У ЦБ перехватили на ликвидность

Банки в связи с повышенным спросом россиян на наличные после объявления о частичной мобилизации резко увеличили объем заимствований у ЦБ. Таким образом они восполняют выпадающую ликвидность. И хотя в текущих условиях отток средств из банков вряд ли можно исправить повышением ставок по вкладам, крупные игроки уже пошли на такой шаг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как следует из статистики ЦБ на 3 октября, объем требований регулятора к банкам по кредитам вырос сразу на 40,8% (или 476,9 млрд руб.), до 1,6 трлн руб. Это максимальный показатель с начала августа, когда объем долга увеличился на 667 млрд руб. Сейчас суточный рост преимущественно обеспечили краткосрочные требования — на срок до семи дней: объем долга увеличился сразу с 656,4 млрд до 1,1 трлн руб.

Текущие всплески слабее динамики февраля—марта, когда в среднем объем долга перед ЦБ на начало дня составлял 1,4–1,7 трлн руб. с пиками выше 3–5 трлн руб. в отдельные дни. В последующие месяцы средний объем долга сократился до 647,4–840,2 млрд руб. на начало дня в апреле—сентябре.

В целом, свидетельствуют данные ЦБ, банковский сектор находится в состоянии структурного профицита ликвидности. В частности, по состоянию на понедельник средства банков на депозитных счетах в ЦБ составили 2,95 трлн руб. против 2,998 трлн руб. днем ранее. Остатки средств банков на корреспондентских счетах в ЦБ за тот же период выросли на 265,8 млрд руб., до 2,8 трлн руб.

По мнению экспертов, увеличение заимствований со стороны банков связано с резким ростом наличности в обращении. Так, например, 30 сентября объем наличных денежных средств вырос на рекордные с начала марта 144,8 млрд руб. Это максимальный объем после 4 марта.

Прирост наличности в обращении говорит о подкреплении банками касс и банкоматов, чтобы обеспечить потенциальный повышенный спрос на наличные, отмечал на прошлой неделе зампред ЦБ Алексей Заботкин. «Первую волну роста наличности мы наблюдали 22–23 сентября (114,2–132,1 млрд руб.— “Ъ”), после чего темпы прироста несколько снизились, однако 30 сентября превысили значения первой волны»,— отмечает старший аналитик Альфа-банка Евгений Кипнис. Банки восполняют выпадающую ликвидность, привлекая у ЦБ заемные средства, преимущественно на короткий срок, поясняет он. «Ситуация, конечно, не сопоставима с февралем—мартом, но наблюдаются волнения клиентов. Банки подстраховываются, обеспечивая себя дополнительной ликвидностью»,— соглашается и управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. Но есть и другие, сопутствующие причины. Также, продолжает господин Беликов, есть некоторое снижение активности банков на межбанковском рынке кредитования, потому что в текущих условиях информационной непрозрачности оценка риска на контрагента осложнена. В такие периоды, по его словам, популярность механизма кредитования со стороны ЦБ может возрастать.

Евгений Кипнис из Альфа-банка полагает, что можно ожидать, что ситуация нормализуется в ближайшие недели при условии стабилизации внешнего фона. «Кроме того, определенные банки начали повышать ставки по ряду депозитных продуктов, что также должно сдержать отток средств из банковской системы»,— отмечает он. В частности, на фоне повышенного спроса на кэш о повышении ставок по вкладам в понедельник объявил ВТБ. Ранее в конце прошлой недели аналогичным образом поступили ФК «Открытие» и Совкомбанк. Повышение ставок — в диапазоне 0,5–1 процентного пункта (п. п.). С 7 октября повышает ставку по накопительному счету для новых клиентов и Промсвязьбанк, но, правда, только на первые два месяца (+1,25 п. п.), при этом банк одновременно понижает базовые ставки с 6,25–6,75% до 4%.

Однако не факт, что повышение ставок по вкладам сработает в текущей ситуации. «Если мы говорим об оттоках средств из банков в наличные, то для обеспечивающей их категории клиентов повышение ставок по вкладам условно на 1 процентный пункт сейчас не станет сдерживающим фактором»,— отмечает господин Беликов. Это не выбор лучшего инструмента сбережений, а именно желание вывести свои деньги из банковской системы, в том числе для финансирования внеплановых расходов, заключает эксперт. По его словам, в ситуации волатильности банкам логичнее диверсифицировать свои ресурсы, чем пытаться удержать вкладчиков, привлеченные от которых средства традиционно весьма чувствительны к информационному фону.

Ольга Шерункова