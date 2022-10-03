На километр пути тарифы могут подрасти

Минтранс планирует повысить тарифы проезда по платным трассам: предельная цена за 1 км пути для легковых авто увеличится с нынешних 3 руб. до 5–8 руб. Нововведения были запланированы год назад, после доработки проект постановления правительства с ценами снова опубликовали для обсуждения. В Минтрансе указывают, что действующие тарифы рассчитывались в реалиях 2015 года, тогда как себестоимость строительства постоянно растет. Решение о повторном общественном обсуждении «принято в связи со значимыми общественно-политическими событиями»,— заявили “Ъ” в госкомпании «Автодор», не уточнив, впрочем, о каких именно событиях идет речь. Представители транспортной отрасли раскритиковали инициативу, указав, что «в нынешних условиях перевозчиков следовало бы поддержать, а не поднимать тарифы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Минтранс опубликовал новую редакцию проекта постановления правительства с тарифами для платных федеральных дорог (сейчас действуют цены 2016 года). На государственных трассах, где плата за проезд введена после их реконструкции (например, М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-3 «Украина»), максимальный тариф будет повышен с нынешних 3 руб. до 5 руб. за 1 км. Если трасса построена с нуля (например, Центральная кольцевая автодорога или М-12 Москва—Казань), предельный тариф поднимается с 3 руб. до 8 руб. Аналогичная индексация тарифов запланирована для автобусов и грузовиков.

Пересмотр понадобился в связи с выросшей себестоимостью строительства в среднем на 12% (данные госкомпании «Автодор» с начала 2021 года), следует из пояснительной записки.

Трасса М-12, в частности, уже подорожала на 30% — до 800 млрд руб., а ее власти хотят продлить до Владивостока. Проектируются также новые трассы от Урала до Черного моря. Дороже стали также ремонт и капремонт, финансируемые в том числе за счет сбора платы, говорят в Минтрансе. В ведомстве напоминают, что действующий предельный тариф рассчитывался в ценах 2015 года. На ЦКАД и участках М-11 после Солнечногорска тарифы сейчас уже максимально возможные.

Увеличить стоимость пользования платными участками Минтранс пытается с октября 2021 года, когда был опубликован первый проект соответствующего постановления правительства (“Ъ” рассказывал об этом). После замечаний Минэкономики документ доработали, уменьшив с 66–70% до 50% индексацию тарифов, но только для грузовиков. С марта 2022 года проект находился без движения. В минувшую пятницу Минтранс опубликовал третью по счету редакцию с теми же тарифами, что были предложены весной. Решение о повторном общественном обсуждении постановления «принято в связи со значимыми общественно-политическими событиями»,— заявили “Ъ” в госкомпании «Автодор», не пояснив, о каких именно событиях идет речь.

Уточняется, что документ не коснется объектов, построенных в рамках концессий, заключенных до 2013 года, то есть платных участков М-11 «Нева» 15–58-й км и северного обхода Одинцово.

Эти дороги, напомним, являются самыми дорогими в России (в расчете на 1 км пути). Они эксплуатируются Северо-Западной концессионной компанией и АО «Новое качество дорог» соответственно. К примеру, проезд легковой машины в субботу днем от МКАД до Солнечногорска без транспондера стоит 1 тыс. руб., или 23 руб. за 1 км. «Тарифы на указанных платных дорогах ограничены условиями заключенных соглашений,— пояснили “Ъ” в "Автодоре".— В соответствии с законодательством условия соглашения, определенные в ходе проведения конкурсных процедур и утвержденные правительством, безосновательно не могут быть пересмотрены». Постановление правительства также не коснется Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге, платных участков в Псковской области, платного моста через реки Кама и Буй в Удмуртии и других дорог, не имеющих федерального значения.

«Увеличение максимального тарифа позволит обеспечить гибкое тарифное регулирование при соблюдении баланса экономики проектов и выгод пользователей платных участков автодорог, что будет способствовать опережающему привлечению внебюджетного финансирования (облигационных займов и привлекаемых средств инвесторов) и, соответственно, ускорению строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог»,— говорится в пояснительной записке. Владельцы грузовиков подорожания не ощутят, считают в ведомстве, приведя следующий расчет: средняя дальность поездки по платным дорогам большегрузов составляет 300 км и при максимальных новых тарифах удорожание поездки составит 804 руб., что при стоимости перевозимого груза от 1 млн руб. не превышает 0,08%. Заметим, что аналогичные расчеты Минтранс приводил в начале года.

За прошедшие полгода экономическая ситуация в стране существенно ухудшилась, говорит президент ассоциации «Грузоавтотранс» Владимир Матягин: подорожали запчасти, топливо. Кроме того, говорит он, многих водителей грузовиков сегодня призывают в вооруженные силы в рамках мобилизации, компаниям не хватает сотрудников, они несут убытки. «В этих условиях перевозчиков следовало бы, наоборот, поддержать, а не поднимать тарифы,— считает он.— Может быть, ввести какие-то льготы или скидки. Такое ощущение, что в Минтрансе совсем не смотрят на рынок».

«Пользователей платных дорог повышение тарифов, наверное, неприятно удивит. Но в основе такого решения лежит чистая экономика,— считает глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский.— Растут затраты не только на строительство, но и на покупку средств организации движения, различного оборудования, в том числе иностранного производства. Думаю, Минтранс закладывает в этот проект не только накопленную инфляцию, но и будущую, чтобы потом в течение нескольких лет тарифы не трогать».

Иван Буранов