начала 2021 года), следует из пояснительной записки.

Трасса М-12, в частности, уже подорожала на 30% — до 800 млрд руб., а ее власти хотят продлить до Владивостока. Проектируются также новые трассы от Урала до Черного моря. Дороже стали также ремонт и капремонт, финансируемые в том числе за счет сбора платы, говорят в Минтрансе. В ведомстве напоминают, что действующий предельный тариф рассчитывался в ценах 2015 года. На ЦКАД и участках М-11 после Солнечногорска тарифы сейчас уже максимально возможные.

Увеличить стоимость пользования платными участками Минтранс пытается с октября 2021 года, когда был опубликован первый проект соответствующего постановления правительства (“Ъ” рассказывал об этом). После замечаний Минэкономики документ доработали, уменьшив с 66–70% до 50% индексацию тарифов, но только для грузовиков. С марта 2022 года проект находился без движения. В минувшую пятницу Минтранс опубликовал третью по счету редакцию с теми же тарифами, что были предложены весной. Решение о повторном общественном обсуждении постановления «принято в связи со значимыми общественно-политическими событиями»,— заявили “Ъ” в госкомпании «Автодор», не пояснив, о каких именно событиях идет речь.

Уточняется, что документ не коснется объектов, построенных в рамках концессий, заключенных до 2013 года, то есть платных участков М-11 «Нева» 15–58-й км и северного обхода Одинцово.

Эти дороги, напомним, являются самыми дорогими в России (в расчете на 1 км пути). Они эксплуатируются Северо-Западной концессионной компанией и АО «Новое качество дорог» соответственно. К примеру, проезд легковой машины в субботу днем от МКАД до Солнечногорска без транспондера стоит 1 тыс. руб., или 23 руб. за 1 км. «Тарифы на указанных платных дорогах ограничены условиями заключенных соглашений,— пояснили “Ъ” в "Автодоре".— В соответствии с законодательством условия соглашения, определенные в ходе проведения конкурсных процедур и утвержденные правительством, безосновательно не могут быть пересмотрены». Постановление правительства также не коснется Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге, платных участков в Псковской области, платного моста через реки Кама и Буй в Удмуртии и других дорог, не имеющих федерального значения.

«Увеличение максимального тарифа позволит обеспечить гибкое тарифное регулирование при соблюдении баланса экономики проектов и выгод пользователей платных участков автодорог, что будет способствовать опережающему привлечению внебюджетного финансирования (облигационных займов и привлекаемых средств инвесторов) и, соответственно, ускорению строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог»,— говорится в пояснительной записке. Владельцы грузовиков подорожания не ощутят, считают в ведомстве, приведя следующий расчет: средняя дальность поездки по платным дорогам большегрузов составляет 300 км и при максимальных новых тарифах удорожание поездки составит 804 руб., что при стоимости перевозимого груза от 1 млн руб. не превышает 0,08%. Заметим, что аналогичные расчеты Минтранс приводил в начале года.

Минтранс усложнит правила передачи автодорог в федеральную собственность

За прошедшие полгода экономическая ситуация в стране существенно ухудшилась, говорит президент ассоциации «Грузоавтотранс» Владимир Матягин: подорожали запчасти, топливо. Кроме того, говорит он, многих водителей грузовиков сегодня призывают в вооруженные силы в рамках мобилизации, компаниям не хватает сотрудников, они несут убытки. «В этих условиях перевозчиков следовало бы, наоборот, поддержать, а не поднимать тарифы,— считает он.— Может быть, ввести какие-то льготы или скидки. Такое ощущение, что в Минтрансе совсем не смотрят на рынок».

«Пользователей платных дорог повышение тарифов, наверное, неприятно удивит. Но в основе такого решения лежит чистая экономика,— считает глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский.— Растут затраты не только на строительство, но и на покупку средств организации движения, различного оборудования, в том числе иностранного производства. Думаю, Минтранс закладывает в этот проект не только накопленную инфляцию, но и будущую, чтобы потом в течение нескольких лет тарифы не трогать».

Иван Буранов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...