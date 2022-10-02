Одиннадцатый тур

«Оренбург»—«Сочи» 4:1

Аюпов, 3; Флорентин, 21; Сычевой, 44 (пен.); Марин, 53 (пен.) — Шипунов, 69. Удаление: Сиссако («Сочи»), 43.

«Химки»—ЦСКА 1:2

Магомедов, 88 — Чалов, 13, 38.

«Локомотив»—«Урал» 2:4

Баринов, 90+3; Игнатьев, 90+4 — Каштанов, 7; Юшин, 41; Ранджелович, 62; Мишкич, 65. Удаления: Ненахов, 10 — Сунгатулин, 88.

«Факел»—«Торпедо» 2:2

Апаев, 41; Божин, 44 — Лебеденко, 28; Смольников, 64. Удаление: Шапич («Торпедо»), 83 (2 ж. к.).

«Зенит»—«Ростов» 3:1

Малком, 14; Вендел, 65; Кузяев, 77 — Комличенко, 47.

«Ахмат»—«Динамо» 2:1

Швец, 22; Садулаев, 44 — Гладышев, 90+4. Удаление: Садулаев, 62 (2 ж. к.).

«Пари Нижний Новгород»—«Спартак» 1:2

Майга, 38 — Николсон, 66; Промес, 75 (пен.).

Турнирная таблица

И В Н П М О

1. «Зенит» 11 9 2 0 32:4 29

2. ЦСКА 11 7 2 2 23:10 23

3. «Ростов» 11 6 4 1 20:15 22

4. «Спартак» 11 7 1 3 24:12 22

5. «Краснодар» 10 6 2 2 21:14 20

6. «Сочи» 11 5 2 4 18:20 17

7. «Ахмат» 11 5 2 4 17:17 17

8. «Динамо» 11 4 4 3 17:13 16

9. «Оренбург» 11 5 0 6 18:27 15

10. «Нижний Новгород» 11 3 3 5 17:20 12

11. «Крылья Советов» 10 2 4 4 10:14 10

12. «Факел» 11 1 6 4 15:22 9

13. «Локомотив» 11 2 3 6 15:22 9

14. «Химки» 11 2 2 7 12:21 8

15. «Урал» 11 2 1 8 9:21 7

16. «Торпедо» 11 1 2 8 7:23 5

Матч «Крылья Советов»—«Краснодар» пройдет сегодня.